El reservado llamado del jefe de gabinete de Boric a Víctor Barrueto para influir en el PPD que salió a la luz tras cambio de gabinete

La segunda mitad de julio fue una verdadera arena de batalla al interior del Partido Por la Democracia (PPD). Con el tiempo en contra, los principales dirigentes de la colectividad agotaron sus esfuerzos para intentar quedarse con la directiva de la tienda, que actualmente encabeza Natalia Piergentili.

Finalmente, luego de una serie de gestiones, desaires y discusiones, solo se inscribió una lista, liderada por el senador Jaime Quintana y el actual secretario general, José Toro Kemp. Tras el más reciente cambio de gabinete, y de acuerdo a distintos dirigentes del partido, quedó en evidencia nuevamente la mano del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la interna pepedé que dejó ese resultado.

A estas alturas, no es ningún secreto que La Moneda no quería un segundo período de Piergentili a la cabeza del partido. La vez que tildó de monos peludos al electorado de gobierno y su resistencia a competir en una lista única en las elecciones de consejeros constitucionales son algunos de los factores que pesan en su figura.

Por lo mismo, desde Palacio hubo distintos gestos hacia la candidatura de Quintana, quien contaba con el visto bueno de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD). Sin ir más lejos, ella misma, en entrevista con Radio Infinita, dijo que el liderazgo de la actual timonel “se ha transformado en un liderazgo muy divisivo”.

09 DE MAYO DE 2023/VI„A DEL MAR La ministra de Interior, Carolina Toh‡, y Presidente de la Repœblica, Gabriel Boric Font, quienes junto al ministro de Justicia, Luis Cordero, promulgan la Ley Antinarcotr‡fico en el mirador Av. Perœ FOTO: MANUEL LEMA OLGUIN/AGENCIAUNO

En esa misma línea, y en medio de las intensas negociaciones al interior del PPD que se desarrollaron el mes pasado, el jefe de gabinete del Presidente Gabriel Boric, Carlos Durán, llamó a Víctor Barrueto (PPD), quien, hasta ayer, se desempeñaba como subsecretario de Defensa.

El motivo del contacto, según cuentan fuentes del partido, fue asignarle la tarea de intentar convencer al exministro Jorge Insunza -quien pertenece, al igual que él, al lote interno de la colectividad denominado como “Tercerismo”- de sumarse a la lista del senador como su secretario general. Al interior del pepedé interpretan que esa fórmula habría fortalecido la lista del senador en caso de tener que competir contra la de Piergentili.

Sin embargo, el llamado no tuvo efecto. Sin bien Quintana sí estuvo dispuesto a que Insunza se convirtiera en su secretario general, el exsecretario de Estado no quería ocupar el cargo. Según explicó en las negociaciones -que en buena medida se llevaron a cabo en casa del exministro Sergio Bitar-, él tiene contemplado competir en las próximas elecciones parlamentarias y considera que eso no sería compatible con el cargo en la directiva. Así, finalmente se optó por incorporar a Toro.

Consultados por La Tercera, desde Presidencia aseguraron que “el jefe de gabinete se ha reunido con la inmensa mayoría de los subsecretarios para trabajar en tareas propias de sus carteras y seguir el curso de su trabajo”, pero que “no se inmiscuye en decisiones internas de los partidos políticos”.

Luego de que Barrueto fuera destituido de su cargo, al interior del tercerismo del PPD han comenzado a especular. Y es que, hasta el momento, aseguran que no existen motivos evidentes para explicar su salida. Algunos sugieren que su relación con la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), nunca logró cuajar. Sin embargo, desde la cartera desestiman esa versión. También lo hacen cercanos al hoy exsubsecretario.

De hecho, la exautoridad, dicen en el partido, quedó con cierta desazón. Esto, porque, según quienes conversaron con él, las explicaciones que le entregó La Moneda para justificar su salida apuntaron a mejorar las relaciones con las Fuerzas Armadas.

Por lo mismo, tomó fuerza otra tesis en el partido: que al haber fallado en su misión encomendada por Durán, el Ejecutivo consideró que no tenía sentido mantenerlo en su cargo. Un elemento que sustenta esa idea es que quien asumió en su reemplazo fue el exconvencional Ricardo Montero (PS), hombre de confianza de la ministra Tohá y quien, hasta ayer, se desempeñaba como su jefe de gabinete.

Con Montero a cargo de la subsecretaría, el partido quedó con un cupo menos en el gabinete. Si bien algunos dentro del PPD han dado a entender que la nueva ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, es de sus filas -por ser hija de la diputada del partido Carolina Marzán-, desde el tercerismo son enfáticos en descartar que la nueva secretaria de Estado sea cercana a ellos.

De hecho, acusan su cercanía con el Partido Comunista y el Frente Amplio. En sus redes sociales pueden encontrarse varios registros de ella en actividades de campaña junto a dirigentes como la diputada Karol Cariola (PC), la alcaldesa Irací Hassler (PC) y la exprimera dama Irina Karamanos (Convergencia Social).

Ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, junto a la alcaldesa Irací Hassler (PC) y la diputada Karol Cariola (PC).

También hizo campaña por la hoy exsubsecretaria de las Culturas Andrea Gutiérrez, cuando postuló a la Convención Constitucional.