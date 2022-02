Desde el incremento de la ofensiva militar, hasta esperar una “rendición”: los escenarios ante las negociaciones entre Ucrania y Rusia

Las delegaciones rusa y ucraniana se encuentran reunidos hoy para conversar cerca del río Prípiat en la frontera con Bielorrusia, en medio de grandes esperanzas pero bajas expectativas de cualquier avance diplomático. En tanto, las fuerzas ucranianas, superadas en número pero empeñadas en defender al país, han entorpecido el avance de las tropas rusas y, al menos por ahora, mantenían el control de Kiev y otras ciudades.

La oficina del Presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky, dijo que las negociaciones tenían como objetivo garantizar un alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano.

Este diálogo se produce cinco días después de que el Presidente ruso, Vladimir Putin, lanzara un ataque contra Ucrania, enviando miles de tropas y bombardeando sus principales ciudades. Después de que Occidente impusiera severas sanciones a Rusia, Putin puso la disuasión nuclear del país en alerta máxima .

Foto. AFP

Si bien Rusia ha logrado algunos avances militares en el sur de Ucrania, el ritmo de su ofensiva se ha desacelerado y aún no ha tomado ningún gran centro de población ucraniano, con la capital, Kiev, aún bajo el control del gobierno.

Zelensky dijo hoy que Ucrania estaba preparada para 24 horas cruciales, mientras las tropas rusas intensificaban los esfuerzos para rodear la capital.

La delegación rusa se encuentra encabezada por el exministro de Cultura, Vladimir Medinsky, también el viceministro de Relaciones Exteriores, Andrei Rudenko, y viceministro de Defensa, Alexander Fomin.

“Definitivamente queremos llegar a algún tipo de acuerdo lo más rápido posible, aunque tiene que ser de interés para ambas partes”, dijo Medinsky a la agencia estatal rusa RIA-Novosti. Ucrania dijo que su delegación incluye al ministro de Defensa del país, Oleksiy Reznikov, al asistente presidencial Mykhailo Podolyak y a David Arakhamia, líder del partido de Zelensky en el Parlamento.

El empresario ruso Roman Abramovich, propietario del club Chelsea de la Premier League, aceptó una solicitud de Ucrania para ayudar a negociar. “Teniendo en cuenta lo que está en juego, pediríamos que se comprenda por qué no hemos comentado ni la situación como tal ni su participación”, agregó un portavoz.

Foto: AFP

Según el diario The Wall Street Journal, no está claro en qué medida las negociaciones planeadas podrían afectar la ofensiva militar rusa, que ha encontrado una resistencia mucho más dura de las fuerzas ucranianas de lo esperado por muchos en Rusia y en Occidente. “Realmente no tengo mucha fe en el resultado de esta reunión, pero intentémoslo, para que ningún ciudadano de Ucrania piense que yo, como Presidente, no traté de detener la guerra cuando había una oportunidad, por pequeña que sea”, dijo Zelensky el domingo.

Para expertos rusos, “la calidad y la composición de la delegación demuestran la reticencia de Rusia al diálogo hasta que no se haya completado la ‘operación especial’, es decir, el establecimiento de un gobierno complaciente en Kiev”.

Para la jefa del centro de estudios R.Politik, Tatiana Stanovaya, el panorama de cara a las negociaciones se ve complejo. “La ‘blitzkrieg’ (Guerra Relámpago) de Crimea ha fracasado, Zelensky no ha huido, los ucranianos se movilizan y consiguen armas de Europa. Que yo recuerde, esta es probablemente la primera vez que Putin se enfrenta a consecuencias no calculadas. Lo más importante es que Putin no tiene claro qué hacer si la resistencia y los principios de la parte ucraniana se mantienen en un nivel tan alto”, escribió en su cuenta de Telegram.

La experta señala que se podrían producir tres escenarios. Uno es que se desencadene una operación militar a gran escala con limpieza de ciudades, cientos de miles de bajas, precedida de un ultimátum a las autoridades ucranianas, o que las autoridades ucranianas se rindan o que hayan muchas bajas. “No descarto que esto sea exactamente lo que la delegación rusa intente transmitir ahora a la delegación ucraniana. Sin embargo, por mucho que se demonice ahora a Putin, el parámetro clave de la operación militar fue evitar que hubiera un número significativo de víctimas civiles. No se puede argumentar que Putin quiere a Ucrania a cualquier precio, por lo que la perspectiva de grandes bajas es un fuerte elemento de disuasión”, indicó.

El otro escenario es la espera a la rendición de Ucrania. “La esperanza de que la capitulación pueda ser impulsada muere lentamente. Por lo tanto, el Kremlin puede seguir esperando durante un tiempo más, confiando en que Kiev ‘caerá’ por sí sola”, sostuvo.

Foto: AFP

El último escenario, dice Stanovaya, sería una suerte de negación de la operación militar. Lo que “no significa una retirada completa de las tropas, ni el abandono de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, ni mucho menos de Crimea”.

“La operación militar se elaboró en un círculo muy estrecho de militares, sin ninguna discusión ni análisis. Ahora se escuchan opiniones tímidas pero alternativas en el círculo íntimo de Putin. No se trata de una rendición, por supuesto, sino de aceptar los errores en la planificación estratégica y la necesidad de realizar una ‘corrección’. Puede haber una ventana muy estrecha en la que el Kremlin esté dispuesto a discutir un compromiso, que me parece (hipotéticamente) viable de la siguiente forma: reconocimiento de Crimea como rusa, independencia de los oblasts de Donetsk y Luhansk, estatus neutral de Ucrania a cambio de la retirada total de las tropas”, advirtió.

A juicio de la experta el escenario que elija la experta depende en gram medida de su círculo y de si quienes están contra la incursión militar sean escuchados. “En la mente de Putin está en juego la existencia de Rusia, no importa cómo nos sintamos al respecto, él parte de eso. Si no ve la luz al final del túnel, las cosas podrían acabar mal para todos”, concluyó.