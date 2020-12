Cómo Fuad Chahin enredó la carrera municipal en Ñuñoa

“Tal como te lo señalé en la reunión del pasado miércoles, si en definitiva nuestro partido tiene la posibilidad de competir por la alcaldía de Ñuñoa en las elecciones de abril, debemos acordar en el Consejo Nacional quién asumirá dicho desafío, y en caso alguno yo tenía alguna objeción o reparo a tu nombre, pero que me parecía que dicha decisión debía ser fruto de un análisis compartido de cara a recuperar dicho municipio de manos de la derecha después de tantos años”. Este es el extracto de una carta que le envió esta mañana el timonel de la DC, Fuad Chahin, al presidente de la unión comunal de las juntas de vecinos de Ñuñoa, Alejandro Jiménez, quien hasta ahora era la carta que había priorizado la colectividad como posible candidato para la alcaldía de esa comuna.

La misiva se produce justamente luego que el líder democratacristiano manifestara públicamente su disponibilidad para competir por el sillón edilicio, abriendo un conflicto al interior de su partido y con en el resto de la centroizquierda. Las declaraciones de Chahin generaron molestia entre los representantes de la oposición en esa zona, quienes se encontraban trabajando en la realización de una primaria convencional con cartas desde el Frente Amplio a la DC. De hecho, el PS ya había respaldado como su candidata a la concejala Paula Mendoza, mientras que el PPD había hecho lo mismo con Patricia Hidalgo, y RD con Emilia Ríos.

“En ese momento te reiteré que no busco ser candidato a alcalde en ninguna comuna y que mi primera prioridad es intentar seguir dirigiendo al partido, pero que entiendo perfectamente lo que está en juego en las elecciones del próximo mes de abril y, por lo mismo, nunca me restaré a arriesgar el capital político que pudiere tener, en pos de un proyecto colectivo”, agregó Chahin en el texto.

La disponibilidad de Chahin se da, además, luego que se conociera otro factor que alertó a algunos sectores. El jueves pasado, Unidad Constituyente (DC, PR, PPD, PS, PRO y Ciudadanos) alcanzó un acuerdo para realizar primarias convencionales en 85 comunas, entre las que no se incluyó Ñuñoa, situación que fue leída como un supuesto “acuerdo tácito” en favor del líder democratacristiano.

“Yo era el único candidato priorizado por el partido a nivel regional y comunal. La candidatura de Fuad Chahin fue totalmente sorpresiva. Pero tampoco él me ha comunicado que es el candidato, me dijo que estaba analizándolo. Si no realizamos primarias, eso nos dejaría en mal pie como coalición. Es complicado, porque con esto se quiebran las confianzas, que han costado mucho tiempo construir”, dice Jiménez a La Tercera PM.

A su vez, Mendoza advierte que “en estricto rigor, seguimos trabajando en esta primaria del 20 de diciembre. Mientras sigan las conversaciones y no esté cerrado el proceso, la primaria sigue siendo una alternativa”. Y agrega: “La comunidad no va a respaldar un proceso que no sea validado de forma abierta y transparente. Si Chahin quiere venir, es bienvenido en la primaria, que no nos tenga miedo”.

En la misma línea, desde el comunal del PS emitieron hoy un comunicado en el que llaman a todas las directivas de la oposición a sumarse al proceso participativo y a no jugar con las “expectativas” de los electores. “Llamamos a todas las fuerzas políticas, comunitarias y colectividades de oposición a realizar primarias en la comuna el 20 de diciembre de 2020. Como hemos mencionado, creemos que los representantes de la ciudadanía ya no pueden ser elegidos por cúpulas partidarias”, afirmaron en el documento.

Por su parte, la precandidata del PPD sostiene que la decisión la tomó por “sorpresa”, pero que ella aún no declina de postular. “Cuesta entender qué es lo que hay detrás de esto, pero lo que puedo decir es que no me he bajado, porque lo único que se me ha informado es que Ñuñoa sigue pendiente”, dice, agregando que “no sería la primera vez que Ñuñoa sería entregada a un partido a través de la omisión en una negociación”.

Misma posición manifestó la diputada por ese distrito Maya Fernández (PS). “No es posible hacer política de transformaciones de espaldas a los territorios”, expresó, a la vez que lamentó “que se pretenda imponer una candidatura por sobre el acuerdo político que las fuerzas opositoras, de manera unitaria, habían acordado en la comuna de Ñuñoa”.

Las versiones sobre la negociación

Quienes conocieron de las negociaciones del pacto de primarias no convencionales de Unidad Constituyente dicen que Chahin habría pedido “blindaje” en esa comuna, lo que sus pares del bloque no habrían concedido, por lo que esa zona quedó fuera del acuerdo. Y desde el PS agregan que ellos insistieron en la necesidad de realizar primarias en Ñuñoa, mientras que el PPD habría flexibilizado su posición.

Asimismo, según las mismas fuentes, durante las conversaciones desde la DC habrían manifestado que Chahin tendría buenas posibilidades y habían mostrado una encuesta en la que se midió el nombre del timonel frente al resto de los contendores.

Sin embargo, desde la DC y otras colectividades del pacto sostienen que los democratacristianos solo manifestaron su interés en esa comuna, pero que nunca solicitaron un blindaje a favor de ellos. Asimismo, sostienen que durante las negociaciones habrían insistido en que se realizaran primarias en todas las zonas del país. Y si bien reconocen que Ñuñoa estaba sobre la mesa, afirman que en el acuerdo final de Unidad Constituyente nunca se transó esa comuna “en favor de nadie”.

Además, en la DC señalan que hoy no tienen ningún candidato en esa localidad y que si bien la alternativa de Chahin está en evaluación, por el momento no hay ninguna definición al respecto. Asimismo, en la colectividad aseguran que otra opción que estaría en la mira del timonel sería la posibilidad de competir a la convención constitucional.

Pese a todo esto, dicen en el pacto, lo cierto es que esa comuna -junto con Santiago, Viña del Mar y otras 30 zonas- quedaron “pendientes” y se retomarán las conversaciones esta semana.

En ese sentido, hoy Chahin asegura que la DC está disponible a sostener primarias en Ñuñoa. “La DC no solo estamos dispuestos, sino que pedimos primarias en todas partes. Lo que planteó la DC siempre en la negociación fue tener primarias en todas la comunas donde no había acuerdo, incluida Ñuñoa, pero también Coyhaique, El Bosque, La Cisterna, Lo Prado, Maipú, Viña del Mar, ningún problema”, dice. Y agrega: “Lo digo con mucha fuerza: vamos a primarias en Ñuñoa, pero vamos a primarias en El Bosque, La Cisterna, Coyhaique, Lo Prado, Huechuraba, en Viña del Mar, en Santiago. Vamos en todas las comunas, lo firmo ahora ya”.