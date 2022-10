“Debate democrático interno”: plan de Alberto Fernández para ir por la reelección desata batalla dentro del oficialismo argentino

Cuando este lunes Máximo Kirchner sugirió que Cristina Kirchner, su madre y la actual vicepresidenta de Argentina, no será candidata a la presidencia en 2023, a sabiendas o no, desató el debate interno dentro del Frente de Todos sobre las posibles cartas del oficialismo a menos de un año de las próximas elecciones.

La pregunta lógica era si el Presidente Alberto Fernández estaría dispuesto a enfrentarse a otros candidatos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Cuestionamiento que el hijo del fallecido expresidente Néstor Kirchner y Cristina Kirchner planteó tras afirmar que “para el oficialismo, que su Presidente vaya a las PASO con otros competidores es, por lo menos, extraño”. Detrás de la frase, una idea casi explícita estaba presente: Fernández tendría intenciones de competir por la reelección.

La historia no es precisamente una novedad. Es, más bien, la reconfirmación de una idea que el Presidente de Argentina parece haber tomado meses atrás, pero que ahora volvió a tomar fuerza gracias al apoyo de su cercano ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El titular de dicha cartera salió a responder las palabras del líder de La Cámpora, movimiento fundado por Máximo Kirchner para reivindicar las políticas de su padre, asegurando que no consideraba “que sea una anomalía” que Alberto Fernández compita otra vez por el sillón de la Casa Rosada. “Si el Presidente siente que la mejor forma de dirimir las discusiones dentro del frente es una competencia, ¿por qué le va a tener miedo a competir?”, dijo Aníbal Fernández a Radio Con Vos.

Alberto Fernández, durante una entrevista televisiva.

Este miércoles, en conversación con radio El Destape, el propio Presidente Alberto Fernández pidió un “debate democrático interno” para dirimir las candidaturas presidenciales. No confirmó una posible candidatura, pero aseguró que él era “por sobre todas las cosas un militante político que aprendió que la política es un proceso colectivo”.

“Hay miradas diferentes, y algunos piensan que mejor sea otro (el candidato) y yo lo entiendo y me parece bien, pero digo resolvámoslo adecuadamente, como manda la ley”, pidió el mandatario. Sobre la eventual salida de la carrera presidencial de Cristina Kirchner, Fernández aseguró que “Cristina tranquilamente podría ser candidata y podría ir a las PASO, es una dirigente superlativa, cómo alguien va a negar esto”.

Ya en mayo de este año, Fernández había asegurado en medio de una gira por Europa que tenía intenciones serias de ir por la reelección, desatando críticas en el país y anunciando pocas horas después que se retractaba de sus palabras.

Cuando el entrevistador del canal de televisión español TVE le consultó sobre si postularía eventualmente a la presidencia por segunda vez, Fernández aseguró que “sí, absolutamente. Con todas las fuerzas necesarias para que la Argentina se ponga de pie. Y la voy a poner de pie”.

Ahora, las palabras de Máximo Kirchner reflotaron dicha entrevista, y de paso desataron las evidentes y largamente reportadas fricciones dentro del oficialismo. Desde el ala kirchnerista del Frente de Todos, la coalición que gobierna al país trasandino, la respuesta llegó desde una cercana aliada de Cristina K.

Teresa García, la jefa del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos y una de las dirigentes de mayor confianza de la vicepresidenta, cerró de lleno las puertas a la posibilidad de que Fernández compita por la presidencia, al asegurar que “la sociedad ya le dijo que no”.

Fue durante una entrevista con AM 750 donde García reforzó una vez más el quiebre entre el kirchnerismo y el albertismo. “No tengo idea cuál es su voluntad, su deseo. No hablo con él, así que no sé qué es lo que quiere hacer. Tendrá todo su derecho de hacerlo”, aseguró.

Según medios argentinos, el presidente y su vicepresidenta no se hablan ni siquiera para tomar decisiones, como quedó demostrado con el último cambio de gabinete, donde el mandatario no le consultó sobre los posibles cambios bajo una posible estrategia electoral con miras a la reelección, adelantaba el diario El Cronista a mediados de este mes. Política que, aparentemente, también se traspasó a la retórica de sus respectivos partidarios.

“Las PASO tienen una complicación y es que no sirven para seleccionar dirigentes. Es una foto, es una encuesta grande. Nosotros antes de las PASO lo que debemos tener es un criterio de selección de candidatos. ¿Quiénes son los mejores? ¿Alberto? Bueno, si él y su gente determinan que quieren ir a unas PASO, que lo hagan. Pero a mí me parece que la sociedad ya le ha dicho que no”, sentenció García.

El albertismo no se quedó de brazos cruzados. Y fue precisamente el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien salió a defender la eventual reelección del presidente. “Acá el tema es muy simple: si hay que competir, hay que competir y no hay que temerle”, dijo el cercano aliado del mandatario, en una clara interpelación al kirchnerismo.

Alberto Fernández abraza al ministro de Seguridad de Argentina, Aníbal Fernández, tras jurar su cargo en septiembre de 2021. Foto: AP

En conversación con Radio Con Vos, el ministro volvió a insistir en que el mandatario “fue el primero que dijo que todo el mundo que tenga vocación de participar tiene que hacerlo y están las PASO abiertas; y él se somete a ser uno de los candidatos que va a competir”, para luego asegurar que apoyaría totalmente una nueva incursión presidencial de Alberto Fernández.

“Absolutamente apoyo a Alberto para la reelección. Nunca jugué en contra de un presidente peronista. Yo creo que él quiere, ¿qué duda cabe?”, dijo al mismo medio. Consultado por sobre si cree que tiene reales posibilidades para quedarse un nuevo período en la Casa Rosada, el ministro de Seguridad aseguró que era “extemporáneo” discutir sobre aquello. “Yo supongo que sí, pero no sé (qué) decirte. Hay que esperar mínimamente a marzo o abril para ver cómo están las cosas”, cerró.

Vale agregar que, según el medio trasandino La Política Online, Aníbal Fernández es casi el único integrante del gabinete actual que respalda abiertamente una posible reelección del mandatario, y fue, de hecho, el único ministro que apoyó su fallido anuncio de candidatura en mayo de este año.

A mediados de este mes, un ministro dijo fuera de cámaras al diario El Cronista que “la realidad indica que con la crisis de representación que existe hoy en la política, la gente hoy no acepta (que) una candidatura sea definida entre unos pocos”. El consenso, al menos dentro del albertismo, parece alineado en asistir a las PASO para sellar el futuro de la coalición en las próximas elecciones presidenciales.