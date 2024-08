El cara a cara de Paulina Vodanovic con Carolina Tohá y el subsecretario Monsalve tras cuestionamientos a Boric

Apurada, y sin mucho tiempo para dar declaraciones, salió ayer desde el Palacio de La Moneda la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

No hubo convocatoria oficial a la prensa, por lo que su presencia pasó inadvertida para casi todos los inquilinos de Palacio. Vodanovic había estado reunida con la ministra del Interior, Carolina Tohá; y con el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve. Con ambos, según afirman en el PS, abordó la crisis de seguridad y la polémica en que ella misma se vio envuelta durante esta semana.

Y es que la llegada de la timonel socialista a la casa de gobierno ocurrió luego de las declaraciones que a principio de semana dio sobre las políticas de seguridad y el liderazgo del Presidente Gabriel Boric. Esa intervención, de hecho, irritó al propio Mandatario, quien abordó las críticas, aunque sin nombrarla a ella, durante su gira regional.

“A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con, no sé, alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes”, dijo Boric en la Región de Ñuble.

Poco después, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, añadió en 24 Horas que, “tanto la presidenta del PS como el resto de los presidentes y dirigentes del oficialismo, incluso la oposición, conocen bien todas las estrategias que ha desplegado la ministra del Interior, mandatada por el Presidente de la República (...). Yo esperaría que del oficialismo se tenga más sentido de responsabilidad. (...). Es importante recordar que aquí no hay medidas mágicas”.

En Ñuble, también se refirió al tema la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien afirmó que “en Chile no nos falta presencia, protagonismo, liderazgo del Presidente Boric en materia de seguridad. En lo más mínimo. (...) presidentes tan involucrados en los temas de seguridad como ha estado el Presidente Boric durante su mandato, yo no recuerdo”.

Vodanovic, según transmiten en el PS, estaba consciente de la molestia que generaron sus declaraciones en el Ejecutivo y aunque deslizó que fue sacada de contexto, tuvo que salir en más de una oportunidad a aclarar sus dichos.

Por ejemplo, el martes sostuvo que, “yo he sido la primera en reconocer los esfuerzos que ha hecho el gobierno persistentemente y el Estado, no solo el gobierno (...). El ministro (Álvaro) Elizalde ha tenido un rol muy destacado en ello, la ministra (Carolina) Tohá conduciendo estas discusiones”.

Y agregó: “Lo que señalé fue que el Presidente, dado su liderazgo, que tiene esta materia, todos lo vimos, además, patrullando la semana pasada con la ministra Tohá. Bueno, que dado ese liderazgo él podría asumir esta fuerza de tarea que nosotros hemos planteado como una reforma constitucional, donde él tenga esa potestad y luego la pueda delegar en el ministro de Seguridad, por ejemplo”.

En este escenario, Vodanovic se reunió con la jefa de gabinete. Ahí, según quienes supieron de la cita, insistió en que lo que planteó no fue una crítica al Jefe de Estado.

La senadora, al ser consultada al respecto, descartó que en la reunión con Tohá y el subsecretario del Interior Monsalve le hayan llamado la atención por sus declaraciones.

Junto con ello, explicó que con ambas autoridades conversó sobre materias de seguridad. “He tenido reuniones hoy día tanto con la ministra del interior acerca del Ministerio de Seguridad. A primera hora tuvimos una muy buena reunión donde ya avanzamos en el proyecto para poder tener prontamente aprobado el Ministerio que es una institucionalidad que necesitamos. Y también he conversado con el subsecretario Monsalve acerca de las medidas que se están adoptando, acerca de los crímenes, los delitos que se cometen particularmente en la región metropolitana y las políticas de largo plazo”, dijo la senadora.

Además, parafraseó a Vallejo y subrayó que, “aquí evidentemente no hay soluciones mágicas, no hay soluciones instantáneas, pero me parece que todas las políticas que están implementando van en el correcto sentido”.

Apoyo a sus primeras declaraciones

Pese a que la presidenta del PS ha intentado dar por cerrado el impasse y ha explicado sus dichos cada vez que se le requiere, de todas maneras encontró respaldo en sus primeras declaraciones.

El senador Fidel Espinoza (PS) dijo La Tercera que, “yo concuerdo plenamente con la presidenta del Partido Socialista, o sea, aquí dejémonos de reuniones, reuniones, reuniones, mesas de trabajo y avancemos más fuertemente en las políticas de seguridad que vayan en la línea de bajar los altos índices de homicidio y de crímenes organizados que tenemos en el país”.

“El Presidente ni ninguno de sus ministros se puede enojar porque se les diga la verdad. Estamos cansados de esa soberbia, de que se enojen por todo, de que critiquen”, criticó Espinoza.

Quien también respaldó a Vodanovic fue el senador Iván Flores (DC), quien además preside la Comisión de Seguridad, planteó en Radio Universo que comparte “absolutamente los comentarios de la senadora (Paulina) Vodanovic (timonel del Partido Socialista)”.

“El gobierno tiene que entender de que la pólvora ya fue descubierta hace un par de miles de años y hay que apurar el tranco, y esto se hace intentando adecuar decisiones que han tomado otros países hace mucho rato, los sistemas de inteligencia, las organizaciones institucionales, los cambios institucionales”, remató Flores.