“Debió tener más tiempo” y “no me aprobaron nada”: Las íntimas reflexiones de cuatro exconvencionales ad portas del plebiscito

Luis Jiménez, exconvencional Pueblo Aymara: “Yo creo que esta fue una convención que representó al Chile real”

¿Cuál es su pronóstico para el 4 de septiembre?

El Apruebo gana con un 53%. Si quiere, apostemos.

¿Repetiría la experiencia?

En lo personal, fue una experiencia muy bonita. Aprendí mucho, pero creo que para un futuro proceso constituyente debería venir otra generación de liderazgos. Los proyectos son colectivos, no individualmente.

¿Cuál es el artículo que más valora?

Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable.

¿Quién lo decepcionó?

Más que decepcionarme, yo diría que hubo convencionales que vinieron a marcar más sus puntos que tener un diálogo sincero. Como dice el dicho, los extremos se tocan. Es cosa de ver en las votaciones como los extremos, de ambos espectros políticos, votamos muy parecido muchas veces.

¿Cuál era el convencional más aburrido en los plenos?

Bueno, en La Tercera salió que yo era el segundo más hablador, así que quizá yo sea un firme candidato para ello.

¿Quién de un sector político distinto del suyo lo sorprendió para bien?

Hay varios. Pero, por ejemplo, en la Comisión de Justicia, donde trabajé, venía con muchos prejuicios en lo personal. Me sorprendió gratamente el ex convencional Andrés Cruz, por su preparación, simpatía. Quizá era el más preparado técnicamente de su grupo.

¿A quién no le gustaría ver más?

Teresa Marinovic y Rocío Cantuarias

¿Cuál era la mejor picada gastronómica del sector?

El sibarita. Saludos a la señora que nos atendía con mucho agrado.

¿Cuál fue el momento más freak?

Hay muchos momentos freak. Yo creo que la gente lo sabe y se ha hablado mucho. Pero yo nunca quiero olvidar que cuando nos instalamos, no teníamos los elementos mínimos para dialogar. Perdimos varios días ahí.

Defina en un concepto a La lista del Pueblo.

Diría que, más que llamarse La lista del Pueblo, en sus inicios, debió haberse llamado Las listas del pueblo, ya que había varios proyectos ahí metidos.

¿Qué artículo eliminaría sí o sí?

Yo creo que lo que hay que eliminar, por una cuestión técnica, es que las personas jurídicas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades comerciales, no pueden ser titulares de derechos humanos o fundamentales.

El sistema político y sistema de justicia, ¿son los grandes temas que debieron haberse hecho distintos?

Yo creo que más que hacer esa igualación, habría que fijarse en que no faltó. En que nos faltó dialogar, precisar. Por ejemplo, en sistema político quedamos al debe con el sistema electoral, que es sumamente importante.

¿Fue una convención partisana?

Yo creo que esta fue una convención que representó al Chile real.

¿En qué aportó la derecha al proceso?

Aportaron con sus ideas. Muchas veces se sumaron al debate y los invitamos. Cabe recordar que en el artículo que dejó la Corte Suprema como última instancia frente a la impugnación ante la Justicia Indígena, se logró, ¿saben qué? Con muchos votos de RN. Y sectores que eran como de izquierda, no votaban a favor.

¿Hubiera preferido que la convención funcionara más tiempo o un año fue suficiente?

Un año yo creo que ninguna parte es suficiente para la gran tarea que tenemos por delante. Creo que es lejos uno de los grandes errores de los partidos políticos.

¿Qué le pareció el acuerdo al que llegaron los partidos del oficialismo para hacer cambios a la nueva Constitución propuesta?

En lo personal, yo creo que están en su derecho de proponer proyectos de reforma constitucionales o legales. Yo creo que lo importante es, una vez que sea ingresado, tiene que haber participación ciudadana indígena.

¿Algún día tuvo ganas de no ir a la convención?

Varios días, pero nada que una ducha caliente y un cafecito con pastelito no lo pueda solucionar.

¿Quedó conforme con su desempeño en la convención?

Yo creo que en general los escaños reservados indígenas cumplimos con el mandato que nos encomendaron las comunidades.

¿Quién estima que aportó menos y más al debate?

