El Tribunal de Disciplina rechaza las denuncias de Melipilla contra la U por Ramón Arias

Universidad de Chile puede respirar con tranquilidad. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina rechazó las denuncias interpuestas por Melipilla respecto de eventuales irregularidades en el vínculo entre los laicos y el defensor uruguayo Ramín Arias, quien ya dejó la institución. El órgano disciplinario del fútbol chileno, que preside Exequiel Segall, no encontró evidencias respecto de acciones reñidas con la reglamentación.

Los Potros, que habían sido denunciados por los azules en el mismo sentido, pretendían que los laicos también fuesen castigados con la misma drasticidad que habían recibido inicialmente, cuando fueron expulsados del profesionalismo. Sin embargo, para el tribunal, no había razones suficientes ni siquiera para una eventual sanción. “La Primera Sala del Tribunal de Disciplina resolvió, por unanimidad, rechazar ambas denuncias”, consigna el fallo al que tuvo acceso El Deportivo.

Ramón Arias junto a Osvaldo González. (Foto: Agenciauno)

Ofensiva fallida

Melipilla había iniciado la ofensiva legal por la presunta infracción al artículo 85°, letra f) del Reglamento de la ANFP. La primera de ellas estaba originada en la presentación al Tribunal de Disciplina de un documento con una supuesta firma falsificada y la segunda, relacionada con el contrato del jugador Ramón Arias. En este último plano, los Potros afirmaban que el futbolista percibía ingresos adicionales a los que estaban registrados en su contrato federativo, una práctica que está expresamente prohibida y que conduce a drásticas sanciones. En el fútbol se suele hablar de ‘dobles contratos’ para referirse a esta situación.

“Lo que salió recién es el veredicto, si se acoge o rechaza la denuncia. Es la costumbre que están tomando las salas. Llegada la sentencia, que demorará un par de días, uno encuentra las razones por las que la sala llegó a esa desafortunada conclusión. Teníamos testigos, informes en derecho de un docente de alta alcurnia en derecho laboral, que señalaba que lo de Arias es doble remuneración. Sé que hay ruido y más nos da la razón”, sostiene Mauricio Acuña, abogado melipillano. “Es una decisión más política, claramente errada”, insiste el profesional, quien evaluará en conjunto con la dirigencia que encabeza Leonardo Zúñiga los pasos siguientes.

El primero será concurrir a la Segunda Sala. “Queremos ver cómo razona este tribunal en este sentido. Porque esto puede generar un precedente importante. Estos contratos deben regularizarse como remuneración, derechamente. Es un problema que se tiene que solucionar”, sostiene Acuña. “La U se excusó en que ellos habían informado a través de las memorias en la CMF, pero no a través de la inscripción ni como un contrato”, afirma, dando cuenta de las razones que se esgrimieron durante los alegatos. “Para nosotros, los antecedentes que presentamos son concluyentes y nos parece que las razones del tribunal no lo son tanto. Un jugador extranjero no viene a Chile por cuatro millones de pesos, por ejemplo”, concluye.