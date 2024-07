El revival de la bancada DC: ficha nueva diputada y recupera su comité tras casi dos años de ausencia

Una de las peores consecuencias de la fuga de militantes que la Democracia Cristiana experimentó en 2022 -a raíz del resultado del plebiscito constitucional de ese año- se la llevó la bancada de diputados de la colectividad. De los ocho parlamentarios que eran en un comienzo del período legislativo, quedaron apenas cinco, tras la renuncia de Miguel Ángel Calisto, Joanne Pérez y Jorge Saffirio.

Al no llegar a los siete escaños, por primera en la historia del partido, se disolvió el comité parlamentario de la DC en la Cámara de Diputados, y no les quedó otra que unirse al que compartían los radicales y liberales, donde han permanecido hasta ahora. Pero eso está a punto de cambiar.

El 1 de agosto, la bancada espera hacer oficial el ingreso de una nueva diputada. Se trata de la exmilitante humanista Mónica Arce. Con ella en la bancada, serán siete: los militantes Alberto Undurraga, Eric Aedo, Héctor Barría, Ricardo Cifuentes, y los independientes Francisco Camaño y Francisco Pulgar, quien se integró en abril de este año. Ese número les permitirá recuperar su comité parlamentario tras casi dos años sin uno.

Diputada Mónica Arce. Sebastian Cisternas/Aton Chile

Consultada por este medio, la diputada Arce señaló que “yo estuve por varios meses sin comité porque no había encontrado un espacio donde pudiera reforzar y empujar las ideas que yo tengo como proyecto de diputación. Luego de la votación de la mesa (en que se eligió como presidente a Karol Cariola), tuvimos una conversación con los diputados Aedo y Barría, y ellos me hacen una invitación informal a empezar a conversar. A ellos les interesa mi trabajo en educación y en infancias. Me hizo sentido por sobre todo el trabajo en Educación, porque comparto comisión con el diputado Barría y encontramos sintonía en algunas temáticas”.

Además, Arce señaló que le acomoda el hecho de sumarse a una bancada que, pese a ser de centroizquierda, no se identifica plenamente con el oficialismo. “Es mi situación también: yo nunca he sido oficialista, aunque me han tratado de encasillar en eso. Soy una diputada de izquierda, pero nunca he sido cercana necesariamente al gobierno, aunque hemos trabajado en conjunto en materias en que estamos de acuerdo”, reconoció.

De hecho, a raíz de la negociación de gobernadores regionales, en los últimos días la bancada DC ha endurecido el tono contra el gobierno. Sin ir más lejos, ayer, en Radio Pauta, el diputado Cifuentes dio por “muerta” la reforma previsional y advirtió que “va a salir algo que no tiene pies ni cabeza”, pese a que el Ejecutivo agota sus esfuerzos por sacarla adelante.

En ese sentido, Arce aseveró que “hay que ser súper responsable en decirle que no al gobierno cuando no lo está haciendo bien. Y también unirse y empujar temas en conjunto cuando uno ve que defienden los intereses de la ciudadanía”.

Por su parte, el jefe de bancada, Héctor Barría, sostuvo que la incorporación de Arce es un “hito significativo“, que da cuenta de que ”el barco se ha estabilizado y avanza”. “Son señales que van dando confianza. Pasar de bancada a comité nos da mayor autonomía, más espacios. Valoramos a los sectores con quienes nos hemos acompañado. Pronto oficializaremos esta buena noticia“, agregó.