Yo creo que más que entrar en esa dinámica, a mí me gustaría destacar cuatro personas que aportaron y fueron fundamentales, y la prensa nunca lo ha valorado en su justa dimensión: Daniel Bravo, Alvin Saldaña, Adela Gómez y Natalia Enríquez.

Diga un secreto sobre la convención

En la noche, si uno mira con atención, a partir de la una de la madrugada salen siete conejitos a pasear.

Si gana el Rechazo: ¿otra convención, reforma constitucional o comisión de expertos?

Yo creo que tiene que ser otra convención. Ese es el mandato que nos dio el pueblo.

Si partiera de nuevo la Convención, ¿qué haría distinto?

Para empezar, en mi caso personal, hubiese, desde el inicio, pedido que fuesen 18 meses al menos, para hacer más despliegue territorial.

Después de la tarea realizada, ¿cree que la ciudadanía quiere a los convencionales?

Yo creo que, así como en muchas instancias deliberativas, hay convencionales que les gustan más y otro que les gustan menos.

¿De qué se arrepiente?

Yo creo que me faltó más despliegue territorial. Especialmente el último tiempo, cuando el plazo ya se estaba acabando.

¿Cuál fue el momento más bochornoso de la convención?

Hay muchos momentos bochornosos. Pero es muy parecida la pregunta que me hicieron anteriormente. Yo creo que cuando llegamos y no había micrófono, no había televisión. ¿Querían que nos comunicáramos por señales de humo? Bueno, yo no doy clases gratis en todo caso.

¿Cuál fue el momento más honorable de la convención?

Ahí hubo varios, pero al final, cuando entregamos la propuesta al Presidente de la República, todos y todas cantamos el Himno Nacional con mucho respeto y de fondo con el tío Valentín Trujillo.

Luis Jiménez Cáceres

Bárbara Rebolledo, exconvencional Evópoli: “No me aprobaron nada. ¿Cómo voy a estar contenta?”

¿Cuál es su pronóstico para el 4 de septiembre?

Rechazo 54% y el apruebo 46%, aunque creo que va a ser mejor todavía.

¿Repetiría la experiencia?

Sí, obvio. Chile merece una buena y nueva Constitución.

¿Cuál es el artículo que más valora?

Siguiente pregunta

¿Quién la decepcionó?

Una vez más el Partido Comunista.

¿Cuál era el convencional más aburrido en los plenos?

Bueno, hay que definir aburrido, pero había varios que no perdían oportunidad de hablar.

¿Quién, de un sector político distinto al suyo, la sorprendió para bien?

Felipe Harboe.

¿A quién no le gustaría ver más?

A todos aquellos que quieren refundar o dividir nuestro país.

¿Cuál era la mejor picada gastronómica del sector?

Siempre he sido fanática del Castaño y si tengo uno cerca voy feliz.

¿Cuál fue el momento más freak?

No sé cuántas horas tenemos, pero el abucheo al himno nacional, la performance de la mujer desnuda, el voto desde la ducha. Bueno, el texto completo. No sé si alcanzo a más.

Definan en un concepto a La lista del Pueblo.

Fraude.

¿Qué artículo eliminaría sí o sí?

Todos los que nos dividen como país.

El sistema político y sistema de justicia, ¿son los grandes temas que debieron haberse hecho distinto?

Bueno, entre muchos otros también.

¿Fue una convención partisana?

100%. Primó el odio y la falta de tolerancia.

¿En qué aportó la derecha al proceso?

La centroderecha aportó con cerca de mil normas e indicaciones. Que no las hayan leído, es otra cosa.

¿Hubiera preferido una convención que funcionara por más tiempo o un año fue suficiente?

Con 12 meses hubiese bastado para redactar un texto. El problema es que se perdió mucho al principio, entre un reglamento que pocas veces se respetó, en las peticiones para liberar a los presos de la revuelta. Y así tantas otras cosas que no tenían que ver con el mandato constitucional.

¿Qué le pareció el acuerdo al que llegaron los partidos del oficialismo?

Divertido, quieren reformar algo que todavía no se aprueba. Pero resulta que todo eso que se supone quieren reformar, era una fake, eran cosas que nosotros inventábamos, eran mentiras. Ellos hacen una propuesta de cambio, pero el presidente del Partido Comunista dice que no asegura que se pueda llevar a cabo. El presidente del partido Partido Comunista, que es como el presidente del país finalmente hoy. O sea, algo así.

