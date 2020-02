El laberinto del ex socio chileno de PPK: Justicia peruana no lo deja abandonar el país

La enorme trama de corrupción de Odebrecht en América Latina cada día tiene más implicancias en la política peruana. En una nueva “arista” del caso, los coletazos alcanzaron esta semana al empresario chileno Gerardo Sepúlveda Quezada, quien el miércoles se convirtió en el primer extranjero no residente en Perú con impedimento para abandonar el país por este escándalo. El juez Richard Concepción Carhuancho acogió la medida cautelar solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, ya que consideró que Sepúlveda es un testigo clave en el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht al expresidente Alejandro Toledo.

La decisión judicial, que impide que Sepúlveda abandonar Perú por los próximos dos meses, fue tomada en el marco de las audiencias por el caso de Westfield Capital, empresa en la que el empresario fue socio del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, “officer” según la defensa. Por ese caso, Sepúlveda había viajado a Lima el domingo 23 de febrero. Por este caso, también vinculado a Odebrecht, Sepúlveda tiene la condición de investigado por el presunto delito de lavado de activos. Sin embargo, esa diligencia se reprogramó.

Sepúlveda estaba en eso cuando el fiscal Pérez, una suerte de “Sergio Moro” peruano, solicitó al juez Richard Concepción que no dejara salir del país al empresario chileno, en base a que el juez Jorge Chávez Tamariz había ordenado medidas restrictivas contra Sepúlveda por el caso Wesfield Capital, ya que se temía que abandonara el país. Sepúlveda quedó así en calidad de testigo por el caso Interoceánica, que trata sobre los supuestos sobornos que pagó Odebrecth para la construcción de una carretera durante el gobierno de Alejandro Toledo. Concepción consideró que el empresario debe quedarse en Perú porque “no existen garantías” de que retorne a Perú. Días atrás, el equipo especial que investiga el caso Odebrecht en Perú pidió ampliar la indagación por el caso Interocéanica por tres meses.

Para la fiscalía, el impedimento de salida era necesario porque hay riesgo de que la investigación por el caso Interoceánica concluya en unos tres meses y Sepúlveda no brinde su declaración. El caso Interocéanica y el de Westfield sí tienen relación, porque PPK fue ministro durante la gestión de Toledo, cuya extradición de Estados Unidos está pendiente.

El empresario chileno Gerardo Sepúlveda.

El fiscal Pérez presentó los testimonios de PPK, del exfuncionario del Ministerio de Economía, Guillermo Garrido Lecca y del colaborador de Odebrecht Jorge Barata, quienes mencionan la participación de Sepúlveda en asesorías por la carretera Interoceánica, en el sur de Perú.

En su defensa, durante la audiencia Sepúlveda señaló que tuvo una labor “eminentemente técnica” en las asesorías brindadas a Odebrecht, según lo consignado por el diario El Comercio. “Mi rol en todas estas operaciones, no solo para Odebrecht, ha sido eminentemente técnico. Lo que acaba de indicar el fiscal (Pérez) que tiene interés en aclarar, sobre eso no tengo información. Nunca he determinado costos ni precios. Hay proyectos con Odebrecht en los que he dicho ‘esto no es financiable’”, dijo.

Conctactado por La Tercera, Sepúlveda dijo que “más que una persecución política, me he visto atrapado en una causa política donde la verdad parece que no importara”. A su vez, su abogado, Juan Ignacio Piña, consideró que “la resolución del miércoles ha resultado absolutamente sorprendente para nosotros. En ella se le prohíbe salir de Perú a un testigo respecto de una causa en la que jamás ha sido investigado y que además está cerrada ante la justicia".

“Más que una persecución política, me he visto atrapado en una causa política donde la verdad parece que no importara. Mi trabajo en Westfield Capital, de la que nunca he sido socio, consistió en servicios de estructuración financiera a los que me he dedicado toda mi vida profesional. Pero no obstante haber declarado, haber entregado todos los antecedentes que acreditan mi trabajo y haberlo ratificado por todos los testigos, me he visto envuelto en esto que ha sido de las situaciones más complicadas e injustas a las que me he enfrentado”. Gerardo Sepúlveda, en conversación con La Tercera

La defensa de Sepúveda señaló que apelarán “porque confiamos en la Sala de Apelaciones enmiende esta decisión contraria arbitraria e irracional”. Además, estiman que el caso está cerrado.

Sepúlveda en una portada de la revista Caretas

“En el caso Interoceánica discutido ayer no tengo ninguna participación. Jamás he sido investigado ni citado a declarar y después de dos años, cuando la causa está cerrada ante la justicia, el fiscal sostiene que soy un testigo clave y soy retenido por dos meses para que declare, cosa que podría hacer en cinco minutos”. Gerardo Sepúlveda en conversación con La Tercera.

El vínculo entre el caso Westfield Capital e Interoceánica

La empresa Westfield Capital, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, firmó un contrato con Odebrecht para prestarle asesoría en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil.

En su declaración ante el fiscal Pérez, del 20 de septiembre de 2019, PPK señaló –según documentos del diario El Comercio- la participación de Sepúlveda en el proyecto. “(…) a través de él y el banco de crédito brindó asesoría a Odebrecht, en varios proyectos. Básicamente estos proyectos fueron cómo levantar en el mercado de Nueva York financiación para Olmos. El proyecto de riego y esta carretera de la que estamos hablando ahora la IIRSA Sur, fueron asesorías exclusivamente brindadas por el señor Sepúlveda y el Banco de Crédito y que culminaron en emisiones de bonos hechas principalmente por Merrill Lynch”, declaró.

“Con el testimonio, la fiscalía logró establecer que Westfield Capital, empresa de Pedro Pablo Kuczynski, prestó el servicio de consultoría para la obra Interoceánica, a través del ciudadano chileno Gerardo Sepúlveda”, indicó el periódico.

Otro testimonio importante que vincula al empresario con el caso Interoceánica es el de Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en Perú. En su declaración del 24 de abril del 2019 dijo que Sepúlveda tuvo participación en el proceso de obtención de financiamiento de la empresa Odebrecht para el proyecto de la Interoceánica Sur. “Había una consultoría, la consultoría era el señor Gerardo Sepúlveda. (…) es un estructurador financiero, un tipo que hace esa parte de financiación de proyectos”, dijo Barata.