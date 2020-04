Diego Paulsen, nuevo líder de la Cámara: “El Presidente Piñera ha tenido algunos errores en el tono y en la forma en que se ha dirigido al Congreso”

Fue el mismo miércoles, pocos minutos después de la elección de la nueva mesa de la Cámara de Diputados, cuando Diego Paulsen (RN) recibió un llamado del Presidente Sebastián Piñera. El Mandatario, con quien tiene una relación “cercana”, lo felicitó por haberse convertido en el inesperado nuevo presidente de esa corporación, luego que sectores de oposición dejaran caer a su contendor, Gabriel Silber (DC).

El parlamentario por La Araucanía dice que se toma el desafío con “responsabilidad” y consciente de que desde ahora deberá dejar, en parte, su rol oficialista para liderar con ecuanimidad a la Cámara en tiempos de crisis. Por eso, plantea que le pedirá a su gobierno “el mismo respeto” que pide el Ejecutivo. Y agrega que no permitirá que se maltrate a la institucionalidad del Congreso. Así, apunta a establecer una “tregua política” en que la oposición, el gobierno y el propio Jefe de Estado cambien el tono y propicien un diálogo para responder a las demandas de la ciudadanía. Sobre una eventual censura, advierte que será la centroizquierda la que tendrá que dar las explicaciones a la ciudadanía sobre sus prioridades. “No podemos perder un minuto más en eso”, sostiene.

Fue un ascenso inesperado el de esta semana. ¿Cómo se toma el llegar a presidir la Cámara como consecuencia de la división opositora?

Lo tomo con harta responsabilidad, y esa responsabilidad la vamos a asumir con todos los costos. Hoy me saco la chaqueta de gobiernista y La Moneda va a tener que entender que vamos a hacer respetar la institucionalidad de la Cámara. No vamos a ser un buzón del gobierno, así se lo hemos hecho saber. Nuestra misión es liderar una mesa de unidad para lograr una tregua política entre todos los sectores mientras dure esta crisis sanitaria, porque lo que nos piden a gritos los chilenos es que podamos sacar adelante políticas públicas que vayan en beneficio de ellos.

Ha dicho que no le teme a una eventual censura, pero en la oposición lo ven como una posibilidad cierta cuando las cosas se calmen en el sector. ¿Qué le parece? ¿Lo considera democrático?

Soy una persona que valora la democracia y lo haré el resto de mi vida. Cuando uno está en política tiene que saber respetar cuando gana y cuando pierde. Eso no quita que, habiendo recursos como ese en el reglamento, ellos puedan usarlos. Yo no voy a ser quien va a evaluar si tiene o no mérito. Pero en el caso de llevar adelante una censura, la oposición tendrá que responder a la ciudadanía respecto de sus prioridades.

El presidente de su partido, Mario Desbordes, aseguró que la DC había aceptado un acuerdo para asegurar a Gabriel Silber en la presidencia. ¿Por qué cree que eso no prosperó?

Quienes estamos en política siempre tratamos de buscar consenso con diferentes sectores políticos. No es primera vez que RN o parte de nuestro sector dialoga con la DC. Siempre se han dado señales. Pero no tengo mayor información. Lo que sí es claro es que había disposición de nuestra parte para colaborar, y ellos finalmente no accedieron, al parecer, tras sacar un mal cálculo político.

El Mandatario ha sido sumamente crítico con el Congreso, en momentos en que precisamente se han aprobado varias iniciativas impulsadas por el gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria. ¿Le parece que eso contribuye a la labor que cumplen los parlamentarios?

Lo que queremos lograr con esta tregua política es dejar las descalificaciones de ambos lados, dejar los tonos que no son adecuados para el diálogo. Lo que se nos exige es estar a la altura, que no nos andemos peleando ni por cuotas de poder ni por pequeñas ventajas políticas, ni de uno ni de otro lado. Y le vamos a pedir al gobierno el mismo respeto que el gobierno nos pide a nosotros. Vamos a tener una disposición de diálogo con el Ejecutivo, pero ellos deben entender que yo ahora represento a la Cámara y a todos sus partidos, y no vamos a aceptar que nadie de La Moneda venga a tratar mal a ningún parlamentario.

¿Cree que el Presidente Piñera ha equivocado el tono?

El Presidente de la República, como todos, es un ser humano que muchas veces, con grandes aciertos, ha sacado adelante al país, pero también ha tenido algunos errores en el tono y en la forma en que se ha dirigido al Congreso.

Respecto del tema de la admisibilidad de los proyectos, el gobierno ha manifestado su preocupación. ¿Va a marcar una diferencia en ese sentido?

La única diferencia que voy a marcar es de un total apego a las leyes. No vamos a permitir proyectos inadmisibles. Pero lo que sí vamos a hacer es propiciar un diálogo con el Ejecutivo para que puedan poder patrocinar ciertas mociones.

Si no lo censuran y se mantiene en el cargo, ¿qué agenda es la que va a priorizar? Porque antes de la llegada del Covid-19 a Chile, el país estaba pasando una crisis política y social profunda y se plantearon demandas sociales bien claras...

Vamos a escuchar lo que la gente nos está exigiendo; salud, mejores pensiones y diferentes cambios sociales. Y por eso vamos a empujar con mucha fuerza que la reforma de pensiones, que beneficia a miles de adultos mayores, salga lo antes posible. Pero que salga con acuerdo amplio. También vamos a tratar de propiciar mayor transparencia en el Congreso. Creo que sigue habiendo muchas cosas sobre nuestra labor que la gente no sabe.

El Presidente ha dicho que en materia de agenda social ha faltado mayor flexibilidad de la oposición. Incluso, los ha tratado de obstruccionistas en ciertas materias. ¿Lo comparte?

No. Creo que lo que ha faltado es diálogo y voluntad de ambas partes. En eso tenemos que dejar las rencillas políticas, entendiendo que muchas veces nuestros adultos mayores tiene pensiones de hambre, para darles una solución.

Usted está a favor de la opción “rechazo” a una nueva Constitución. ¿Por qué? ¿No cree que eso pueda dificultar su gestión en una Cámara mayoritariamente partidaria del “apruebo”?

La verdad estoy con el rechazo, pero no me opongo para nada a que el Congreso haga distintas modificaciones constitucionales. Siempre lo he dicho: “cambios ahora” es un eslogan que llevamos adelante solo porque creíamos que el momento que vivía el país era bastante incierto y enredado. Si a eso le sumamos la crisis del coronavirus, quizás lleguemos a la conclusión de que no van a estar las condiciones para poder hacerlo. Pero si nosotros hoy propiciamos un buen acuerdo político para poder llevar reformas constitucionales adelante, podemos dar soluciones inmediatas a muchos de los temas. Y, es más, si la crisis sanitaria se llega a extender, claramente vamos a tener que repensar lo que estamos haciendo. Quizás el próximo Congreso pueda ser el Congreso constitucional, que tenga como primera misión sacar adelante una nueva Constitución o reformas estructurales. Pero hoy generar nuevamente incertidumbre ante la crisis que vivimos, social, sanitaria y económica, no es bueno.

¿Se debe revaluar la posibilidad de que se efectúe el plebiscito constitucional?

Lo que hemos dicho en conversaciones que han existido con varios sectores es que no vamos a exponer a la población a una elección o un plebiscito en octubre si tenemos una pandemia activa. Entonces, y en esto hablo a título personal, tenemos que repensarlo. No podemos exponer a los chilenos a participar de un plebiscito con una crisis sanitaria.