¿Algún día tuvo ganas de no ir a la convención?

Sí, o sea más que pensarlo lo sentí en algún minuto.

¿Quedó conforme con su desempeño?

No, pues. No me aprobaron nada. ¿Cómo voy a estar contenta?

¿Quién estima que aportó menos y más al debate?

¿Quién aportó menos? Bueno, es cosa de ver las intervenciones que escasa vez hicieron algunos. Otros, que votaron cosas que no sabían que votaron. Y sin duda la persona que más aportó fue John Smok y todo su equipo.

Diga un secreto sobre la convención.

No se respetaban los basureros en los que debíamos reciclar. Ecológica Constitución.

Si gana el Rechazo: ¿otra convención, reformas constitucionales o comisión de expertos?

Noticia en desarrollo. Lo que la ciudadanía decida, lo que sea mejor para nuestro país donde prime la democracia.

Si partiera de nuevo la convención, ¿qué haría distinto?

El día uno llevaría un parlante, para que se escuchara fuerte el himno nacional. Un asta y una bandera, para ponerla en el frontis del ex Congreso Nacional y así pudiésemos haberla tenido desde el primer día. No después de muchos meses en que por Dios que costó que estuviera nuestra bandera.

Después de la tarea realizada, ¿cree que la ciudadanía quiere a los convencionales?

No, ¿qué nos va a querer la ciudadanía? Si el resultado es pésimo. Malo. No era lo que la gente quería. No era lo que la gente nos pidió.

¿De qué se arrepiente?

Antes siempre fumaba como social así, pero nunca había comprado cigarros. O sea, rara vez. Y ahora me puse a fumar más, así que ya lo tengo que dejar.

¿Cuál fue el momento más bochornoso?

Que se prometiera participación ciudadana y finalmente poco de lo que se puso en el reglamento se llevó a cabo. Que se hiciera además una consulta indígena donde participó el 0,3% de la población. Si eso no es bochornoso, ¿qué podría hacerlo? Bueno, el texto completo, por cierto.

¿Cuál fue el momento más honorable?

El 4 de julio de 2022. Es decir, hace casi dos meses, cuando por fin pudimos cantar en la ceremonia final nuestro himno nacional, luego de que la gente lo solicitara, la ciudadanía lo pidiera. Y no solo lo cantamos una vez, lo cantamos dos veces, porque se dieron cuenta los convencionales de ultra izquierda que era importante el himno para Chile. Y lo de la bandera no lo han entendido todavía. Los últimos acontecimientos hablan por sí solos.

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR /AGENCIAUNO

Ricardo Montero, exconvencional PS: “El momento más freak fue el segundo día, cuando llegamos y no había internet, no había sillas, no funcionaban los micrófonos y no había salas”

¿Cuál es su pronóstico para el 4 de septiembre?

54-46 gana el Apruebo.

¿Repetiría la experiencia?

Es un mandato popular único.

¿Cuál es el artículo que más valora?

El de vivienda. Tanto el derecho a la vivienda como el del suelo, porque es un cambio radical para más de 600.000 familias en Chile.

¿Quién lo decepcionó?

Todos los que llevaron sus intereses propios por delante y no trataron de construir en conjunto.

¿Cuál era el convencional más aburrido en los plenos?

Los que se quedaron por Zoom y nunca pisaron el Congreso.

¿Quién de un sector político distinto del suyo lo sorprendió para bien?

Raúl Celis, siempre dispuesto a conversar y a cooperar.

¿A quién no le gustaría ver más?

A todos podría verlos. Algunos por menos tiempo que a otros.

¿Cuál era la mejor picada gastronómica del sector?

Yo me quedo con el carrito que llegó al final dentro de la convención. Nos facilitó mucho la vida y tenía buena comida casera.

¿Cuál fue el momento más freak?

El segundo día. Cuando llegamos y no había internet, no había sillas, no funcionaban los micrófonos y no había salas.

Defina en un concepto a La lista del Pueblo

Diversa.

¿Qué artículo eliminaría sí o sí?

Eso le corresponde al Congreso. El mandato constitucional nuestro terminó.

El sistema político y sistema justicia, ¿son los grandes temas que debieron haberse hecho distinto?

No es lo que opinan grandes expertos nacionales e internacionales en materia de sistema político de justicia.

