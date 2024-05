El desmarque de Castro y un nuevo receso incitado por Macaya: observaciones de última hora mantienen en suspenso la ley corta de isapres

Del “no hay acuerdo”, al “parece que estamos listos”, al “falta un poquito todavía”. Así ha ido mutando el mensaje que internamente traspasan desde los equipos de los diputados, senadores y personeros del Ejecutivo que han sido parte de la comisión mixta que busca destrabar el proyecto de ley corta de isapres que intenta darle viabilidad al fallo de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a devolver los cobros en exceso y utilizar la nueva tabla de factores.

Pero, asimismo, las mismas fuentes advierten que, como se ha visto otras veces en la historia legislativa de Chile, “el pan se puede quemar en la puerta del horno”. Y es que la tramitación de la ley corta ha sido eso: tiras y aflojas, avances y retrocesos, acuerdos y desacuerdos, lo que ha llevado a hablar de mutualización, fórmula FEN, a finalmente quedar en nada sobre un recálculo general de la deuda, pero sí otras medidas de mitigación.

Y como todo el proceso la mañana de este miércoles no estuvo exenta de eso. Porque cuando parecía que los parlamentarios llegaban a la comisión con un acuerdo pactado durante las largas horas de tratativas que se vivieron el martes, nuevamente aparecieron voces disidentes sobre algunos artículos del proyecto, lo que también abrió la puerta a quienes pedían nuevas instancias de diálogo a puertas cerradas antes de votar.

Pero, ¿qué ocurrió en específico? Hasta bien entrada la noche de este martes, el gobierno y los parlamentarios miembros de la comisión mixta estuvieron negociando nuevos ajustes a la normativa, lo que derivó en un acuerdo, el que el Ejecutivo se comprometió a plasmar a través de nuevas indicaciones, las que fueron ingresadas la mañana de este miércoles y que, entre otras cosas, ampliaban el plazo máximo para que las isapres paguen la deuda de 10 a 13 años. De esas tratativas de martes se retiró por anticipado el senador Juan Luis Castro (PS).

Y fue justamente este último parlamentario el primero en dar señales de que el acuerdo que se pensaba era unánime, en realidad tenía ciertas grietas. Esto porque, según señaló durante la discusión de la mañana, no estaba de acuerdo con ampliar el plazo para que las aseguradoras salden su deuda. Tras él, otros fueron dando señales similares, como el diputado Andrés Celis (RN), quien dijo que se sentía también en libertad de votar en contra las cosas que a él no le parecían debido a lo anterior. Eso, a su vez, dio paso a que el presidente de la comisión mixta, el senador Javier Macaya (UDI), propusiera pausar la sesión, extenderla para seguir las conversaciones, y luego votar.

En ese minuto las caras de los representantes del Ejecutivo -la ministra de Salud, Ximena Aguilera y el ministro Segpres, Álvaro Elizalde, entre otros), así como la de parlamentarios que estaban por votar inmediatamente, cambiaron notoriamente.

Al respecto, el ministro Elizalde, por ejemplo, dijo que el Ejecutivo “ha presentado las indicaciones sobre la base de lo que se conversó ayer. Si un parlamentario va a tener puntos de vista distintos respecto de puntos específicos, es parte de las reglas de la democracia”. Pero también dijo que “se está estableciendo aquí una especie de requisito adicional para poder votar, que es que tengamos una suerte de unanimidad. Un senador que no participó ayer, porque se retiró antes, no está dispuesto a votar a favor los 13 años”, en clara alusión a Castro, quien en todo caso aclaró que no estaba dispuesto a aprobarlo por no haber estado presente. “Entendía que ayer había un entendimiento. Creemos que es fundamental que esta ley se apruebe a la brevedad”, insistió Elizalde.

El senador Macaya le retrucó que compartía que no era requisito que haya unanimidad, “pero haré los máximos esfuerzos para un consenso que sea respaldado”. A esa altura ya se sacaban también cuentas de cómo se votaría el proyecto en ambas cámaras, donde ya se produjeron serias divergencias.

Antes el senador Sergio Gahona (UDI) ya había interpelado y había pedido “un acuerdo que sea íntegro, no me gustaría uno que represente a cinco o seis, espero tener a los 10, pero todos tenemos que ceder”.

Como sea, lo cierto es que después de todos los intercambios Macaya sí consiguió extender la sesión hasta las 14 horas (originalmente era hasta las 13:00), y generar una pausa para seguir con las tratativas a puertas cerradas. Estas se estaban llevando a cabo hasta la publicación de esta nota.

Las indicaciones

El documento ingresado esta mañana por el gobierno enuncia que ahí se propondrá “la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre ambas cámaras durante la discusión del proyecto”.

En tal sentido, el nuevo texto ingresado sostiene que dentro del plazo de un mes contado desde la publicación de la circular, prorrogable por una única vez por un mes, las isapres deberán presentar a la Superintendencia de Salud un plan de pago y ajustes, el cual deberá incluir, al menos, una propuesta de devolución de la deuda; una propuesta de reducción de costos de la institución; una propuesta para incorporar en todos los contratos que administre la institución una prima extraordinaria por beneficiario.

Se especifica ahora que el plazo de devolución de la deuda podrá ser de hasta trece años, cuando antes era de 10. “La propuesta deberá contemplar mecanismos a fin de que la deuda de las personas mayores de ochenta años de edad sea pagada íntegramente dentro de los primeros veinticuatro meses de implementación del plan de pago y ajustes; y que la deuda de las personas de sesenta y cinco años o más sea pagada dentro de los primeros sesenta meses”.

Se lee, además, que las isapres podrán ofrecer devolver dichos montos a las personas afiliadas en forma de excedentes, pero que alternativamente las aseguradoras “siempre podrán ofrecer acelerar el pago de la deuda y pagar parcialmente o la totalidad de la deuda en efectivo directamente a las personas cotizantes”, así como que el cotizante podrá solicitar, a su voluntad, el pago anticipado de la deuda o una parte de ella mediante un pago único acordado entre las partes. “En el evento que las Instituciones de Salud Previsional pretendan utilizar este mecanismo, deberán informarlo en el plan de pago y ajustes”, se lee.

Y así como mantiene la prima extraordinaria que no podrá implicar un alza mayor a un 10% por contrato respecto de la cotización para salud de julio de 2023, sobre el Consejo Consultivo se dice que la designación de cuatro de los integrantes deberá ser propuesta por el Presidente de la República dentro de los siete días siguientes a la publicación de la ley. El quinto integrante también será designado por el Mandatario una vez que hayan sido aprobados y ratificados los otros cuatro.

“Nunca quedamos tranquilos, estas indicaciones no resuelven el problema, pero por lo menos estamos pensando que los pacientes tengan la posibilidad de contar con la atención médica oportuna”, dijo al respecto, por ejemplo, el senador Francisco Chahuán (RN).