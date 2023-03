Dé qué lado están: cómo recibió el oficialismo la reflexión de Boric sobre Carabineros

—Creo que todos tenemos que estar permanentemente reflexionando (...). Como Presidente de la República me compete un rol más importante. Muchas gracias, muchas gracias.

Al cruzar La Moneda -para dirigirse a una actividad del Consejo de Defensa del Estado en Contraloría- el Presidente Gabriel Boric fue escueto. Evitó ahondar en sus dichos del martes, donde abordó la relación del gobierno (y su sector) con la institución policial. “Vale la pena reflexionar respecto a nuestras actuaciones en el pasado, en donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile”, puntualizó.

Con esas palabras, el Jefe de Estado fue un paso más allá en las señales que ha entregado en favor de Carabineros, sobre todo, tras el asesinato de la sargento Rita Olivares, quien falleció en el marco de un operativo policial en Quilpué.

La intervención del Mandatario, quien si bien reflexionó al respecto no entregó detalles de los aspectos de su análisis, la hizo no en cualquier contexto. Esto debido a que enfrenta duros cuestionamientos por las críticas antiguas de él y personeros de su gobierno a la institución que hoy encabeza Ricardo Yáñez y por el manejo que ha tenido La Moneda en seguridad. A eso, se sumó un factor adicional: durante esa jornada, el senador socialista José Miguel Insulza hizo un emplazamiento explícito a que los personeros de La Moneda -incluyendo al mismo Boric- hagan un “mea culpa” sobre sus dichos o acciones respecto de Carabineros en el pasado.

“Yo efectivamente creo que eso está pendiente. He leído las declaraciones de Camila Vallejo (que) dice ‘hoy día estamos gobernando’ (...). Otra cosa es con guitarra, ¿no? Pero yo creo que esto requiere decir: ‘mire sí, yo me equivoqué, en realidad esto no debí haberlo hecho nunca’”, sostuvo el legislador en entrevista con Radio Infinita.

Así, los dichos del Presidente Boric -y la presión de algunos sectores del Socialismo Democrático- no es un escenario cómodo en Apruebo Dignidad, particularmente en el Frente Amplio, la cuna política de Boric. Es en ese sector donde han evidenciado -comentan en privado- una falta de conducción por parte de La Moneda al allanar el camino a las críticas de la oposición al sector. Argumentan que las salidas comunicacionales han sido “reaccionarias” a los emplazamientos de la derecha. En contraposición, algunos optan por defender la voz “institucional” -y más alejada de la perspectiva del sector respecto de las fuerzas policiales- que debe adoptar Boric investido en el rol de Presidente.

En ese debate, en todo caso, fue bien evaluado entre los partidos la rápida respuesta de personeros de gobierno -y del mismo Boric- a los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien planteó que “si hubo violaciones a los derechos humanos -durante el período del Estallido Social- fue porque (los carabineros) no tenían como defenderse”.

Al cierre de esta edición, se iniciaba la votación la Ley Nain-Retamal en la Cámara de Diputados. Y en Apruebo Dignidad, la votación de uno de los puntos más polémicos -la “legítima defensa privilegiada” de Carabineros- no hizo mella el llamado de la jefa de Interior a aprobar y “corregir” en el Senado: algunos rechazaron, otros se abstuvieron y otros parlamentarios simplemente no votaron.

Un debate incómodo

Fuera del núcleo frenteamplista, la presidenta del PPD -y hoy candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana- Natalia Piergentili planteó una tesis.

“El Presidente Boric va a la vanguardia a su sector. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad y sensibilidad para asumir la realidad. Ahora bien, creo que hacer juicios, o medir con la misma vara lo que ocurrió -o se dijo- en el Estallido Social, un período anómalo de la historia reciente, es una equivocación. Pero también es equivocado no poder sacar lecciones de ese período. La invitación a la reflexión del Presidente es una invitación que creo que es genuina, inteligente para el momento político y que llama a la unidad de criterio”, reflexionó.

En Convergencia Social (CS) -la colectividad del Mandatario-, el presidente y diputado, Diego Ibáñez, enfatizó en que en el llamado del Presidente, la oposición -y particularmente el sector gobernante en el período del Estallido Social- no puede rehuir de dicha reflexión.

“No se pueden eximir de esa reflexión quienes expusieron a Carabineros mandándolos a la calle mientras le declaraban la guerra al propio pueblo sin entregar soluciones políticas de fondo, o quienes se bajaron de la mesa de seguridad para hacerle un gallito político a un gobierno, o quienes rechazaron la partida presupuestaria para entregarle más recursos a Carabineros, como el diputado Schalper o el diputado Longton. Acá la invitación a reflexionar es para todos”, dijo.

Los dichos de Ibáñez, en todo caso, se suman a los de la diputada -y extimonel de la tienda- Gael Yeomans (CS) sobre la actuación de los sectores oficialistas respecto del debate en torno a la agenda de seguridad. “El objetivo no es demostrar qué tan comprometidos estamos con seguridad, sino avanzar con hechos. (El objetivo de) nuestros partidos es responderle a la ciudadanía. No tenemos que darles prueba de blancura a la derecha en este tema”, indicó.

En la Iglesia Asamblea De Dios se realizó el funeral de la Sargento Segundo de Carabineros Rita Olivares.

Las reflexiones de mayor dureza, eso sí, asomaron durante esta mañana en la discusión en la Cámara del proyecto de ley Nain-Retamal.

“Es mentira lo que se ha dicho profusamente en esta Cámara y en los medios de comunicación, atribuyendo a nuestro sector político en particular un supuesto desprestigio a las instituciones policiales (…). Ese desprestigio lo han provocado quienes en décadas, sentados en estos pupitres, no han sido capaces de legislar para impedir la corrupción al interior de las fuerzas policiales, para impedir los montajes. ¿O acaso fuimos nosotros? ¿O es un invento la ‘Operación Huracán’? ¿son un invento los miles de millones de pesos con los que, mientras la tropa da la cara en las poblaciones, exponiendo sus vidas, algunos oficiales inescrupulosos llenaron sus bolsillos? (…). La confianza en las policías ha caído por la inacción de políticos que biscan hacer de la seguridad un punto político”, planteó el diputado RD, Jaime Sáez.

Entre los socialistas, la timonel Paulina Vodanovic pidió hacer una reflexión más amplia.

“En medio del proceso constituyente, es importante que logremos alcanzar ciertos consensos acerca de los derechos humanos y de la relevancia de las instituciones, más allá de la coyuntura (...). Es evidente que en el escenario actual de delincuencia, de delitos de tanta gravedad, todos valoramos la labor de Carabineros y de la PDI, también del rol de las FF.AA. en (el control del) orden público. Contarán con todo el apoyo del PS y sus parlamentarios. Pero la reflexión no debe ser solo del rol que jugaron en el Estallido Social, sino que la ampliaría respecto al rol en la dictadura, a 50 años del Golpe, con una mirada de futuro”, señaló.

El diputado Gonzalo Winter (CS) agregó que “nosotros lo que hemos hecho durante muchos años es darle racionalidad al debate (...). Carabineros es una institución que debe ser revisada y fiscalizada como cualquier institución pública. Como cualquier institución humana debe tener ciertos límites para que no haya abuso. ¿Se puede respaldar la acción de Carabineros con fuerza y, al mismo tiempo, creer que casos como Pacogate, Catrillanca y las violaciones a los DD.HH. deben ser revisados? Por supuesto (...)”.