¿Fue una convención partisana?

Creo que el concepto de partisana no sé si lo están entendiendo bien, pero hubo distintas voces como nunca en esta democracia.

¿En qué aportó la derecha el proceso?

Treinta y siete personas trabajaron durante un año completo.

¿Hubiera preferido que la convención funcionara más tiempo o un año fue suficiente?

Creo que fue suficiente. Un año fue intenso, pero valió la pena.

¿Qué le pareció el acuerdo al que llegaron los partidos del oficialismo para hacer el cambio a la nueva Constitución?

Bien, es el trabajo que les corresponde.

¿Algún día tuvo ganas de no ir a la convención?

Tenía un mandato popular de la provincia de Linares y Cauquenes. Me levanté contento todos los días.

¿Quedó conforme con su desempeño en la Convención?

Contento, conforme, pero siempre hay cosas que mejorar.

¿Quién estima que aporto menos y más al debate?

Todos los que fueron por sus extremos y sus ideas propia fueron saboteando el debate. Teresa Marinovic o (Rojas) Vade son dos representantes de aquello.

Diga un secreto sobre la Convención.

La forma en que salvamos los 2/3. Pero eso queda para otro capítulo.

Si gana el Rechazo: ¿otra convención, reformas constitucionales o comisión de expertos?

No, convención constitucional. No hay vuelta atrás en eso.

Sí partiera de nuevo a la Convención, ¿qué haría distinto?

No sé si estaba en mí. Las reglas de la convención se hicieron en el Congreso. No las definimos nosotros. Así que no sé.

Después de la tarea realizada, ¿cree que la ciudadanía quiere a los convencionales?

Yo me siento muy querido y acogido en mi distrito del Maule sur. Los otros convencionales tendrán que responder por ellos.

¿De qué se arrepiente?

No, fue como fue. Creo que las evaluaciones vienen después del Plebiscito. Pero no me arrepiento de ningún tema específico.

¿Cuál fue el momento más bochornoso de la Convención?

Insisto, el segundo día. Llegar con planificación previa y que no haya internet, ni asientos, ni sala. Me parece un bochorno que iba a ser histórico. Otras cosas fueron impredecibles, pero eso tuvo ocho meses de preparación.

¿Cuál fue el momento más honorable de la convención?

La entrega oficial en tiempo y forma de la Convención Constitucional al Presidente de la República de la propuesta constitucional.

César Valenzuela, exconvencional PS: “La Convención debió haber tenido más tiempo”

¿Cuál es su pronóstico para el 4 de septiembre?

Creo que la elección está abierta. Faltan poquito y todavía pueden pasar muchas cosas.

¿Repetiría la experiencia?

O sea, si me trasladara hace un año y medio atrás, volvería a ser candidato efectivamente. Al futuro el tema está resuelto porque tenemos inhabilidad.

¿Cuál es el artículo que más valora?

El artículo primero, que declara a Chile como un Estado social y democrático de Derecho y el artículo 53 que establece el derecho a un entorno seguro y libre de violencia, del cual fui autor y creo que es muy importante.

¿Quién lo decepcionó?

Creo que los convencionales de Evópoli, Hernán Larraín y la Barbara Rebolledo, partieron en una actitud súper constructiva y finalmente terminaron una trinchera absurda.

¿Cuál era el convencional más aburrido de los plenos?

Aburrido no es lo mismo que no tener contenido. Por ejemplo, yo creo que Daniel Bravo, un gran abogado con mucho contenido, pero claro, de repente su tono no era el más feliz.

¿Quién, de un sector político distinto al suyo, lo sorprendió para bien?

Quiero destacar a dos: uno es Rodrigo Álvarez de la UDI y a la Giovanna Grandón de la Coordinadora Plurinacional.

¿A quién no le gustaría ver más?

Yo creo que en esa pregunta, el 70% de la Comisión Constitucional contestaría lo mismo. Pero no vale la pena relevar el nombre de esa señora.

¿Cuál era la mejor picada gastronómica del sector?

Yo diría que a un par de cuadras, en el pasaje Príncipe de Gales, El Acholado, una plateada con papas fritas o arroz por cinco mil pesos muy buena.

¿Cuál fue el momento más freak?

