¿Derecho a huelga y eliminar la jerarquía de mando?: El complejo escenario que se abre en Carabineros por norma que crea una policía civil

Fue el viernes en la tarde que los distintos grupos de WhatsApp que reúnen a carabineros activos y en retiro comenzaron a compartir la noticia que los inquietó durante gran parte del “fin de semana Santo”: la Comisión de Sistema Político de Convención Constitucional (CC) aprobó que policías sean instituciones civiles.

La indicación fue una de las 25 normas que se aprobaron -en la Comisión de Sistema Político- para ser votadas en el pleno durante esta semana. La propuesta señala: “Las policías dependen del ministerio a cargo de la Seguridad Pública y son instituciones civiles de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile, y están destinadas para garantizar la seguridad pública, dar eficacia al derecho y resguardar los derechos fundamentales, en el marco de sus competencias”.

La indicación hizo a más de un funcionario de Carabineros arrugar el ceño y a preguntar entre sus compañeros qué pasaría con el futuro de la institución. En la entidad, tanto entre su personal activo como en retiro, existe la inquietud sobre cómo se normarán sus efectivos, tanto desde lo administrativo, hasta lo práctico en cuanto a la responsabilidad de mando de sus superiores.

Un oficial ejemplifica así: “La policía de Colombia es de carácter civil y estuvo muy complicada con tema de Derechos Humanos en el estallido social que vivieron ellos. Se le achacan mas 35 muertos solo a ellos. No es garantía de nada en materia de DD.HH.”. En esa misma línea agrega que “el carácter militar da firmeza y obediencia al mando”.

Otra interrogante que se abrió en Carabineros, a partir de esta indicación en la Convención, es lo relativo a, por ejemplo, las horas extras. “Todo funcionario público que trabaja más allá de lo que el Código del Trabajo establece, tiene asignación extra, y como se sabe, los policías siempre cumplimos horarios extensos y sujetos a la contingencia, si actualmente esas horas adicionales no se pagan, querría decir que habría un tema de además tener que consignar más recursos económicos”, advierte otro oficial.

El derecho a huelga o la creación de sindicatos también es una duda que se abre en Carabineros, en base a este articulado en la Convención. “En una institución de carácter civil nos podríamos sindicalizar, hacer huelgas, manifestaciones de brazos caídos. Sería algo muy fuerte, pero sustentado en la Constitución”, manifiesta un integrante activo de la institución. “¡Mañana mismo me sindicalizo!!, advierte otro.

Sobre este último punto, el exministro del Interior, Jorge Burgos (DC) plantea: “¿Qué buscan los convencionales: terminar con el carácter militar de Carabineros, en el sentido de un cuerpo uniformado, disciplinado, obediente, jerarquizado, no deliberante? No lo sé ¿O quieren una policía más comunitaria, más cercana a la ciudadanía? Si es esto último es perfectamente posible reforma y no re fundación”, dice.

En ese sentido, agrega que las propuestas del gobierno anterior en materia de modernización de Carabineros, como también las propuestas del exsenador Felipe Harboe, apuntan a tener una mejor policía y que deberían basarse en eso para avanzar. En cuanto a la indicación de la Convención, además, advierte: “En la medida que tienen menos disciplina interna hay más riesgos. En muchos países de nuestro barrio, las policías nacionales con características civiles han derivado en lógicas de negociación salarial muy complejas”.

Sin embargo, entre quienes votaron a favor de esta medida hay certeza de que Carabineros debe contar con un régimen civil. “Desmilitarizar Carabineros para tener una policía profesional, jerarquizada, obediente, no deliberante y con fuertes controles civiles es una de las orientaciones históricas que se han plasmado los últimos días en el segundo informe de la Comisión”, dijo en Twitter, la convencional Alondra Carrillo (Movimientos Sociales).

En esa misma línea, Constanza Schonhaut (CS) indicó el viernes que las policías “mantendrán una estructura jerarquizada, obediente y subordinada al poder civil, pero evitando aplicar una visión militarizada en los debates y políticas sobre seguridad pública”.

Harboe: “Se trata de una norma mal redactada”

El convencional Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior y senador de la comisión de Seguridad es crítico de la norma aprobada. “Se trata de una norma mal redactada que podría generar impactos en los regímenes de responsabilidad, estructura interna y jerarquía, entre otras”, advierte. Actualmente, los carabineros responden a sus superiores, donde en caso de actuar alejado de los protocolos, los oficiales de mayor rango son objeto de sumarios o suspensiones, por la denominada “responsabilidad de mando”.

Harboe agrega que “se pierde la oportunidad de definir roles distintos a ambas policías y finalmente la relación directa del Presidente de la República con las instituciones puede poner en riesgo la institución presidencial por eventuales delitos cometidos en la institución”.

En Carabineros señalan que esto está regulado en el Reglamento de Disciplina, donde se fija la “jerarquía de mando” en cuanto al trato de con los superiores y también las sanciones, en caso de tener algún tipo de responsabilidad por tener una jefatura.

La indicación será votada esta semana en el pleno de la Convención y estará siendo seguida en la institución uniformada. “Si sale, habrá que asumir. No queda otra. Siempre hemos sido obedientes y no tememos a los cambios”, dice otra fuente consultada.