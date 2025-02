Casi 4 kilos menos y alzas de presión: ¿Cómo está el diputado Pulgar a una semana de iniciar huelga de hambre?

Por medio de una carta que escribió él mismo luego de que se decretara su prisión preventiva, el desaforado diputado Francisco Pulgar -formalizado por delitos reiterados de violación y abuso sexual a menor de 14 años- comunicó a Gendarmería que, con fecha 19 de febrero, había iniciado una huelga de hambre. Esto, porque según él estaba siendo víctima de una investigación injusta y se declaró preso político.

Y a una semana de haber comenzada con dicha medida de presión, desde su entorno aseguran que ya enfrenta consecuencias. Eso sí, no las que esperaba pues luego de que La Tercera diera a conocer de que había decidido comenzar con la huelga, la Corte de Apelaciones de Talca notificó que se confirmaba la prisión preventiva que le había impuesto el Juzgado de Garantía de la misma ciudad días antes.

Luego de siete días sin ingerir alimentos -sí consume líquidos-, como comentan quienes están al tanto de su estado, el desaforado parlamentario ha perdido tres kilos y medio. De acuerdo con una evaluación que se le realizó la jornada de ayer miércoles en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Cauquenes, Región del Maule, su peso es de 106.5 kilos e ingresó con 110.

En línea, desde su círculo cercano también indican que ha comenzado con un proceso de retención de líquidos. Asimismo, según comentan a este medio, “los primeros tres días estuvo con la presión alta, aunque durante los últimos días la presión se ha estabilizado un poco más”.

Durante esta jornada, además, se le realizaron exámenes de orina y sangre para complementar el chequeo y, eventualmente, tomar nuevas determinaciones. En horas de la tarde, como se le ha informado a sus representantes, el médico del recinto lo atenderá y así evaluar su condición de salud.

Francisco Pulgar se declaró preso político e inició huelga de hambre.

“Hacinamiento y precariedad”

Frente a la situación que enfrenta su esposo, Paula Sánchez, insiste en que el diputado es inocente y que así lo demuestran incluso las pruebas recabadas por el Ministerio Público durante la indagación. Pese a ello, manifiesta que su marido se ha sometido al régimen carcelario, incluso a las condiciones de hacinamiento que anteriormente constató desde el Congreso.

“Francisco se encuentra recluido en una habitación donde duerme en el piso, en una colchoneta de 10 centímetros. Hay una ventana de unos 10 o 15 centímetros que da hacia la puerta y otra un poco más grande, de unos 30 35 centímetros que da hacia la parte posterior. Pasa encerrado alrededor de 17 horas. El cierre de puertas es a las 16 horas aproximadamente y la apertura es a las 9 de la mañana cuando no hay allanamientos en el penal, y a las 10 de la mañana cuando si los hay”, indica por medio de un video que hizo llegar a este medio.

En el mismo registro, además, Sánchez sostiene que el otrora perito “ha tenido una fortaleza mental respecto de estar encarcelado, entendiendo que es un preso político por su calidad de ambientalista y por su defensa de los terrenos en la Región del Maule”.

“Esta es una denuncia falsa. Él es inocente y más allá de que se haya permitido su prisión preventiva, nos quedamos con el fallo del magistrado Víctor Rojas, quien rechazó un pedido de detención previo, marcando tres puntos fundamentales y atendiendo el principio de objetividad, lo que no fue considerado por el magistrado que lo encarceló”, resalta.

Los tres puntos a los que hace mención, son: “Que si bien la denunciante no pertenece o no está vinculada directamente con el mundo político, todo su entorno sí. Segundo, que quien ha impulsado esta investigación desde un principio ha sido él. Y tercero, que lo que han tratado de generar es un estereotipo de su persona pero que no se han enfocado en el hecho mismo”.

“Lo que se presentó en la causa y la discusión de la prisión preventiva, dista mucho de los medios de prueba con los que hoy se cuenta”, agrega, aunque insiste en que su esposo sigue con la frente en alto. “Más allá de estar en prisión preventiva, donde ya ha bajado varios kilos desde que ingresó, Francisco se siente con la moral alta. Él está lavando en un balde su ropa como todos los reos, no tiene trato especial, pero tampoco uno de castigo. Vive el hacinamiento que tienen las cárceles, un tema conocido que él mismo pudo recoger como presidente de la Comisión de Sistemas Carcelarios”.

Pese a todas esas condiciones, como asegura Paula Sánchez, y a que incluso está en riesgo su estado físico, recalca: “Él entiende que es por sus ideales en la causa de la defensa del medio ambiente que está donde está y sobre todo por su lucha en contra de la empresa Enel que ha destruido la cuenca del río Maule con sus centrales”.