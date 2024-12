Exclusivo suscriptor

Decenas de kilos apilados en oficinas y pasillos: Contraloría da cuenta de graves fallas en acopio y destrucción de droga

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 4 minutos

A través de una pesquisa a cinco de los 29 centros de salud a nivel nacional, el ente dio cuenta de que la droga incautada no se destruye en el plazo establecido, es mantenida en lugares no aptos para su seguridad y conservación, además de no contar con controles que eviten su pérdida o robo.