El acecho oficialista al diputado Lagomarsino (radical) se desata tras su voto en comisión investigadora del caso Monsalve

Rostros desencajados y evidentemente molestos dejaron ver los diputados oficialistas miembros de la comisión investigadora del caso Monsalve, que se constituyó ayer en la Cámara, luego de que Tomás Lagomarsino (Partido Radical) votara por Miguel Mellado (RN) para la presidencia de la instancia.

El enojo de los diputados Diego Ibáñez (Frente Amplio), Alejandra Placencia (Partido Comunista) y Camila Musante (Ind. -PPD), entre otros, no quedaron en la expresión de sus rostros, sino que una vez culminada la votación por el mandamás de la comisión, no dudaron en lanzar sus dardos contra el también diputado de gobierno.

Ibáñez, por ejemplo, aseguró que el voto de Lagomarsino “no le sorprendía”, lo que fue secundado por Placencia. “El diputado Lagomarsino hace mucho tiempo que está votando muchas cosas que son relevantes con la derecha”, acusó la representante comunista.

“A mí me parece bastante vergonzoso, además, su argumentación durante la comisión haciendo como si ni siquiera supiera a lo que viene”, expresó Placencia.

Musante, en tanto, aseguró que “de parte del diputado Lagomarsino, existiendo una alternativa no oficialista, de acuerdo a los argumentos que él mismo dio, no le diera la oportunidad, yo no lo comprendo, me cuesta entender las razones detrás del voto del diputado”.

Daniela Cicardini (PS), por su parte, apuntó a que “considerando que este es un caso de una denuncia de violencia de género, en el oficialismo éramos partidarios que la comisión fuera dirigida por una mujer”, haciendo referencia a Joanna Pérez (Demócratas). “El diputado Lagomarsino lamentablemente se alineó con la derecha y votó el Mellado”, agregó la socialista.

Quien tampoco ocultó su molestia fue la otra candidata que estuvo sobre la mesa para presidir la comisión, la diputada Pérez, quien fue respaldada por el oficialismo en la votación.

La jefa de ese comité afirmó que “el diputado Lagomarsino hace de su voto un espacio transaccional, desconozco qué estará pidiendo hoy día”.

“Él está aduciendo una situación totalmente falsa y errada, y es una falta de respeto a mi persona”, sentenció Pérez, en referencia a las acusaciones que lanzó Lagomarsino de haber recibido presiones de La Moneda para que vote por la diputada Demócratas.

Consultado por La Tercera, el representante de la región de Valparaíso, aseguró que “entiendo que a muchos diputados oficialistas les pudiera haber parecido correcto políticamente que yo votara por el nombre que estaba digitado por La Moneda, pero a mí no me parecía correcto que en una comisión investigadora que tenía que investigar a la misma Moneda que yo votara por el nombre que ésta estaba promocionando”.

Y agregó que “siempre me han tratado como un diputado de segunda clase dentro del oficialismo, eso ha sido desde el día uno, he aprendido a convivir con ello”.

Lejos de que se calmen las aguas en el oficialismo -y en la propia bancada radical-liberal- el propio Lagomarsino confirmó que el jefe de dicha bancada, Luis Malla, puede tomar la decisión de removerlo de esa comisión. “Eso terminaría sellando lo que yo planteé, que es que mi permanencia en la comisión incomoda al oficialismo”, remata.

“Hay ánimos de estar bajando la investigación, lo que se va conociendo y que ha sido la tónica desde el día uno”, sostuvo el parlamentario del Partido Radical.

La acusación de presiones de La Moneda

La votación de Lagomarsino se dio en medio de su acusación de haber sido presionado por el gobierno para que votara por Joanna Pérez, apuntando directamente al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde.

En primer lugar, luego de la votación, sólo había mencionado a La Moneda, sin embargo, a través de X fue emplazado por la presidenta y senadora del Partido Demócratas, Ximena Rincón, a que “haga su denuncia son nombre y apellido”.

Seis minutos más tarde, Lagomarsino le respondió a través de la misma red social. “El ministro Álvaro Elizalde (nombre y apellido) llamó al presidente de mi partido (Radical) para que votara por Joanna Pérez”, escribió el parlamentario.

Sin embargo, horas más tarde, Leonardo Cubillos, timonel de la tienda, lo descartó. “El ministro Elizalde no me ha llamado para ejercer presión de ninguna naturaleza y, menos aún, me dejo presionar por nadie. Lo anterior para evitar cualquier confusión pública al respecto”, escribió en X.