Desde falta de experiencia a acusaciones de estafa por venta de “agua medicinal”: las polémicas que marcan al cuarto gabinete de Castillo en Perú

“Pedro Castillo arma un gabinete para sobrevivir”, comentó hoy el diario limeño La República, un día después de que el mandatario peruano tomara juramento a los miembros de su cuarto equipo ministerial en poco más de seis meses de gobierno. El gabinete encabezado por Aníbal Torres, que venía desempeñándose como ministro de Justicia y Derechos Humanos desde julio de 2021, reemplaza al presidido por Héctor Valer, quien renunció apenas cuatro días después de aceptar el cargo, en medio de acusaciones de violencia intrafamiliar.

En total, fueron siete cambios respecto del fallido gabinete de Valer: la presidencia del Consejo de Ministros, Salud, Mujer, Ambiente, Justicia, Desarrollo Agrario y Energía y Minas. Pero tal como ocurrió con las designaciones en los gabinetes previos, esta vez nuevamente surgieron cuestionamientos a algunos de los ministros escogidos por Castillo.

En el caso de Aníbal Torres, La República destacó que recientemente su gestión al frente del Ministerio de Justicia se vio envuelta en una polémica porque dio por concluidos los servicios de Daniel Soria como procurador general. Este había denunciado al Presidente Castillo por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal y tráfico de influencias, ante irregularidades en la licitación del puente Tarata III.

El nuevo jefe de la presidencia del Consejo de Ministros también retiró de la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) a Susana Silva. Un sector apuntaba, según el periódico, a que la razón era permitir la excarcelación del líder etnocacerista Antauro Humala, quien se encuentra recluido desde el 2005 por el asesinato de cuatro policías durante el “andahuaylazo”.

Finalmente, el lunes renunció al viceministerio de Justicia Gilmar Andía. En su carta, en la que explica sus motivos, señaló que dentro del Ministerio de Justicia existe “el autoritarismo, el menosprecio al trabajo técnico y el maltrato injustificado” hacia los profesionales que integran los equipos, lo cual “ha impactado de manera directa en las políticas y acciones que tiene la institución”.

La República también puso el acento en el “estilo confrontacional” del nuevo premier. Según el periódico, el sucesor de Valer se caracteriza por sus declaraciones que suelen ser destempladas. Al respecto, el diario El Comercio recordó algunas de sus “cuestionadas” declaraciones desde que forma parte del gobierno de Castillo. Como la efectuada el 5 de febrero último, cuando el entonces ministro de Justicia contestó irónicamente a la prensa cuando fue consultado sobre una presunta operación para liberar a Antauro Humala. “Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared. En ese momento voy a hacer que toda la policía se vaya a almorzar y le voy a poner un auto que tenga una velocidad de unos 300 kilómetros por hora para que se vaya”, aseveró.

“Habida cuenta de todos estos hechos, no parece ser Torres la mejor opción para tratar de apaciguar un poco las cosas que ya venían bastante calientes. Habrá que ofrecerle el beneficio de la duda, por el momento”, comentó La República.

“La sorpresa”, apunta el diario peruano, la constituyó la salida de Hernando Cevallos de Salud, “acaso el activo más importante que tenía el gobierno y de cuyo reemplazo ya se difunden denuncias”, agregó. Y es que el portal Epicentro TV, por ejemplo, publicó que Hernán Condori Machado es investigado por una fiscalía anticorrupción de la provincia de la Merced, en Junín, por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible, por hechos ocurridos en el año 2019, durante su gestión como director de la Red de Salud de Chanchamayo.

El Comercio recuerda que el médico cirujano fue designado como director ejecutivo de la Red de Salud de Chanchamayo en enero de 2011 por el entonces gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, el fundador y líder del oficialista partido Perú Libre. En enero de 2019 volvió a nombrarlo en el mismo puesto. En enero de 2020, el sucesor del exgobernador regional Fernando Orihuela lo colocó al frente de la Dirección Regional de Salud de Junín.

Además, al nuevo ministro de Salud se le acusa de estafar vendiendo “agua medicinal”. La revista Caretas informa que, antes de asumir como ministro, Condori era promotor de un cuestionado fármaco en redes sociales. Se trata de Cluster X2, el cual es conocido como una estafa de “agua hexagonal”. Este resulta similar a la homeopatía, que vende agua en “estructura hexagonal” para tratar enfermedades y fortalecer el cuerpo.

En declaraciones a RPP Radio, el ahora exministro de Salud Hernando Cevallos aseguró que Castillo le dijo que requería “poner a una persona” en dicha cartera. “El presidente no me ha dicho ‘no vas más’. Me ha dicho: ‘Yo requiero poner a una persona en el Ministerio de Salud’. Le dije: ‘Es una decisión suya’. No le he pedido las razones, simplemente le he agradecido, porque me parece que es lo que corresponde”, comentó.

A juicio de La República, “la salida de Hernando Cevallos es, sin dudas, un duro golpe. Una de las pocas cosas que el Ejecutivo podía destacar era su política de vacunación contra el Covid-19, la cual marchaba bien. Castillo se ha deshecho del principal activo que tenía”.

La designación de Carlos Palacios como nuevo ministro de Energía y Minas también ha generado cuestionamientos. Según el Registro de Organizaciones Políticas, el ingeniero es militante de Perú Libre desde 2014. Es más, en la pasada campaña electoral, aportó 2.500 soles en efectivo (unos US$ 650) a la candidatura presidencial de Pedro Castillo, señala la revista Caretas, que cita reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe).

Asimismo, indica el medio peruano, la Contraloría observó en 2019 el nombramiento de Palacios como director regional de Energía y Minas en Junín, porque carecía de experiencia para el cargo. Entre otros requisitos, el puesto exigía contar con el título profesional de ingeniero de Minas o Metalúrgico, poseer una experiencia laboral no menor de cinco años y acreditar estudios de especialización. “En una revisión por el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, además, no aparece el nombre del ministro Palacios para saber en qué universidad se graduó para sacar el título de ingeniero”, agrega Caretas, que destaca que Palacios es “muy cercano” a Vladimir Cerrón.

Según La República, a primera vista puede decirse que el ala “cerronista” ha ganado espacio en el nuevo gabinete, poniendo de relieve la cercanía de Condori y Palacios con el líder de Perú Libre. De hecho, este último los felicitó a ambos en Twitter. “Saludo la designación del Dr. Hernán Condori Machado como ministro de Salud, gran profesional de comprobado humanismo”, escribió. Hizo lo mismo con Palacios, en el Ministerio de Energía y Minas, “hombre consecuente con la causa popular”. Aunque también es cierto que el nuevo premier, Torres, ha sido uno de los más críticos del papel que ha jugado el fundador de Perú Libre en la gestión de Castillo, acotó el periódico.

Además, El Comercio cuestiona la permanencia de Juan Francisco Silva y Alfonso Chávarry en Transportes y en Interior, respectivamente. “El primero, como hemos sostenido anteriormente, ha hecho del apoyo a la informalidad una marca de su gestión ministerial, mientras que el segundo arrastra una sentencia por abuso de autoridad y otros procesos por delitos como tráfico de drogas y contra la administración pública”, escribió en su editorial, donde destaca que Castillo juramentó a un gabinete que contradice lo que había anunciado en la víspera, ya que no es “ni participativo ni de ancha base”.

“El presidente, así, ha decidido cerrar filas con funcionarios leales, cercanos al partido del lápiz o integrantes del gabinete Valer. Parece que no ha aprendido de sus errores o que se va quedando cada vez más solo. Ninguna explicación, en fin, parece promisoria para su gobierno”, vaticina el diario limeño.