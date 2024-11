El abrazo forzado de Chile Vamos a Luciano Rivas en La Araucanía y las dudas de republicanos

“Estoy aquí con Gloria Hutt, presidenta de Evópoli, con Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y todos queremos felicitar a Luciano Rivas por su muy buen desempeño en la primera vuelta para gobernador de La Araucanía (...). Estamos seguros de que tiene todos los méritos para seguir siendo un gran gobernador en La Araucanía. Estamos todos detrás de él”.

Con esas palabras el presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, formalizó el respaldo de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) a la candidatura del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, quien el 24 de noviembre deberá enfrentar la segunda vuelta de gobernadores contra René Saffirio.

El apoyo explícito a la actual autoridad regional -quien va con cupo de RN- no ese casual, pues si hubo una candidatura que desordenó al bloque fue la de Rivas. No solo en Evópoli dieron libertad de acción, sino que en parte de la UDI algunos miraban con preocupación su situación judicial en el marco del caso Convenios. Por lo mismo, el mensaje de las directivas de la coalición fue leído por varios como un intento de reafirmarlo de cara al balotaje.

Actualmente, la Fiscalía investiga a Rivas por presuntas irregularidades en transferencias visadas bajo su administración a la Fundación Local, con sede en Valparaíso, por un total de $2.113 millones, relacionadas a un programa de reciclaje para Padre Las Casas, pese a la falta de experiencia de la organización. También se indagan otros traspasos, y el propio Rivas ha entregado antecedentes al Ministerio Público.

Video de respaldo de directivas de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) a Luciano Rivas.

En ese contexto, por ejemplo, se detuvo a uno de sus hombre más cercanos: Juan Pablo Leonelli, quien hasta junio pasado ejerció como jefe de gabinete de Rivas y hoy se encuentra en prisión preventiva.

De esa forma, sobre todo al interior de Evópoli, las dudas en torno a si respaldarlo o no se volvieron un tema al interior del partido, a tal nivel que a principios de septiembre el consejo regional de la colectividad decidió otorgar libertad de acción de cara a los comicios.

Esa determinación, en todo caso, se revirtió durante el viernes pasado. “El Consejo Regional de Evópoli Araucanía, en virtud de acuerdo tomado en sesión extraordinaria, de fecha 1 de noviembre de 2024, informa a la opinión pública que se ha tomado la determinación de expresar su respaldo al candidato a gobernador de Chile Vamos, sr. Luciano Rivas Stepke, a propósito de la segunda vuelta de elección de gobernadores regionales”, se lee en un comunicado compartido por el partido en sus redes sociales.

Y se agrega que, “lo anterior, es sin desmedro de las desprolijidades que se hubieren cometido a propósito de la gestión en este primer periodo, por parte de sujetos específicos al interior del Gobierno Regional, a las cuales Evópoli expresa un tajante rechazo. Así también, el partido remarca su contundente compromiso con la probidad, transparencia y buen manejo de recursos”.

Según explican en el resto de Chile Vamos, desde donde valoraron el gesto de Evópoli, la determinación del partido se da un contexto en que como oposición, han definido ir a disputar el balotaje de gobernadores sin ningún tipo de dispersión.

En ese sentido, aseguran que, así como lo harán en las otras nueve regiones donde enfrentan candidatos respaldados por la alianza oficialista, la idea es que todos los partidos del sector se desplieguen detrás de Rivas.

Así, todo apuntaría que al menos las tres de colectividades de Chile Vamos visiten la región. Al respecto, desde Evópoli explicaron a La Tercera que aún se está armando una agenda para que la presidenta del partido, Gloria Hutt, visite las zonas del país en donde habrá segunda vuelta.

El diseño de la coalición también considera la visita de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), a la región. Si bien desde su equipo explican que su cronograma todavía no está definido, la idea es que vaya a todos las regiones donde la oposición tiene un candidato, algo que habría sido solicitado desde Chile Vamos, donde esperan que la jefa comunal aparezca como el principal liderazgo del bloque de cara a la segunda vuelta.

“Evelyn Matthei nos ha pedido que en estas tres semanas que quedan hasta la elección de segunda vuelta de gobernadores, todos hagamos un esfuerzo muy grande por desplegarnos en las regiones donde hay segunda vuelta. Los gobernadores que han ejercido el cargo hasta ahora no han dado el ancho, han estado salpicados por el caso Convenios y no han sido capaces de proveer de las cosas más básicas”, dijo hoy el presidente de la UDI, Guillermo Razmírez.

Santiago 27 marzo 2024. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, presenta a las primeras nueve cartas de la colectividad para competir en las próximas elecciones municipales y gobernaciones en la Región Metropolitana. Javier Salvo/Aton Chile

En todo caso, los llamados a unidad en torno a todas las candidaturas que llegaron al balotaje, todavía no están completamente definidos. Y es que en el caso particular de Rivas, en el Partido Republicano se mantienen las dudas respecto a si respaldar o no su reelección.

Según explican en la colectividad, el principal factor que se está analizando es el rol del actual gobernador en las investigaciones que sostiene el Ministerio Público en contra de su administración.

De hecho, fue esa misma razón la que llevó a que la tienda decidiera otorgar libertad de acción a sus militantes. Esa determinación se tomó con el objetivo de que el partido liderado por Arturo Squella no se viera salpicado por el caso. En todo caso, según fuentes de la colectividad, se espera que este lunes la directiva zanje una postura.