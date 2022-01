El gurú que aconseja a Scaloni para que Argentina gane en la altura de Calama

El 10 de octubre de 2020, Argentina venció por 1-2 a Bolivia, en La Paz. Al margen de los tres puntos, que fueron claves para que los transandinos terminaran clasificando al Mundial de Qatar, el equipo de Lionel Scaloni vencía a sus propios miedos. Por fin, lograba imponerse a la altitud. Los 3.600 metros sobre el nivel del mar en los que se encuentra emplazada la capital altiplana habían sido un obstáculo históricamente difícil de enfrentar. En ese lugar, incluso, se habían producido bochornos, como el que sufrió el combinado que dirigía Diego Maradona. En el camino hacia Sudáfrica 2010, el equipo del Diez fue goleado por 6-1, un trauma que aún da vueltas en las cabezas de varios.

Para borrar esa mancha, Scaloni no dejó detalles al azar. Además de la planificación de cada uno de los aspectos logísticos, el estratega se preocupó de buscar todas las referencias posibles para disminuir al mínimo el margen de error. Fue en ese contexto en que surgió la figura de Miguel Ángel Portugal, cuyos consejos, con toda seguridad, volverá a tomar en cuenta en el próximo desafío de los transandinos en la altitud: el choque ante Chile, programado para el 27 de enero, en el estadio Zorros del Desierto, en Calama. Formalmente, en Juan Pinto Durán asignan la elección del escenario a la preparación para el ascenso a La Paz en la jornada siguiente. Íntimamente, eso sí, asumen que una parte importante de la determinación obedece, precisamente, a intentar aprovecharse del temor que los albicelestes le tienen al factor geográfico. La nómina del visitante ya es pública. En ella, hay una ausencia notable: no viene Lionel Messi.

Un manual sencillo

El ex volante y secretario técnico del Real Madrid y actual estratega del Royal Pari, de la Primera División del fútbol boliviano, explica el lazo, que nace entre 2006 y 2007 cuando el seleccionador transandino integraba el Racing de Santander y estaba bajo su mando, con naturalidad. “Fue jugador mío en el Real Racing de Santander y tenemos buena relación . Como yo estoy entrenando aquí, me llamó para consultarme qué protocolos podían ser buenos, pero luego la elección fue de él”, explica de la amistad entre ambos. La última vez que hablaron, de hecho, fue reciente. “Hablamos antes de Navidad, pero no de partidos”, precisa.

Sin embargo, no tiene problemas en remontarse al diálogo que terminó dotando a Scaloni de información clave para afrontar una visita habitualmente compleja. “No le di consejos, porque no me gusta darlos. Simplemente, comentamos protocolos y los pros y contras de cada uno para que él pudiera calibrar lo mejor, con el conocimiento que tiene de su selección”, recuerda.

Miguel Ángel Portugal, en una práctica del Royal Pari, de Bolivia (Foto: @ClubRoyalPari)

Luego, entra decididamente en los tips que hay que tomar en cuenta para jugar a miles de metros sobre el nivel del mar, sugerencias que Scaloni deberá volver a consultar en la subida a Calama ubicada a 2.260 metros. “Si tienes un buen equipo, no dejes que el rival tenga el balón. Debes jugar más al pie que al espacio y hacerlo escalonadamente, para romper sus líneas. Esas pueden ser algunas premisas que si tienes un buen equipo te pueden dar resultados”, responde, casi como si al otro lado de la pantalla se encontrara, efectivamente, el estratega transandino.

“Será una bonita confrontación”

La última consideración que expone Portugal coincide con una característica que también calza con las que suele desplegar Chile, sobre todo cuando está inspirado y cuenta con sus mejores figuras. Aunque esta vez no estará el suspendido Arturo Vidal, la presencia de Charles Aránguiz garantiza una distribución criteriosa del balón, clave para atenuar el desgaste. “A Argentina también le gusta tener el balón”, advierte, respecto de una característica que, para ese caso, no se le puede atribuir exclusivamente a ninguna de las escuadras que animarán la disputa.

“En ese sentido, son equipos parecidos. De lo que estoy seguro es de que será una bonita confrontación, de que se verá un buen espectáculo. Ambos tienen buenos jugadores. Lo que venga, especialmente el resultado, es algo que se definirá en los noventa minutos, pero creo que se verá buen fútbol”, plantea.

Finalmente, alude a la ausencia de Messi en el estadio Zorros del Desierto. “Scaloni habrá calibrado sus necesidades y prioridades . Evidentemente, la baja de Messi es por cómo está actualmente. Liderando a su selección es muy importante, pero, como te he dicho, Scaloni estará manejando también no atiborrarle de partidos y confiará en los jugadores que tiene , que son muy buenos, para este partido”, concluye.