Cómo se gestó el controvertido documento del PC en el que plantean “paralizar” la convención para que el Congreso cambie los ⅔

“¿Puede la convención hacer caso omiso al quórum fijado por el Congreso?”.

Esa es la pregunta que se hacen los seis convencionales constituyentes del Partido Comunista en un documento de seis páginas que liberaron ayer y en el que buscan insistir con la postura que ha defendido la colectividad desde el acuerdo del 15 de noviembre: que la convención puede modificar la regla de los 2/3.

En el texto la respuesta es clara: “La verdad es que sí. De hecho, muchos poderes que surgen desconocen de facto los poderes instituidos normalmente por estimar carecen de legitimidad. El desenlace depende de las condiciones políticas, no de las consideraciones jurídicas”.

Sin embargo, el punto que generó más reparos, incluso en la izquierda, fue una de las fórmulas que propone el PC para alcanzar ese objetivo: “paralizar” la convención hasta que haya un acuerdo político sobre ese punto. “Que el proceso se inicie y si surgen dificultades modificar el reglamento o solicitar cambio en la Constitución, y en el evento de un reclamo ante la Corte Suprema, paralizar la labor de la convención a la espera de un acuerdo político que destrabe mediante el reconocimiento de plenos poderes o, en su defecto, recurrir a un mecanismo participativo/dirimente”, sostienen en el texto.

Según fuentes del PC, la idea del texto se originó después de las elecciones del 15 y 16 de mayo, en las que el pacto de Apruebo Dignidad obtuvo 28 convencionales. En las reuniones iniciales de ese conglomerado, los constituyentes del PC plantearon a sus pares que debían abordar ese punto. Sin embargo, en las citas quedaron en evidencia las diferencias que existen en algunos sectores, como el Frente Amplio, sobre la idea de revocar los 2/3 que se acordaron en el pacto por una nueva Constitución.

Ante eso, cuentan en el PC, los constituyentes tomaron la decisión de elaborar un documento sobre el tema, con el fin de poner a disposición del resto de los convencionales sobre su postura. Para eso, contaron con el apoyo del trabajo que ya venía realizando la comisión constitucional del partido que lidera el abogado Carlos Arrué.

“Sobre la base del resultado electoral empezamos a hacer un intercambio en Apruebo Dignidad y se hicieron aportes en reglamento, probidad, ética, participación y en ese contexto, dado que había una diferencia al interior del pacto sobre el tema del quórum, tomamos la decisión de hacer un documento que pudiera ser un insumo para ese intercambio”, sostuvo Arrué.

Según las mismas fuentes, los seis constituyentes de PC tomaron la definición de publicar el texto y comenzar a socializarlo con distintos sectores del organismo. En el partido explican que ya habrían conversado con algunos convencionales “en sintonía” con esa idea, como algunos dirigentes de la Lista del Pueblo.

Pese a esto, en la colectividad sostienen que la idea sería que la convención tome postura sobre el tema, con el fin de presionar al Congreso a realizar una modificación legal. Asimismo, en el texto se proponen otros mecanismos, como que se realice un plebiscito en noviembre a la par de las elecciones presidenciales en el que se consulte sobre ese punto.

Idea genera críticas

Tanto desde la propia centroizquierda como desde la derecha, la propuesta de los constituyentes comunistas despertó críticas.

El convencional de la Lista del Pueblo Manuel Woldarsky aseguró que “no podemos detener el trabajo de la Convención Constitucional, porque tenemos poco tiempo. Pese a que son ilegítimas las normas que nos imponen conductas al órgano que tiene la obligación de autorregularse debemos respetarlas, y para lograr nuestro cometido es indispensable que trabajemos todo lo posible”.

Mientras que Fernando Atria (RD) afirmó: “Hemos dicho muchas veces cuál es nuestra posición al respecto. La convención tiene unas reglas, en particular una regla de decisión, en algunos casos de 2/3, esa regla se puede discutir, no la puede cambiar la convención unilateralmente, tiene que ser cambiada por el Congreso, pero no es ese el tema central hoy día”.

A su vez, Agustín Squella (independiente cupo PL) sostuvo que “corremos el riesgo de que los grupos pasen a facciones y luego a las presiones. Nos parecemos demasiado a la Cámara de Diputados y podemos terminar haciendo lo que el país está cansado”.

“Se equivoca el Partido Comunista al cuestionar la regla de los dos tercios para adoptar acuerdos en la Convención Constitucional. Sería importante que Daniel Jadue, como aspirante a la presidencia, se pronuncie: si él está por respetar o no las reglas, cómo esta de los dos tercios. La ciudadanía, sabiamente, nos entregó una Convención Constitucional donde nadie tiene dos tercios para imponer, ni un tercio para vetar, lo cual obliga a armar acuerdos amplios, eso es una buena noticia para la futura Constitución, es una buena noticia para Chile”, afirmó, por su parte, el presidente y candidato a La Moneda del PR, Carlos Maldonado.

Desde Vamos por Chile, el convencional UDI Arturo Zúñiga señaló que “tienen que respetar las reglas claras con las cuales fueron elegidos y votaron 11 millones de personas, tanto en el plebiscito de entrada como en la última elección”.