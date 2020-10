Catalina Pérez (RD): “El Frente Amplio pierde en esta pasada la posibilidad de construcción de mayorías”

Una semana compleja tuvo la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Una de las principales dirigentes del Frente Amplio jugó un rol clave en las frustradas negociaciones que hicieron fracasar un acuerdo unitario de la oposición para las primarias municipales y de gobernadores regionales, hito que le trajo costos tanto en su propio partido como con el resto de la centroizquierda. En esta entrevista aborda las contradicciones en las que incurrió el bloque durante las tratativas y asegura que “la autocrítica hay que realizarla” y “se pudo comunicar mejor”, aunque descarta que los responsables sean ellos. “Evidentemente la culpabilidad es compartida”, dice a la vez que recalca que lo importante ahora es ver “cómo seguimos adelante”.

“Los proyectos conservadores ganan cuando se dividen las fuerzas de cambio y se termina retrocediendo la política de los últimos 30 años y ese es el mayor problema de esta primera etapa de conversaciones”, sostiene.

¿En qué estado quedan las confianzas dentro de la oposición?

La relación en la oposición y la construcción de mayorías es un desafío permanente. No se logró esa unidad de propósito, con contenido, esa unidad ética que desde el FA nos hubiese gustado, pero nos queda en la perspectiva del camino un proceso constituyente en el que no podemos no ponernos de acuerdo. Queda el desafío de cara a la construcción de un gobierno transformador y yo no miraría esto como en ningún caso un cierre de proceso, o una suerte de quiebre o de cierre de relaciones, sino que más bien un capítulo en la construcción de un proceso de transformación política y electoral que, sin duda, es mucho más largo.

¿Pero no marca un punto de inflexión? Considerando que hace meses se decía que venían con una “racha de unidad”.

Espero que no. Hay que ver este camino como de largo aliento, tenemos un año electoral muy largo y con distintos hitos y, sobre todo, tenemos en el futuro un proceso constituyente que, sin duda, marca las relaciones políticas que se deben dar al interior de los proyectos transformadores. A mí lo que me preocupa es la desconexión grande que siento que sigue existiendo con el Chile después del 18 de octubre. Porque no va a ser esta reedición de la Concertación la que dé respuesta al Chile actual. Chile exige más que reeditar la Concertación, Chile necesita una composición comprometida con los cambios fundamentales y es eso lo que me podría preocupar. El desafío de ese cierre está dado por el compromiso por el proceso constituyente, está dado por el compromiso por el Apruebo y la convención constitucional y está dado por cómo logramos ponernos de acuerdo en una lista de convencionales constituyentes.

¿Entonces la idea y esperanza de lograr un gobierno conjunto no se ha perdido?

En ningún caso se ha perdido la proyección de construcción de mayorías y de unidad con propósito de futuro, de cara a ser un gobierno. Pero un gobierno transformador, que se haga cargo de los desafíos del Chile actual. Ese gobierno y la proyección de ese gobierno sigue estando muy cerca. La pregunta es cómo seguimos.

“Queda el desafío de cara a la construcción de un gobierno transformador y yo no miraría esto como en ningún caso un cierre de proceso” Catalina Pérez, presidenta de RD

Se les ha señalado como los responsables del fracaso de las negociaciones. ¿Qué responsabilidad asumen dentro de todo esto?

La autocrítica más grande es que no alcanzamos la unidad ética, con contenidos, que nos gustaría y eso evidentemente nos pesa. La oposición debió haber comenzado la negociación de fondo mucho antes y nosotros debimos haber comunicado mejor nuestras decisiones para no dar lugar a mentiras. Esa autocrítica debe ser hecha de parte de todos los partidos, debemos salir de la pequeñez y tener la madurez suficiente para poder avanzar.

Pero durante todo el proceso ustedes tuvieron una actitud errática, con la declaración del domingo, luego el giro a abrirse a las primarias. ¿Qué autocrítica hace de eso?

A mí me sorprende una cosa. ¿Va a ser la DC y el PR los que nos acusen de dar una voltereta? Si siguen creyendo que la gente no tiene memoria o no recuerdan lo que han hecho van a seguir perdiendo credibilidad. Sin perjuicio de eso, el FA siempre ha hecho una política muy honesta y quizás nos apresuramos mucho en responder, me refiero a las declaraciones del día domingo, pero lo cierto es que hasta el domingo esto estaba en un punto muerto y nadie asumía la responsabilidad de convocar a la oposición, más allá de los llamados por la prensa. Entonces puede que no haya sido la forma, pero un problema de forma no puede no hacer ver el fondo. Y ahí evidentemente la culpabilidad es compartida.

¿O sea no se sienten culpables del fracaso?

Toda la oposición debe sentirse culpable de no haber logrado llegar a acuerdo y nosotros somos parte de esa oposición.

