Avanzada presidencial de Boric en la mira: los refuerzos al equipo que encabeza Pablo Arrate ante los constantes reparos

“Muchas gracias a todas y todos los presentes. Lo primero que me gustaría preguntar y esto es para mi memoria interna: ¿cuántos de los que están sentados viven en Pisagua? Había harta gente en la plaza, para este tipo de actividades es importante para mis equipos que consideremos que le estaban hablando al pueblo a los que viven acá po’. Y cabe más gente, no cuesta nada. Que no se tome como un reto, sé que hay un trabajo grande para organizar estas actividades, pero es importante que le hablemos a quienes habitan en estos lugares y por eso me gustaría que siempre ampliemos esto”, advirtió el Presidente Gabriel Boric, el 16 de marzo. desde el Memorial Fosa de Pisagua, en medio de su gira a la Región de Tarapacá.

Pese a que el Mandatario aseguró que no era una reprimenda, en los equipos de La Moneda sí fue tomado como un llamado de atención. Sobre todo porque el equipo de producción y avanzada es uno de los que ha sufrido más modificaciones desde la instalación. El más importante: el 22 de noviembre, cuando el jefe del área de programación -de la que dependen producción y avanzada-, Nelson Alveal, renunció a su cargo. Su reemplazante fue el sociólogo Pablo Arrate, quien antes trabajó como asesor en el Ministerio de Desarrollo Social y luego en la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Además, fue jefe de gabinete de la exministra Izkia Siches, de quien es cercano, cuando era presidenta del Colegio Médico.

Pero en el gobierno han advertido que la llegada de Arrate no ha solucionado los grandes problemas, sobre todo, de gestión política, que acarreaba el equipo del Presidente y, por lo mismo, han tomado medidas incorporando nuevos nombres al equipo dentro de los que se encuentran Luisa Carvajal y la antropóloga Carla Azócar. Entre los recientes fichajes, apuntan en el gobierno, se incluyó a gente con “más experiencia” y del Socialismo Democrático, siendo los primeros de esa coalición en formar parte del equipo de Boric.

Boric en el funeral de la sargento Rita Olivares.

Los últimos errores

Lo ocurrido en Pisagua no es lo único que ha generado preocupación entre los asesores del Presidente. También, este martes, cuando el Mandatario asistió al funeral de la sargento Rita Olivares, se expuso a pifias, gritos y recriminaciones de los asistentes. Más allá de que su presencia no estaba en evaluación, porque el Mandatario quería estar, en el oficialismo sí se generó la sensación de que se pudo haber previsto el escenario y buscar alternativas mejores.

Otra descoordinación ocurrió el 10 de marzo, en pleno cambio de gabinete, cuando el equipo ubicó siete sillas en el Salón Montt Varas para los nuevos ministros. El problema fue que la imagen -que fue publicada por La Tercera- generó confusión entre los funcionarios y autoridades de La Moneda a tal punto que terminaron removiendo las sillas a último minuto, incluso cuando ya había comenzado la transmisión televisiva.

“Fue para distraer”, le explicó Arrate a un presidente de partido tras la ceremonia.

Más sobre Avanzada Presidencial

Los nuevos ministros en el cambio de gabinete. Foto: Andrés Pérez.

El propio Presidente lo tuvo que aclarar días después: “Estoy impresionado. Es que la verdad es mucho más sencilla de lo que se imaginan. Cuando se está armando el setting del cambio de gabinete en salón Montt-Varas, estaban haciendo como la estructura y el mandato -y esto lo contó la ministra Carolina Tohá- fue ‘pongan x cantidad de sillas, pero para que no se revele el número exacto de ministros que van a ser’. Y eso se entendió como una especulación que habíamos subido y bajado personas, eso no es así”.

Pero la descoordinación generó un clima de tensión en La Moneda y las explicaciones entregadas fueron distintas. Una de ellas fue que el ministro de la Culturas, Jaime de Aguirre, asistiría con un acompañante porque había sido operado recientemente. De todas formas, más allá de cualquier justificación, el balance no fue bueno y generó fuertes críticas en el palacio presidencial.

El jefe de producción y avanzada, Pablo Arrate.

Los otros cambios

El primer equipo de avanzada que acompañó al Presidente -liderado por Alveal- estaba compuesto en un inicio por cuatro personas: Eva Osorio, Miguel Barros, Emiliano Salvo, y Fabián Salas. De ellos, el único que se mantiene hasta hoy es Salas. Mientras que Barros emigró al ministerio del Trabajo y Salvo llegó al Ministerio de Energía a cumplir la misma función. También tuvo un paso por el equipo la periodista Belén Pellegrini, quien en los últimos días se incorporó al personal de Prensa del Mandatario.

Mientras que el jefe de producción, Joan Martínez, se ha mantenido desde marzo del año pasado.

Dentro del largo historial de momentos de tensión que han tenido los equipos de avanzada están el piedrazo que recibió el exjefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, en plena gira a La Serena en abril, y también las tarimas que ubicaron fuera de La Moneda durante el plebiscito del 4 de septiembre. Esto generó una disputa entre los equipos por las señales erradas de triunfalismo que, a su juicio, se produjeron entre la gente.

Además ha sido comentado entre los equipos del Presidente lo expuesto que ha quedado en algunas de sus actividades, como el 10 de octubre, cuando en un evento de Conapyme, Boric no tenía clara las interpelaciones que iba a recibir ni detalles del evento. Así, durante su discurso tuvo que “exigirle respeto” en tres oportunidades a uno de los asistentes que lo interrumpió mientras hablaba.