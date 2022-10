Chile Vamos pasa a la ofensiva por TPP11: inician gestiones para acusar constitucionalmente a canciller Urrejola

hace 59 minutos Tiempo de lectura: 6 minutos

Dentro de RN algunos quieren impulsar un libelo en contra de Antonia Urrejola por la decisión de La Moneda de no promulgar un tratado que fue aprobado por el Congreso. Y si bien la medida aun no genera consenso en todo Chile Vamos, ya son varios los que recalcan que si el Ejecutivo no da certezas de ratificar el tratado, impulsarán una acusación constitucional.