Agenda de seguridad: el temor oficialista por un mal desempeño electoral y cómo buscan contrarrestar la arremetida opositora

La puesta en escena de la oposición, a primera hora de la mañana del lunes, fue decidora para el oficialismo, el cual hizo un diagnóstico: para la derecha, el tema de la seguridad es cómodo y se mostraron decididos en pasar a la ofensiva en medio del contexto electoral.

Hasta el frontis de la Dirección General de Carabineros -a metros de La Moneda- llegaron la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI); el edil de La Florida, Rodolfo Carter (independiente pro UDI), y el de Puente Alto, Germán Codina (RN). Entre quienes flanqueaban a las autoridades municipales estuvieron la exministra y hoy candidata por Evópoli al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana, Gloria Hutt, y Eleonora Espinoza, quien compite por la misma circunscripción, pero desde Renovación Nacional.

Esa arremetida opositora fue para entregar una señal de apoyo a la institución tras el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares (ahora suboficial mayor tras el ascenso póstumo), quien falleció en el marco de un operativo policial en Quilpué.

Aunque el clima electoral está lejos de concitar la atención y un despliegue de los partidos similar al de los procesos eleccionarios de los últimos años, sí ha asomado como una “preocupación” en algunos sectores de los partidos de gobierno: que la derecha capitalice la crisis de seguridad y se beneficie en la campaña al Consejo Constitucional. El giro abrupto de la agenda, advierten en el oficialismo, podría obligar a modificar o enfatizar ciertos mensajes por parte de los candidatos, particularmente en la lista “Todo por Chile” (PPD-PR-DC) y en los candidatos socialistas de “Unidad para Chile” (Apruebo Dignidad-PS-PL).

Sin embargo, se vuelve más complejo para los candidatos del Frente Amplio y del Partido Comunista (PC). En la Cámara, algunos parlamentarios ya han manifestado reparos y modificaciones a la agenda de seguridad que se discute entre este martes y jueves en el Poder Legislativo y reflotan las “dos almas” -Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad- entre los partidos de gobierno.

Parte de ese “nerviosismo” -interpretan algunos personeros en el Socialismo Democrático- se refleja en las palabras del senador José Miguel Insulza (PS), quien emplazó al gobierno a hacer un mea culpa por los dichos contra Carabineros emitidos por sus dirigentes -incluso por el Presidente Gabriel Boric- antes de aterrizar en el gobierno. Un gesto o una señal de Boric en esa dirección, más allá de las reflexiones que ha hecho hasta ahora, podrían “blindar” los ataques a las listas oficialistas, analizan algunos.

“Yo, efectivamente, creo que eso está pendiente. He leído las declaraciones. Camila Vallejo dice ‘hoy día estamos gobernando’... otra cosa es con guitarra ¿no? Pero yo creo que esto requiere decir: ‘Mire, sí, yo me equivoqué, en realidad esto no debí haberlo hecho nunca’”, sostuvo el legislador.

Si bien el tema no fue abordado con amplitud en el comité político ampliado del lunes por la tarde y no hay una estrategia común -hasta ahora- de cómo abordar la arremetida en seguridad de la oposición en el plano constitucional, sí hubo acuerdo en que el sector -más allá de la campaña- debe relevar los avances del Ejecutivo en la materia.

La timonel del PPD y candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana, Natalia Piergentili, detalló que “ayer en el comité político se mencionó la necesidad de que como oficialismo se hablara sobre este tema, que se plantearan los avances y desafíos en seguridad. En mi caso particular, como candidata el tema de la seguridad ha sido uno importante, ineludible, es el tema que más preocupa a la ciudadanía. En la campaña, el tema hay que tratarlo desde la veracidad: la Constitución es una arquitectura institucional habilitante, que debe considerar estados de excepción, de emergencia (...), que debe establecer el rol de las policías, pero que la Constitución no será el depositario del abordaje de estos temas, sino que serán las políticas públicas las que lo harán”.

De hecho, en horas de este martes, el Ejecutivo compartió una minuta a los partidos con los principales avances en la materia durante la administración Boric como bajada para sus alocuciones públicas.

“Sacar al pizarrón” a la oposición

El diputado socialista y quien se ha desplegado como jefe de la campaña de Marcelo Schilling, Tomás de Rementería, planteó que “tenemos que salir a mostrar lo que hemos hecho en seguridad, como la compra de equipamiento, pero también lo que se hizo durante años y cómo la derecha deterioró la situación de seguridad durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Hay que ‘sacarlos al pizarrón’ con temas que son puntos sensibles para la oposición, como el porte de armas, el secreto bancario, persecución de bienes, porque ahí la derecha demuestra su doble estándar que tiene contra la delincuencia de cuello y corbata (...). Tenemos candidatos con historial en materias de seguridad, como Marcelo Schilling. Debe ponerse en relieve que los gobiernos de la Concertación tuvieron una estrategia de combate efectivo de la delincuencia”.

Pese a que comparte lista con Apruebo Dignidad, De Rementería “divide aguas” con los sectores que han mostrado reparos a la agenda de seguridad priorizada por La Moneda. “En las alianzas siempre hay diferencias, y en el caso de este tema son diferencias importantes, es donde tenemos -quizás- mayores diferencias. Creo que la gente va a poder discernir qué es lo que piensan los candidatos socialistas respecto de este tema, a diferencia de lo que piensan los candidatos de Apruebo Dignidad en esta materia”, señaló.

La expresidenta de Convergencia Social (CS) y parlamentaria Gael Yeomans, por otro lado, marcó distancia de una estrategia basada en responder a la derecha “en su cancha”.

“Estamos frente a una elección próxima y espero que no sea utilizado para sacar algún punto más, o un voto más en las campañas. Por nuestra parte, hay que mantener una agenda: que el gobierno ha sido demostrativo de su compromiso con la seguridad, basta con mirar el presupuesto (...). Sin embargo, hay que parar el que tengamos que dar muestras cada día de blancura respecto de temas de seguridad. El objetivo no es demostrar qué tan comprometidos estamos con seguridad, sino avanzar con hechos. Nuestros partidos, más que la lista, es responderle a la ciudadanía. No tenemos que darles prueba de blancura a la derecha en este tema”, indicó Yeomans.

Del mismo sector, el probable nuevo jefe de bancada de los comunistas, Luis Cuello (PC), manifestó que “tenemos que visibilizar y reivindicar el esfuerzo que ha hecho el gobierno del Presidente Boric en materias de seguridad. Y por supuesto que tiene que dejar de ser un tabú, la seguridad es un problema de la sociedad y de los sectores más vulnerables. La derecha intenta apropiarse de la bandera de la seguridad, pero al momento de dar pasos concretos en esa dirección, no los da. La votación de la reforma tributaria es un ejemplo concreto: ahí se estaban discutiendo aumento de recursos para más plazas de Carabineros”.

De todas formas, algunos dirigentes oficialistas iniciaron una contraofensiva. El senador PC Daniel Núñez criticó la Ley de Indulto General -aprobada por el Congreso- y propuesta por la administración de Sebastián Piñera. Esto luego que se conociera que el tercer detenido en el caso del asesinato de la sargento Olivares fue beneficiado con esa medida. Así como Núñez, otros legisladores del sector se sumaron a ese cuestionamiento.