Chile Vamos y republicanos se enfrentan en recta final de negociación municipal

En la víspera de que concluya el plazo fatal para bajar candidaturas impuesto por el Servicio Electoral (Servel) -que culmina esta semana- es que desde los partidos de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) hicieron un último esfuerzo para arremeter contra el Partido Republicano. Las tres tiendas del bloque de centroderecha realizaron este jueves un punto de prensa con sus máximos dirigentes, en el que enfatizaron que “con sentido de responsabilidad y patriotismo queremos invitar al Partido Republicano a llegar a un acuerdo más amplio del que tenemos hoy”.

Concretamente, los partidos llamaron a definir candidaturas únicas en Concepción, donde la UDI lleva a Valentina Pavez van Rysselberghe y republicanos a James Argo; en Antofagasta, donde está Sacha Razmilic (Evópoli) versus Roberto Soto (Partido Republicano), y en Cerrillos, donde figura el RN Alejandro Almendares contra Luis Cortés.

Si bien Chile Vamos emplazó a realizar encuestas para definir a postulantes únicos, lo cierto es que en el sector reconocen que es poco probable que se puedan concretar con tan poco tiempo de anticipación. En ese sentido, esperan aumentar los diálogos con la tienda para continuar las negociaciones.

Así, por ejemplo, en la UDI se han abierto a la posibilidad de deponer su candidatura en Concepción, pero a cambio de que los republicanos bajen a su postulante a gobernador por el Bíobio. Sin embargo, en Chile Vamos afirman que la tienda de José Antonio Kast no ha sido flexible respecto de la posibilidad de bajar a algún candidato. En la UDI argumentan que Pavez marca más que Argo (lo que republicanos desestima), y que no cederán a bajarla sin obtener nada a cambio. Sin embargo, los republicanos recalcan que depusieron sus intenciones como señal de unidad en lugares como Recoleta y Viña del Mar, aunque lo cierto es que en ambos lugares sus candidatos no marcaban tanto, según dicen en la derecha.

En el punto de prensa, los dirigentes de Chile Vamos endurecieron el tono. La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, sostuvo que con las candidaturas de unidad “tenemos la posibilidad de esta reparación del deterioro que el país ha tenido con gobiernos de izquierda. Por eso como Chile Vamos abrimos la posibilidad de usar herramientas objetivas para seleccionar a los mejores candidatos, especialmente en los lugares donde tenemos una discrepancia de quién es el mejor”.

La secretaria general de RN, Andrea Balladares, recalcó que “todavía queda plazo para bajar candidaturas y hacernos entre todos los partidos de oposición la convicción de llegar con candidatos únicos”.

Mientras que el timonel UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que “la propuesta que hacemos surge de un profundo sentido del patriotismo. No podemos por divisiones nuestras terminar regalándole municipios a la izquierda”.

La tensión aumentó debido a que al cierre de esta edición estaba programado un punto de prensa con los republicanos, en el que iba a participar el propio Kast y se contemplaba que abordaran el tema.

En todo caso, los partidos quieren intensificar los diálogos con las distintas tiendas, ya que también hubo otro episodio de tensión en Concepción: el candidato del Partido Social Cristiano, Héctor Muñoz, anunció que postulará de todas maneras como candidato a alcalde, ante la incapacidad del sector de ponerse de acuerdo. De esta manera, la derecha iría a tres bandas en esa capital regional.