El llamado de atención de La Moneda a Teillier por sus dichos que expusieron a Boric

Molestia. Esa era la sensación en La Moneda a raíz de los dichos emitidos por el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, este domingo. El exdiputado reveló una conversación con el Presidente Gabriel Boric -que habrían sostenido el martes pasado- tras la fallida nominación de Nicolás Cataldo en la subsecretaría del Interior. Le designación fue revertida ese mismo día al conocerse una serie de tweets en que el militante PC cuestionaba el rol de Carabineros de Chile, repartición que -de asumir- habría quedado bajo su cargo.

En conversación con CNN y Nuevo Mundo, Teillier comentó el intercambio con el Mandatario y su decisión de compensar a Cataldo con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), removiendo a Miguel Crispi (RD). “Hablamos con el Presidente. No le fuimos a pedir que a él (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él (Boric) dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere”, dijo el timonel PC.

Pero fue otro comentario que hizo el exparlamentario el que ocasionó más molestia en el Ejecutivo, debido a que consideraron que dejó completamente expuesto a Boric. “El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda, él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario”, confidenció el líder comunista, dando cuenta de que el Mandatario estaba al tanto de las declaraciones previas de Cataldo sobre las policías y no las consideró relevantes al momento de nombrarlo.

“Con las presiones de la derecha era imposible sostenerlo, porque no lo iban a dejar ejercer su cargo, porque la derecha había hecho abandono de la sala y entonces era muy complicado”, añadió Teillier, quien además calificó la salida de Cataldo del cargo como “un golpe” para el partido. “Fue como un golpe que se nos dijera que Nicolás Cataldo no puede ir al Ministerio del Interior porque la derecha lo había vetado. Y era incomprensible, por qué teníamos que aceptar los vetos de la derecha (...) tuvimos dudas de ir en la tarde a la reunión de presidentes, esa es la verdad, porque no entendíamos bien a esa hora (la decisión). Fue un golpe para el partido, uno lo puede entender, pero fue un golpe”, lamentó.

En Palacio el malestar se instaló durante el mismo domingo y esta mañana ministros del gabinete no escondieron su incomodidad con Teillier. La primera en hacerlo fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien advirtió que “no me parece bien que se revelen conversaciones con el Presidente y realmente no entiendo cómo pudo suceder algo así, definitivamente no lo entiendo... cuál es la lógica que tiene”.

Giorgio Jackson (Desarrollo Social), por su parte, señaló que “hay varias conversaciones con el Presidente y siempre es mejor mantenerlas en reserva”.

“Las conversaciones privadas no se comentan”, decía esta mañana otra ministra en privado. En el PC, incluso, las palabras de Teillier generaron incomodidad. “Creo que se equivocó”, afirmaba un miembro del comité central.

Tras los cuestionamientos del Ejecutivo, de hecho, al ser consultado por el punto Teillier asumió que se había equivocado. “Yo le daría la razón a la ministra (Tohá), me parece, creo que hubo un error en este caso, si así lo considera la vicepresidenta. Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención. Creo que no lo he hecho. Y si lo ha dicho así la ministra del Interior estoy de acuerdo con ella”, sostuvo respondiendo a las críticas de la jefa de gabinete.

Si bien el episodio de Cataldo dejó heridas en el PC, como lo han reconocido públicamente sus dirigentes, lo cierto es que -en general- mantuvieron su influencia tras la reconfiguración del gabinete. Tras la salida Flavio Salazar de Ciencias, cupo que quedó en manos de Silvia Díaz -cercana a Guido Girardi (PPD)-, el Presidente anunció que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara tendrá de ahora en adelante una silla en el comité político. Un puesto adicional en el corazón de La Moneda, donde ya estaban representados por la ministra Camila Vallejo (Segegob).

Otro flanco abierto que mantiene La Moneda con sus partidos es con Revolución Democrática. El ultimátum que hizo la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), pidiendo al gobierno que el comité de ministros resolviera en 72 horas el proyecto de saneamiento en la playa Las Salinas, coincidió con la mermada posición en que quedó esa colectividad en el gabinete: Jackson salió del comité político dejando su cargo al PS, con Ana Lya Uriarte, y Crispi tuvo que salir de la Subdere al Segundo Piso para hacerle un espacio a Cataldo.

Por lo mismo, las suspicacias se instalaron en Palacio. Tanto fue así que esta mañana Jackson, ahora ministro de Desarrollo Social, aseguró que tomó contacto con la jefa comunal y que podía descartar que sus palabras tuvieran que ver con las decisiones del Presidente respecto del lugar de RD en sus equipos. “Lo descarto completamente, hablé exactamente eso con la alcaldesa y yo lo descarto. No tiene que ver una cosa con la otra”, expresó el secretario de Estado en La Moneda esta mañana.

“Yo hablé con ella, (...) me aclaró que no tenía nada que ver una cosa con otra, sino que tenía que ver principalmente con la preocupación de los temas medioambientales y de participación”, insistió Jackson.

Sobre la posición en que queda el partido en que milita, el ministro recalcó que “Revolución Democrática es un partido oficialista, un partido que está comprometido con el éxito de este gobierno y lo va a seguir haciendo hasta el último día”.