¿Y qué explicación da usted de este giro del día lunes? Ese es un momento clave que marca el ánimo para los días siguientes...

En primer lugar, lo que logra la declaración del domingo es destrabar el estado de la situación. A propósito de eso, al día siguiente se convoca por primera vez en todo este proceso de negociación a todas las fuerzas políticas a conversar, a 48 horas de cerrarse el acuerdo. El aporte que el FA pudo haber hecho ahí, más allá de las necesidades de construcción de esas mayorías de unidad, fue justamente darle profundidad a dicha unidad. No haber logrado llegar a acuerdo el día miércoles en ningún caso cierra el proceso, sino que establece bases en la construcción de un proceso que es mucho más largo y espero que ahí todos podamos hacer autocríticas de cómo se cierra una etapa y también empezar a pensar cómo se abre otra.

“Estoy segura que el Partido Socialista tiene más coincidencias con el Frente Amplio que con la Democracia Cristiana” Catalina Pérez, presidenta de RD

¿Y cómo lee el resultado?

Lo que ocurre hasta el día miércoles es un tablero de distribución de poder, que termina ganando los sectores más conservadores en una unidad que es sin mínimos éticos ni programáticos. Si esa fuera una unidad con mínimos programáticos, estoy segura que el PS tiene más coincidencias con el FA que con la DC. Pierden los proyectos transformadores cuando avanzan los proyectos conservadores. Los proyectos conservadores ganan cuando se dividen las fuerzas de cambio y se termina retrocediendo la política de los últimos 30 años y ese es el mayor problema de esta primera etapa de conversaciones.

¿Cree que había un interés genuino de la ex Nueva Mayoría de lograr primarias?

Había disposición de todos los actores de llegar a acuerdo, si no, no hubiésemos estado conversando tanto tiempo y no se hubiesen acelerado las voluntades en los últimos días. Ahora, con todas las críticas que uno pueda tener del proceso, insisto en que lo importante sigue siendo mirar hacia adelante y preguntarse cómo seguimos. Insisto con esta idea de dejar la pequeñez y tener la madurez política suficiente para avanzar y dar vuelta la página.

En las redes sociales se culpó al FA del fracaso. Ese es un espacio que indudablemente le importa a su sector. ¿Este episodio les va a pesar políticamente?

No. El Frente Amplio pierde en esta pasada la posibilidad de construcción de mayorías. Pero el Frente Amplio nació con la esperanza de transformar el país. De que nuestra gente viva mejor, de que el fruto de su trabajo no se lo lleven otros, y para eso hay que hacer que las mayorías sociales permeen las mayorías institucionales y hacer cambios nunca ha sido fácil.

Pero hay un sector del FA que esperaban que ustedes lograran esa unidad. ¿Crees que esto podría traer decepción a su propio electorado?

Este proceso político es muy largo y el frenteamplismo no llegó para construir unidades vacías. El país ya pasó por eso y entendió que la unidad electoral no es lo mismo que la unidad de propósito. Vamos a enfrentar una primaria ahora donde le podemos hablar a la gente del Chile del futuro. Donde le podemos hablar de esperanza. Ese es el espíritu que tiene que empujarnos para enfrentar lo que viene y para tener claro que el desafío de construcción exige la formación de mayorías. El Frente Amplio no va a gobernar solo. Por lo mismo hoy hay que tomar decisiones complejas pero que van a exigir que el Frente Amplio se desborde, que la unidad del Frente Amplio vaya más allá del Frente Amplio. Y esa es la invitación que se le hace también a otros sectores.

“La Unidad se construye, no se impone” Catalina Pérez, presidenta de RD

¿Pero cómo van a lograr eso si en el primer momento de negociación electoral fracasan en construir la unidad?

La unidad se construye, no se impone. Debemos darle sentido a esa unidad y esa es tarea no solo del Frente Amplio sino que de la oposición. No podemos fallar en el proceso constituyente ni menos para formar un gobierno.

¿Cómo esperan lograr eso y que la ex NM confíe en ustedes para un próximo proceso?

Es que no es la ex Nueva Mayoría la que tiene que confiar en el Frente Amplio. Por el contrario, la construcción de confianzas es mutua. Aquí lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en ideas. A la política en Chile le hacen falta ideas. Yo echo de menos el debate de cómo salimos de la táctica electoral y nombres presidenciales, para meternos en el debate de qué tenemos en común. Aquí nadie tiene que dar muestras de blancura. Creo que en ningún caso hay distintas alturas morales para hablarle al otro. Sino que simplemente el debate que hay que abrir es de ideas y de propósitos y creo que estamos cerca de eso.

Y si las ideas y lo programático era tan importante para ustedes, ¿por qué no iniciaron ese trabajo con más tiempo?

