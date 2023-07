Contrato complica a exministro de Salud Álvaro Erazo y le cuesta la renuncia al director de Salud Valparaíso-San Antonio

Por medio de un informe, la Fenpruss (Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud) del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) denunció a la Contraloría Regional un “eventual caso de corrupción” al interior de la repartición, en relación a la adjudicación de un proyecto a la consultora Territorios Consultores, donde el exministro de Salud de la Presidenta Michelle Bachelet (2008-2010), Álvaro Erazo (PS), es jefe de proyecto.

La denuncia acusa que el 11 de mayo pasado el SSVSA aprobó la adjudicación de la licitación “Servicios de Estudio de un Modelo de Atención y Gestión en Salud para la provincia de San Antonio y la comuna de Casablanca” a dicho oferente por un valor de $ 60.690.000. Este consiste, sigue el informe, en un estudio para dichas zonas de la Región de Valparaíso, enmarcado en que “en ambas localidades se están terminando las construcciones de dos nuevos hospitales”.

El gremio acusa en específico que ese tipo de estudios “son realizados en general por las unidades del área clínica de los servicios”, que ningún profesional del área fue consultado y que las bases de la licitación fueron realizadas por tres directivos del SSVSA: Miguel Mujica, Roberto Díaz y Daniel Araujo (PS), quienes llegaron de la mano del hoy renunciado director del SSVSA, Fernando Olmedo (PR), que asumió por Alta Dirección Pública en diciembre pasado.

Olmedo, enfermero de la Universidad de Valparaíso y magíster en Alta Gerencia Pública de la Universidad Mayor, renunció la semana pasada por solicitud de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, tras reunirse en Santiago con ella. Según él mismo confidenció a algunos medios, lo que la jefa de cartera le esgrimió fue una “pérdida de confianza”.

Una fuente conocedora del tema dice que Olmedo, por una lealtad “mal entendida“ debido a que son cercanos al PS, designó a Díaz, Araujo y Mujica como directivos. Y que ahora estaría “pagando los platos rotos“, por el supuesto vínculo entre los directivos del servicio y la consultora.

Erazo, por su parte, aclaró que sólo conocía a Araujo por su experiencia laboral y, respecto al estudio señaló que “he hecho varios de estos trabajos, es parte de mi giro” y que estos fueron “para la continuidad operacional de los hospitales antiguos. Era un rediseño de hospitales antiguos”.

La Fenpruss también denunció a Contraloría que Olmedo y Araujo trabajaron en 2015 y 2016 en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, cuando el exministro Erazo se adjudicó dos estudios de similares características. Al respecto, Olmedo aclaró que en esa época era jefe de Atención Primaria de Salud (APS), por lo que no tenía relación con licitaciones.

Gestión y compras en el servicio

Respecto a la renuncia de Olmedo, la ministra Aguilera señaló que fue “una solicitud en relación a tener las mejores condiciones para realizar las investigaciones correspondientes, y cuando estén terminadas esas investigaciones vamos a dar cuenta de ello”. Respecto de su reemplazante, añadió que “tiene que ser una persona que tenga grado titular en el servicio”.

La investigación a la que alude la ministra se refiere a una auditoría encargada por el ministerio “a los procesos regulares de gestión de personas y de compras en el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio”. El informe N°28/2023, con fecha 23 de junio, reflejó en el ítem “Revisión de Compras Públicas” que en la adjudicación del estudio a Territorios Consultores “las bases no establecen la conformación de la comisión evaluadora”, “criterios para la evaluación de las ofertas técnicas aplicados de forma errónea” y “antecedentes solicitados no presentados”.

Asimismo, recomendaba al Servicio de Salud “dar respuesta al Observatorio de Compras Públicas, evaluar la adjudicación llevada a cabo y, en lo que corresponda, eventualmente retrotraer dicha adquisición”.

Al respecto, Olmedo dijo a La Tercera PM que Aguilera le planteó “que con motivo de la pérdida de confianza ella me pedía la renuncia no voluntaria al cargo, luego de procesar una auditoria que todavía no termina, está en curso, y que señala aspectos administrativos que deberían resolverse (...). La única oportunidad que tuve de reunirme con ella fue la semana pasada porque nunca aceptó la audiencia que le pedí desde el primer día”.

“La ministra instruye una auditoría al mes de trabajo. Es muy difícil que un alto cargo ganado por Alta Dirección Pública, sin tener evaluación o retroalimentación, pueda ser sometido objetivamente al análisis para una desvinculación”, cuestionó el exdirector del SSVSA.

Por su parte, el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio aclaró que la asesoría nunca comenzó, ya que existió una invalidación final. “Sí se adjudicó, pero a partir de la observación de la auditoría, no se validó dicho proceso de adjudicación”, añaden.

Consultado por la invalidación de la asesoría, Erazo dijo a este medio que no ha sido notificado de dicha acción y que, de hecho, entregaron el primer informe de la consulta, el cual no ha sido pagado. “Yo conversé como jefe de proyecto con el gerente de la empresa (Territorios Consultores), se decidió poner término al contrato por dificultades técnicas, por la etapa que venía, y consideramos que era mejor invalidar y repostular con el mismo proyecto, en la medida que estén las reglas súper claras respecto a las consideraciones que tiene un proyecto de ese tipo. De mutuo acuerdo se hizo”.

Además, Erazo señaló que estuvo al tanto de la auditoría solicitada por el ministerio, pero que como consultora no fueron informados respecto de sus resultados: “Pregunté de qué trataba, pero el ministerio no me ha hecho ninguna mención respecto a esto”.