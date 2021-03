El costo de la dispersión opositora: Auth proyecta un 43% de la convención constitucional para la derecha

Ni el oficialismo ni la oposición lograría los 2/3 en la convención constitucional a elegirse el próximo 11 de abril. Esa es una de las principales conclusiones de una proyección realizada por el diputado independiente y experto electoral Pepe Auth, en base a las candidaturas declaradas al viernes pasado, a 45 días de los comicios. Un dato no menor, considerando que la reforma que dio inicio al proceso estableció que la aprobación de las nuevas normas constitucionales deben ser aprobadas por ese quórum.

De acuerdo al análisis que considera los 28 distritos en que se distribuyen los 138 escaños del órgano constituyente -no se incluyen los 17 que le corresponden a la población indígena-, la configuración de fuerzas políticas que se consolidó con la inscripción de listas el pasado 11 de enero terminaría favoreciendo la elegibilidad de candidatos de Chile Vamos, mientras que si bien la centroizquierda lograría una mayoría -que se haría efectiva solo en caso de actuar unida-, la dispersión y el “factor independiente” afectaría sus posibilidades de lograr una de las metas que se propuso el sector tras el triunfo del Apruebo: lograr los dos tercios del órgano constituyente.

El hecho de que la coalición oficialista haya alcanzado un acuerdo unitario e inscribiera una sola nómina que agrupa a la UDI, RN, Evópoli, el PRI y al Partido Republicano, según la proyección, le permitiría obtener un 43,4% de la convención, es decir, 60 escaños. En el caso de la oposición, la lista por el Apruebo -representada por la Unidad Constituyente (PS, PPD, DC, PR, PRO y Ciudadanos)- obtendría la mayoría de escaños del sector, llegando a un 31,9% (equivalentes 44 cupos). Apruebo Dignidad -PC, Frente Regionalista Verde Social, RD, Convergencia Social, Comunes, Igualdad y Acción Humanista- alcanzaría 27 convencionales (19,6%). El Partido Ecologista Verde, en tanto, lograría sólo un 0,7% de la convención constitucional, equivalentes a solo un escaño.

Auth asegura que además de la dispersión opositora, un factor relevante en su dificultad para elegir constituyentes en abril respondería a la inscripción inédita de un alto número de listas de independientes ligadas a la centroizquierda. “Es evidente que la existencia de 88 listas independientes en los 28 distritos, reclamándose todas del Apruebo e inscritas en el cuadro de la oposición al gobierno, favorece de manera significativa la traducción de votos en escaños en la convención constitucional para la lista de Chile Vamos y Republicanos”, detalla el estudio, aunque se advierte que ese efecto “podría reducirse en el periodo de campaña, por efecto del despliegue de las listas de partidos, la franja televisiva y el llamado esperable al voto útil”.

El legislador, en todo caso, sostiene que si la centroizquierda se hubiese unido en una sola lista como lo hizo la derecha, le habría ganado al oficialismo en casi todas las divisiones territoriales. “Más allá de la presentación de tantas listas independientes, si los partidos de oposición hubieran logrado constituirse como una sola lista, a pesar de sus diferencias, como lo hizo la derecha, tendríamos seguramente otro escenario a proyectar, pues la lista opositora pasaría a ser la primera en casi todos los distritos, quitándole a la derecha el beneficio de esa condición a la hora de elegir constituyentes”, sentencia.

Para evitar que los números de la oposición decaigan aún más, el estudio recalca que “la conclusión provisoria de este apronte predictivo es que si no hay una diferenciación importante de despliegue de las campañas por parte de las dos grandes listas de oposición para reducir la dispersión previsible hoy día, concentrando en mayor medida la votación opositora, la lista única de derecha conseguirá una representación en la convención constitucional sobre 43%, muy por encima de las preferencias electorales obtenidas en las urnas”.

En el caso de las listas de independientes, el estudio concluye que en conjunto lograrían no más de 4,4% de los escaños, lo que representa seis escaños de la convención, mientras que aquellos no militantes que no se agruparon en listas no lograrían ser electos.

En relación a la baja elegibilidad que tendrían, según la proyección, se señala que “también se puede decir que las diversas iniciativas de reunir candidaturas independientes muy probablemente fracasarán en su objetivo de participar de manera relevante en la convención constitucional, porque no lograron estructurar listas únicas de independientes que podrían haber aspirado a elegir constituyentes en casi todos los distritos. En lugar de eso se dispersaron en numerosas listas electorales (tres por distrito en promedio, en varios distritos cinco listas), dilapidando así casi todo su potencial de elegir”.

Con todo, el legislador asegura que “esta proyección debe ser considerada sólo como un apronte, pues habrá que ver el despliegue de cada lista y candidaturas en competencia, particularmente en lo que se refiere a las listas de independientes y su existencia efectiva durante el periodo de campaña”. Por lo mismo, Auth explica que hará un nuevo análisis después de avanzado el periodo de propaganda electoral, el que desde el 12 de marzo permite despliegue en espacios privados y públicos.