Es que nosotros no iniciamos el proceso de conversaciones el lunes, veníamos conversando hace muchísimo tiempo y lo que ocurre el fin de semana es que esas conversaciones llegan a un punto muerto. Lo que el Frente Amplio dice es que, bajo las actuales condiciones, nosotros no podemos acceder a una unidad que no tiene absolutamente ningún contenido. Por tanto, veamos si en los días que nos quedan podemos avanzar en dicho contenido y mínimos éticos. Y esperábamos poder hacerlo.

¿Pero cómo esperaban tener un debate de ese calibre en 48 horas?

No, acabo de decir que ese debate venía hace mucho tiempo, el punto es que no logró cuajar ese debate. Por lo mismo, decimos que para nosotros es un mínimo que podamos finalmente poner cuáles van a ser esas ideas que van a estar sobre la mesa. ¿Quiere decir eso antes que el Frente Amplio no haya puesto un debate de contenido sobre la mesa? No. En ningún caso. El Frente Amplio siempre puso mínimos éticos y de contenido sobre la mesa. Siempre dijimos que no íbamos a estar disponibles a entrar en una lógica del que tiene mantiene. Entonces si esas condiciones no estaban hasta el día domingo y se abrieron el día lunes, qué bueno, y efectivamente yo digo, es una disposición que como oposición debimos haber tenido mucho antes.

Y si el contenido programático no está de cara a la constituyente. ¿Están dispuestos a dividir a la oposición?

Es imposible que no nos pongamos de acuerdo en mínimos programáticos para el proceso constituyente, eso no puede ocurrir. Hay respuestas que los partidos políticos no han podido dar y ahí me sigue preocupando la desconexión. No puedo creer que hayan inscrito una lista que tiene solo un 15% de mujeres en sus primarias, no puede creer que hayan presidentes hombres de partido que piensen que pueden liderar el proceso constituyente por sobre la gente.

Una de las condiciones que también levantaron fue el tema de que no se podía respaldar a ningún candidato que tuviera una investigación pendiente con algún tema de corrupción o temas o probidad, que pasa con el caso de Independencia que está involucrado en el “caso tragamonedas” o el alcalde liberal de Arica, ¿los van a respaldar igual?

Dijimos que no podía haber en las primarias de oposición ningún candidato o candidata respaldada por las fuerzas políticas frenteamplistas vinculada a casos de corrupción y eso lo seguimos diciendo.Tiene que ser un criterio en la definición de nuestras propias candidaturas del FA evidentemente, pero también al interior, esperamos, de la definición de los otros partidos de cara a la inscripción de candidaturas de aquí a enero. Y yo espero que ese mínimo ético sea un criterio que esté sobre la mesa.

¿Pero esos casos en particular los van apoyar?

No me voy a referir como a un caso en específico, pero creo que el mismo criterio tiene que operar para todos.

¿Han hablado dentro del Frente Amplio de esos casos?

No. Hemos hablado de criterios

Un episodio que marcó la semana, fue la supuesta “huída” del FA al Servel. ¿Mienten los presidentes del PS y el PPD cuando dicen que se enteraron por la prensa que ustedes iban al Servel a inscribir las primarias del FA mientras seguían las negociaciones?

Yo no voy a caer, a estas alturas, en ese debate. Creo que ya se ha aclarado lo suficientemente lo que pasó ese día y creo lo que sí hay que tener muy, muy claro es que el Frente Amplio tuvo una posición de principio a fin y que estuvo disponible hasta el final, incluso a ceder en sus propias posiciones, con tal de generar un acuerdo unitario de todos los actores y actrices en la oposición.

¿Pero están mintiendo en su declaración porque ustedes han dicho que no se escaparon por detrás?

Yo creo que cada uno tiene que hacerse claro de las declaraciones que dicen, yo no las voy a calificar.

¿Ustedes dimensionaron los efectos que podría traer ese gesto?

¿El gesto de cumplir con la hora que teníamos agendada en el Servel?

Ese gesto…

No, creo que hicimos lo que teníamos que hacer, lo comunicamos a quien se lo teníamos que comunicar, con esto me refiero a todos los actores de oposición que estaban en la mesa e insisto el Frente Amplio se quedó hasta el final en la mesa de conversación de toda la oposición y hasta el final buscamos, incluso disponibles a ceder en nuestras propias posiciones, que la oposición pudiera ponerse de acuerdo y que todos los partidos pudieran ponerse de acuerdo.

¿No hubo un intento de presionar con eso?

En ningún caso fue un intento de presión.

Desde el FA dicen que hubo una seguidilla de errores por parte del equipo negociador y que en general “les pasaron máquina”. ¿Les faltó experiencia política para negociar?

No, en ningún caso. Y la verdad no he escuchado ese tipo de declaraciones.

¿No fue un factor en el resultado?

