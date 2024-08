El reclamo de Luciano Cruz-Coke y Felipe Kast contra la directiva de Gloria Hutt por el resultado de la negociación municipal

Había que pinchar la opción “ver más” para alcanzar a leer la totalidad del mensaje de WhatsApp que el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, envió a diversos grupos del partido de derecha liberal, para criticar lo que fue la negociación municipal que estuvo a cargo de la directiva de Gloria Hutt y el secretario general Juan Carlos González.

En ese texto -que fue compartido por decenas de militantes- abordó lo que fue la inscripción en que la tienda quedó desconforme por el acuerdo de concejales alcanzado con la UDI, en el que ambos partidos van juntos como lista.

Así, Cruz-Coke comenzó escribiendo que con la excepción de Vitacura, en la que “la alcaldesa Camila Merino tuvo la gentileza de consultarme, no he tenido nada que ver en la conformación de listas de candidaturas, ni de alcaldes, ni de concejales. No ha sido por falta de voluntad sino, sencillamente, porque la directiva estimó irrelevante consultar mi parecer a este respecto”.

Este punto fue ampliamente criticado dentro del partido, al punto que fue uno de los principales argumentos para que el diputado y jefe de bancada, Jorge Guzmán, renunciara a ser el presidente de la directiva de Evópoli en el Maule.

Luego, el senador pronosticó un mal resultado para la tienda en la elección de concejales, y que será difícil “repetir el mínimo que hoy tenemos de 4 diputados en ejercicio para sostener nuestra existencia legal”.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt.

Luego, el legislador abordó con más dureza el actuar de la directiva y acusó de “negligente” la negociación liderada por la mesa de Hutt. Además, dijo que quedaron con “una desventaja inexplicable e injustificada” respecto de la UDI al interior de las listas.

En esa línea, es que sostuvo que él, junto a su par Felipe Kast, advirtieron sobre este tema.

No es primera vez que desde el lote de los parlamentarios han criticado a la directiva. Lo cierto, en todo caso, es que la arremetida se da en un contexto en que en diciembre habrá elecciones internas de Evópoli, las que inevitablemente estarán marcadas por lo que ocurra en las elecciones municipales y de gobernadores de octubre. En eso, algunos militantes ya empiezan a sostener que será Cruz-Coke quien lidere una lista si es que eventualmente Hutt busca la reelección.

En su mensaje de WhatsApp, el exministro también cuestionó que la mesa no haya aceptado la ayuda de otros dirigentes del partido para encarar la negociación de mejor manera.

El senador Evópoli, Felipe Kast. FOTO: DEDVI MISSENE

Las críticas de Kast

En el programa Mesa Central de Canal 13 también se dio un espacio para que otro influyente del partido -el fundador y senador Felipe Kast- criticara la negociación liderada por Hutt. En ese programa, Kast planteó que “la conducción que se ha generado en la negociación municipal ha sido deficiente. Yo soy crítico. Ir divididos, la derecha en distintos lugares, el poco diálogo que ha existido. Soy muy crítico del resultado”.

Junto con sostener que fue un problema de conducción de los partidos, el senador agregó que hay “frustración” por no alcanzar acuerdos. Para el particular caso de Evópoli, sostuvo que la negociación “fue muy mala para Evópoli. La directiva de Evópoli negoció muy mal con la UDI, pero eso son temas internos. Estoy muy decepcionado de mi partido”.

Así, ejemplificó que la UDI habría sido poco generosa y que en lugares donde Evópoli tenía dos concejales y la UDI uno, el gremialismo les habría ofrecido solo dos cupos y quedarse ellos con los otros cuatro, lo que la directiva habría aceptado. “Se firmó un acuerdo muy extraño de concejales que dejó muy mal parado a Evópoli (...). No sé en qué minuto se les ocurrió firmar eso”, concluyó.