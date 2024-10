Diputado Daniel Manouchehri (PS) por ley de pesca: “Algunos miembros del gobierno solo escuchan a determinadas posiciones de derecha”

12 horas estuvieron los diputados de la comisión de Pesca sesionando la nueva ley en esta materia.

La sesión, y en particular la votación de sobre la repartición de la cuota del jurel, es que desató un nuevo sisma entre las dos almas que sustentan el Ejecutivo. La diferencia fue evidenciada no sólo en el debate de la instancia, sino que a las afueras de la sala de la Cámara, el diputado Daniel Manouchehri (PS) fue a increpar al ministro de Economía, Nicolás Grau (FA).

En esta entrevista, el parlamentario explica las razones de sus descargos al secretario de Estado y del futuro de la alianza de gobierno en materia legislativa.

¿Por qué se molestó tanto contra un ministro de su gobierno, primero con un duro sarcasmo y luego ir a increparlo afuera de la sala?

Nosotros tenemos una convicción respecto de la importancia de, en determinadas materias, como la ley de pesca, el poder avanzar significativamente en la medida de lo justo, en poder entregarle mayores beneficios a los sectores que han sido postergados históricamente, en este caso la pesca artesanal. Generó cierta molestia la manera en cómo el ministerio de Economía ha conducido este debate y la manera de relacionarse con los miembros de la coalición.

El ministro Grau señaló hoy en la mañana que le parece una teleserie lo que ha ocurrido frente a este episodio ¿Cómo interpreta eso?

Es más de fondo que una polémica con el ministro. Si queremos construir una coalición con proyección al futuro, las diferencias no pueden ser canalizadas mediante la presentación de indicaciones por parte de la UDI. Es complejo cuando el gobierno, para hacer frente a posiciones políticas favorables a los trabajadores, presenta indicaciones mediante parlamentarios que han estado históricamente en posiciones favorables a la industria.

Usted manifestó que hubo una especie de una especie de baile de máscaras. Con indicaciones del gobierno que justamente lo dijo recién, en concreto el diputado Bobadilla. ¿Qué pruebas tiene de eso?

Lo señaló en la comisión el diputado Bobadilla y fue exactamente la indicación que el Ejecutivo planteó en la comisión. Es un tema que es de público conocimiento de aquellos que estuvimos en la comisión.

¿Quiere que haya más trabajo prelegislativo?

Esperamos que no solo se pueda tener una conversación, sino que también se puedan escuchar las diversas posiciones. Yo tengo la convicción de que el Presidente Boric tiene en su horizonte el poder dejar un legado de unidad y transformaciones en la línea de la justicia social. Por tanto, es errado cuando algunos miembros del gobierno solo escuchan a determinadas posiciones de derecha en determinadas materias y no escuchan a todas las posiciones.

¿Esto es primera vez que ocurre o ha venido ocurriendo con el ministro Grau?

No quiero circunscribir el debate al ministro Grau, en materia de pesca y de permisos sectoriales se pudiese haber escuchado a todos los miembros de la coalición.

¿Esto ha ocurrido con otros ministros?

Por lo menos en los debates donde nosotros hemos participado lo hemos visto en el Ministerio de Economía.

¿Esto lo ha abordado con el ministro Segpres, Álvaro Elizalde?

No, lo hemos abordado directamente con el ministerio de Economía.

¿Se rompe la relación de usted, o de la bancada PS, con el ministro Grau?

Para nada, nosotros vamos a estar siempre disponibles al diálogo y vamos a colaborar con el gobierno en todas las materias que signifiquen un avance social para el país y nos vamos a oponer a todo aquello que no es justo para la gente.

Usted hizo una aseveración de que el gobierno cedió ideológicamente en la ley de pesca. ¿Qué le hace creer eso?

Es extremadamente relevante que en materias tan significativas como la distribución de las cuotas de pesca, nosotros no perdamos la convicción de hacer justicia, no en la medida de lo posible, sino en la medida de lo justo, para la gente a la cual nosotros nos debemos.

Durante años ustedes fueron cuestionados por el Frente Amplio. ¿No le están devolviendo la mano este partido ahora al sostener que ellos están renunciando?

Esa es una pregunta que habría que hacérsela al Frente Amplio. Centrar el debate en el pasado no tiene ningún sentido. El debate tiene que estar centrado en el futuro. Y para poder construir hacia el futuro, no se puede renunciar a una agenda que genere grados de igualdad y justicia a las personas.

Desde el Frente Amplio quedaron sentidos también porque no estuvo para votar en la cuota de la reineta. No estuvo presente. ¿Por qué no estaba en esa votación?

Tuvimos justamente que ir a marcar en ese momento, porque es una discusión de 12 horas, pero es un debate distinto al del jurel. De hecho, nosotros presentamos una indicación para entregarle mayor porcentaje a los pescadores artesanales. Y la indicación que finalmente se aprobó por parte de la comisión fue en acuerdo con el Ejecutivo.

Pero estaban facultados para sesionar de manera paralela. ¿Tenían que ir justo en ese minuto a marcar?

El funcionamiento paralelo de las comisiones no excluye de la necesidad de tener que marcar en otra comisión.

Pero por eso digo, ¿justo en ese minuto?

Es que en algún minuto de la votación había que ir porque son 12 horas de votación Si no eran esa iba a ser en otra.