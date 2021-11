Daniel Núñez, senador PC: “Soy optimista de que la oposición se va a unir para ratificar el camino de democratización que empezó Chile”

Pasó de ser diputado durante ocho años a protagonizar un histórico retorno del PC al Senado junto a su par Claudia Pascual, tras casi cinco décadas sin representación. Y lo hace a pocos días de haber publicado en su cuenta de Twitter la idea de clausurar el Senado tras rechazarse la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. La figura de Daniel Nuñez, dicen en el PC, se alza como uno de las grandes articuladoras dentro de Apruebo Dignidad en la Cámara Alta; de llegar Gabriel Boric al gobierno, deberá buscar alianzas con los 17 senadores del Nuevo Pacto Social para sacar adelante su agenda. Pero no solo entre los bloques es donde Núñez aparece como un puente. Lo mencionan también en ese rol al interior del PC, donde hace rato que existe una disputa generacional entre la mesa directiva y los liderazgos más jóvenes de la colectividad.

Si bien el actual diputado es uno de los más cercanos al timonel Guillermo Teillier, también tiene afinidad con el grupo más joven de la colectividad. Lo último viene del 2011, cuando Núñez estaba encargado de los cuadros estudiantiles del PC y tanto Camila Vallejo como Karol Cariola comenzaban a emerger como líderes.

¿Qué simboliza este triunfo para el PC?

La emoción es tremenda. Es un reconocimiento a la lucha de los trabajadores, de las trabajadoras del pueblo de Chile y particularmente importante para el Partido Comunista, que habíamos estado excluidos desde el retorno de la democracia de un espacio de poder tan relevante como el Senado.

Su triunfo ya estaba algo asegurado, pero el de Claudia Pascual no y se esperaba más el de Guillermo Teillier. ¿Cuál cree que fueron las claves específicas del triunfo ambos?

Son situaciones muy distintas. En el caso mío es un trabajo de ocho años como diputado y eso me da un trabajo territorial, que fue un sustento grande. En el caso de Claudia, yo creo que hay un reconocimiento enorme a su labor como exministra de la Mujer de la Presidenta Bachelet y creo que eso pesó en forma significativa. Son caminos distintos, pero llegamos a un mismo objetivo.

¿Cuál va a ser el rol que van a jugar en el Senado dentro de la bancada de Apruebo Dignidad?

Tenemos una labor tremenda, primero, en apoyar la campaña y la segunda vuelta para que Gabriel Boric gane, lo cual yo creo que es absolutamente posible. Después, articular desde el Senado un diálogo con el resto de la oposición para poder impulsar las transformaciones que contempla el programa de Gabriel Boric, por lo tanto tenemos mucho trabajo ahí. Eso, en paralelo con el diálogo que tenemos que hacer con el proceso constituyente con la redacción de la Constitución, donde soy un convencido que la forma más democrática, más transparente, más eficiente, es tener un Congreso unicameral y que la Constitución avance en esa línea.

¿Con quiénes de Nuevo Pacto Social cree que será más fácil tender puentes?

Nosotros tuvimos en la Cámara de Diputados una muy buena experiencia en donde a pesar de todas las diferencias que pudieron haber, logramos trabajar unidos con la oposición. Hay espacio para para llegar a puntos en común. La presión ciudadana también hace su rol en todo esto. Así que yo soy optimista de que la oposición se va a unir para ratificar el camino de democratización que empezó Chile con la aprobación de la nueva Constitución y con los constituyentes. Yo estoy seguro que va a primar esa mirada por sobre diferencias objetivas que tenemos. Ahora, si alguien que es de la oposición sigue mirando hacia la derecha, creo que eso va a ser un suicidio político. Ya vimos cómo le fue la antigua Concertación, justamente por seguir con este juego de acercarse a la derecha y no marcar un compromiso claro con las transformaciones democráticas que la gente hoy día está exigiendo en las calles.

Claudia Pascual y Daniel Nuñez, electos senadores del PC.

Con más senadores PC que el Frente Amplio, ¿cobra más peso el PC dentro del Senado en un eventual gobierno de Gabriel Boric?

Yo creo que somos una coalición bien equilibrada, no creo que aquí haya un partido hegemónico. Lo fundamental es que tenemos que construir una alternativa al neoliberalismo y hay espacio para crecer, para incorporar fuerzas que tengan esa convicción nueva. Desde ese punto de vista, el Partido Comunista va a tener una gran influencia como la ha tenido siempre, siendo parte de una coalición donde somos diversos y no hay fuerzas hegemónicas ni nadie que le imponga una mirada al otro.

En un eventual gobierno de Gabriel Boric, citando la frase del alcalde Daniel Jadue, ¿le van a cobrar al FA si es que se pasan un milímetro del programa?

El programa está en construcción, no es algo que esté escrito en piedra. Nosotros vamos a trabajar hasta que se cumplan los principios que están ahí pero hay que tener mucha flexibilidad táctica para desenvolverse cuando uno es gobierno, tener claro también las presiones sociales, la presión que vamos a enfrentar de los que tienen el poder económico, por lo tanto yo creo que bajo esa premisa nos vamos a mover.

¿Y cómo piensan operar en un eventual gobierno de José Antonio Kast?

Vamos a defender hasta el final y con toda la voluntad de convicción las conquistas que tiene el pueblo. No vamos a permitir jamás que Kast privatice Codelco, no vamos a permitir jamás que termine con el Ministerio de la Mujer, no vamos a permitir jamás que se produzcan violaciones a los derechos humanos o discriminación a los pueblos originarios, a las mujeres, a la diversidad sexual o a las disidencias. Nuestro compromiso es defender hasta el final la democracia y en eso tenemos harta experiencia de lucha y valentía. Así que vamos a ser firmes opositores y defensores de las conquistas democráticas.