Yo creo que la votación de el derecho al deporte, donde desde la derecha hasta la izquierda se esperó como con una especie de aeróbica el resultado de la votación y era súper tarde. Estaban todos ya bien, bien cansados, y eso reavivó el ánimo para continuar.

Defina en un concepto a La lista del pueblo.

No lo sé, creo que no es posible.

¿Qué artículo eliminaría sí o sí?

No se me viene algo a la cabeza en específico, un artículo quizá un inciso podría, pero no se me viene a la cabeza, para ser honesto.

El sistema político y el sistema de justicia, ¿son los grandes temas que debieron haberse hecho distintos?

Después de la guerra, son todos generales. Hay que entender cada uno de esos sistemas en su contexto, en la composición de la Convención Constitucional. Yo creo que necesitan ajuste y se deben hacer todas las mejoras que sea necesario.

¿Fue una convención partisana?

No, yo creo que aquí eran tan diversos los grupos al interior de la izquierda, al interior de la derecha, que uno no podría decir que un sector se comió a otro.

¿En qué aportó la derecha al proceso?

Creo que uno podría decir lo mismo respecto de qué aportó la izquierda al proceso. Son personas, hay ideas que triunfaron, ideas que no triunfaron, pero el aporte no tiene que ver con eso. Yo creo que son más bien personas y no posiciones genéricas.

¿Hubiera preferido que la convención funcionara más tiempo o un año fue suficiente?

No, yo creo que la convención debió haber tenido más tiempo. Siempre lo planteé de esa forma. Creo que faltó.

¿Qué le parece el acuerdo al que llegaron los partidos del oficialismo para hacer más cambios en la nueva Constitución?

Todas las mejoras al proyecto de Nueva Constitución son bienvenidas en la medida que respeten el elemento esencial que es el Estado social.

¿Algún día tuvo ganas de no ir a la convención?

En muchas oportunidades. Cuando terminábamos los plenos tardísimo, después teníamos reuniones de coordinación, reuniones de bancada, sin lugar a duda. En más de una oportunidad no quise ir, pero siempre fui.

¿Quedó conforme con su desempeño en la convención?

Sí. Evidentemente que uno siempre puede haber hecho las cosas mejor, pero creo que fui una persona seria y responsable.

¿Quién aportó menos y más al debate?

Yo podría destacar entre quienes aportaron más a Andrés Cruz del Colectivo Socialista y entre quienes aportaron menos, no lo sé. Yo creo que ahí hay varios, ahí, en ese espacio, pero la historia nos juzgará a cada uno de nosotros y será sabia en eso.

Diga un secreto sobre la convención.

Una discusión bien fuerte que tuvimos en una oportunidad con Matías Orellana, mi gran amigo, y que fue bien fuerte la verdad, y después andábamos por los pasillos pidiéndonos perdón como cabros chicos: perdóname hermano, perdóname hermano. Yo creo que es algo que no ha salió muy a la luz, pero está absolutamente superado. De hecho, somos grandes amigos.

Si gana el Rechazo: ¿otra convención, reformas constitucionales o comisión de expertos?

Yo me pongo en el escenario que va a ganar el Apruebo el domingo.

Si partiera de nuevo la convención, ¿qué haría distinto?

Bueno, siempre se pueden revisar cosas. Yo tengo ahí una espina clavadita, que es haberme metido más -y no tuve la oportunidad porque era coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, lo que me quitaba mucho tiempo- en la discusión de la Defensoría de las Víctimas.

Después de la tarea realizada, ¿cree que la ciudadanía quiere a los convencionales?

Es lo mismo que en el Congreso. O sea, la ciudadanía quiere a sus convencionales o le tiene animadversión a alguno, pero no sé en general. Yo, afortunadamente, nunca he tenido un problema en la calle.

¿De qué se arrepiente?

No haberme metido con mayor profundidad en el debate de la Defensoría de las Víctimas, que me hubiese gustado mucho, pero no tuve la oportunidad por tiempo.

¿Cuál fue el momento más bochornoso de la convención?

Dos. Yo creo el primero, al inicio, alguien gritándole a la señora Valladares, de forma absurda y grosera. Y el otro, Rojas Vade. Sin lugar a dudas.

¿Cuál fue el momento más honorable de la convención?

Yo creo la primera votación en el pleno, sobre derechos fundamentales, fue muy emocionante. Muchas votaciones bien transversales.