¿O sea que la inexperiencia del FA fue un factor para que la oposición no se pusiera de acuerdo? Creo que en ningún caso. Si hay partidos que tienen más de 50 años de historia, difícil es que el FA y su supuesta inexperiencia sean el factor determinante para efectos de que la oposición no pueda hacerlo. Aquí hay que hacer una autocrítica compartida y que nadie puede hablar con una altura moral o política respecto de otros.

¿No haber llegado a un acuerdo con la ex Concertación supone una izquierdización del Frente Amplio?

El Frente Amplio tiene una profunda vocación de construcción de mayoría, el Frente Amplio nació con la esperanza de poder aportar a transformar nuestro país y para eso necesitamos generar mayorías que se consoliden en una unidad, de contenidos, con convicciones, una unidad valiente, y vamos a seguir empujando ese desafío.

“La gente no quiere reeditar la Concertación y yo no quiero pensar que con esto se reedita tampoco” Catalina Pérez, presidenta de RD

¿El no haber cerrado con la ex Concertación va a marcar la política de alianzas que van a seguir como Frente Amplio o esto es solamente un suceso más?

La gente no quiere reeditar la Concertación y yo no quiero pensar que con esto se reedita tampoco. Entonces, espero y quiero que esto no marque en ningún caso la política de alianzas de RD, la política de alianzas del PS, la política de alianza del FA, sobre todo, pensando en el momento y el ciclo histórico, político y social al que hoy día nos enfrentamos. O sea las fuerzas de cambio, hoy día las fuerzas transformadoras, independientemente de nuestras diferencias, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo de viabilizar los cambios que la gente exige y para eso hay que iniciar un debate de fondo que lamentablemente no estamos tan acostumbrado a dar en la política chilena y creo que hoy día es una oportunidad para aquello.

¿Y qué le responde a aquellos que dicen que ustedes insisten en la política testimonial y en el proyecto propio?

Que la política del camino propio no la inventó ni la sigue el FA. Con esa política fracasaron otros, no nosotros.

Y considerando la división en dos bloques que terminó inscribiendo primarias ¿Es mejor electoralmente para el FA que compita solo?

Electoralmente el objetivo sigue siendo ganarle a la derecha. Políticamente el objetivo es mucho más profundo que ese, pero electoralmente sigue siendo ganarle a la derecha y a las fuerzas conservadoras. Y para eso tenemos que mirar la inscripción de candidaturas de enero. Hoy no podemos permitir que existan municipios gobernados por quienes no quieren hacer cambios y para eso todavía sigue abierta una conversación que tenemos que dar, no solamente dentro del FA, sino que distintas fuerzas políticas.

Lo preguntaba en el sentido político también. En la declaración del domingo decían que no querían primarias por las diferencias que tenían con los otros partidos de la oposición e, incluso, lanzaban que habían seguido políticas neoliberales. ¿Como ahora van a tener primarias propias van a poder marcar con mayor libertad esas diferencias?

Nosotros no afirmamos que debíamos mantener esas diferencias, sino que debíamos poder expresar esas diferencias. Eso no es opuesto con generar una política de unidad con acuerdos comunes entre quienes pensamos distinto. Aquí no podemos pretender asfixiar la diferencia, sino que más bien desde el reconocimiento de nuestras diferencias construir una unidad en función de objetivos y en función de propósitos. En el proceso constituyente tenemos que ser capaces de generar esa construcción de mayorías que nos permitan terminar con la Constitución de Pinochet y luego tenemos que ser capaces de ser gobierno para viabilizar esas transformaciones y eso requiere una política de alianzas mucho más ambiciosas que los límites que hoy tiene el FA. El desafío político es muy grande.

El objetivo del comunicado es lo que finalmente se va a cumplir. ¿Es un escenario favorable?

El objetivo político del FA es hacer por un lado que no gane la derecha y permitir que avancen proyectos transformadores. Por cierto que hoy con una primaria del FA aseguramos el avance de proyectos transformadores, lo que nos falta asegurar es que no gane la derecha y en función de esos objetivos políticos hoy es imperativo continuar conversando.

Dentro de la semana se levantaron cuestionamientos internos del FA y particularmente dentro de la bancada de RD. ¿Cree que quedó debilitado su rol como presidenta?

Las decisiones en RD no las toma su directiva nacional ni su presidenta, las tomamos de forma democrática en un órgano colegiado. Por lo mismo, todos tenemos reparos respecto del resultado de esta etapa, es evidente. Y este no es un proceso fácil ni para RD ni para partidos de cien años, ni para RD ni para el PS. Y desde esa perspectiva, la autocrítica hay que realizarla, la personal también, pero sobre todo hoy hay que entender lo que viene para adelante y dar vuelta rápidamente la página. Los desafíos que nos plantea Chile son más relevantes y urgentes que el tiempo que debe tomarnos la crítica del resultado de este proceso.