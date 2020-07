El salvoconducto del gobierno que tiene en la cuerda floja al fútbol chileno

El fútbol chileno vive con ansiedad su regreso. El reloj corre deprisa y se consumen para llegar a tiempo al 31 de julio, fecha pactada en el último consejo de presidentes para volver a la competencia, con las suficientes semanas de entrenamiento previo. Los clubes están contra el tiempo. Necesitan ya el salvoconducto que les permita reiniciar las prácticas.Según acordó la comisión médica de la ANFP, liderada por el doctor Fernando Yáñez, los equipos profesionales deben entrenar al menos tres semanas de manera continua para poder volver a disputar un partido oficial. Hoy, las cuarentenas impuestas por el gobierno, frenan toda intención de volver a los prácticas. Sin embargo, algunos elencos como la U y la UC, que están en ciudades con cuarentena, ya han aplicado exámenes PCR a sus futbolistas para estar preparados para la vuelta.

Frente a al escenario, desde Quilín enviaron una petición formal al gobierno para que les entregue un salvoconducto que les permita entrenar en zonas de confinamiento. El ministro Enrique Paris acusó recibo en un punto de prensa. “Aunque ustedes no lo crean también he estado con ese tema, en conversaciones, porque me escribió el doctor (Roberto) Yáñez, que es el asesor médico deportólogo, que lo conozco hace muchos años, y nos envió todos los documentos”, expuso el ministro de Salud. “Eso está en evaluación por la subsecretaría de Salud Pública, la doctora (Paula) Daza, lo conversamos con el presidente y vamos a ver de qué manera podríamos tener un protocolo de ejercicio”, continuó.

En los elencos nacionales asumen que la única salvación para volver a competir es poder recibir el salvoconducto del gobierno. Los candidatos a la presidencia de la ANFP, Antillo y Milad, incluso, han dejado de lado sus diferencias y se han unido por el retorno de la actividad. Hoy será el tercer día de reuniones consecutivas, vía zoom. Ayer participó Sebastián Moreno, quien dio detalles de los avances que ha sostenido desde el Minsal. En los elencos hay confianza en relación a la respuesta que pueden recibir desde La Moneda.

”He sabido extraoficialmente que fue recibido de muy buena forma la petición, que viene con algunas sugerencias, pero sin una negativa del Gobierno. Hay ciudades como Santiago que donde están la mayor parte de los clubes en donde creo que se puede volver a entrenar, pero tomando resguardos. Hay que tomar todas las medidas necesarias, hasta quizás un hotel sanitario. Hay que asumir los costos”, dice Freddy Palma, presidente de Curicó Unido.

Felipe Muñoz, de Rangers, cree que el salvoconducto aparece como la solución para poder volver a la actividad. “Dependemos de dos aspectos importantes. Primero, que el gobierno permita a los equipos en zona de cuarentena entrenar a contar de la próxima semana, sino no vamos a alcanzar. Segundo, que los equipos que estamos en zonas sin cuarentena apliquemos de manera rigurosa y profesional los protocolos creados, ya que eventos como los que ocurrieron en Valdivia no hacen más que mermar la confianza de las autoridades en la capacidad de lo que podemos hacer”, dice. En el Torreón, un jugador que resultó positivo, trasladaba a un juvenil en su vehículo.

“Es imposible volver el 31 de julio, está complicado. Hay varios equipos que no tendremos las cuatro semanas y hay que ser responsables. No se puede volver por volver”, agrega Cesare Rossi, timonel de Iquique. “No lo vemos probable , ya que hay un 85% de los clubes que aún no pueden volver a entrenar, principalmente la región metropolitana”, complementa Jorge Salazar, de Valdivia.

La fecha que algunos elencos presupuestan para el nuevo retorno es el 15 de agosto. “A esta altura es muy complicado que pueda reanudarse el torneo el 31 de este mes. Tengo esperanza de que pueda ser dentro de la primera quincena de agosto. Nuestro club no entrena por la cuarentena vigente en San Felipe” señala Raúl Delgado, presidente de San Felipe. “Una fecha que se acerca es el 15 de agosto. Hay que hacerle caso al Ministerio de Salud. Si jugamos antes dirán que somos inhumanos. Si volvemos debe ser con condiciones”, dice Rossi. Palma, por su parte, agrega que “veo mas la opción que volvamos la primera quince agosto”, dice.

En el caso de Curicó acusan el golpe de la inactividad. Desde este mes deberán aplicarle una rebaja salarial a sus jugadores por los próximos tres meses. “Nos ha pasado la cuenta la inactividad. Estamos sobreviviendo con las platas del CDF. Dependemos 100% de eso y otros ahorros que teníamos por ahí. A contar de este mes debiésemos retener un 20% de la planilla para poder controlar el déficit que tenemos. Hicimos un gran esfuerzo por mantener los sueldos, pero ya no está dando.”, cierra Palma.

El informe de la comisión médica recomienda excluir a los juveniles

Ayer, en tanto, la comisión médica de la ANFP volvió a entregar un reporte a los clubes chilenos. Jaime Labarca, el infectólogo de la Roja, valoró la mejoría que se ha sostenido en los últimos días. Señaló que en las últimas dos jornadas se han contabilizado 2.500 casos aproximadamente, situación que no ocurría desde fines de mayo. Sin embargo, detalla que las ciudades más complicadas siguen siendo Iquique, Antofagasta, Calama y Rancagua. Asegura que la pandemia puede tomar tres rumbos, que hasta hoy son indescifrables: brotes fuertes en algunos sectores, segunda ola de contagiados más grandes que la primera y ola grande de contagiados y rebrotes pequeños. Esta última es la que se estima que ocurra.

Fernando Yáñez, el médico de la Selección y encargado de los protocolos, manifestó que la solicitud enviada al Mindep tuvo buena acogida y que se estaba a la espera de la respuesta del gobierno. Reveló que conversó con el Ministro de Salud, Enrique Paris. Le explicó sus argumentos y en detalle los protocolos de la ANFP.

Yáñez también pone presión. Mientras más tiempo pase sin volver a entrenar, más tiempo necesitarán los deportistas para estar en óptimas condiciones físicas. Ejemplificó la situación que ocurrió en la NFL: los deportistas estuvieron cerca de 100 días sin entrenar, lo que derivó que las rupturas del tendón de aquiles aumentaron considerablemente. En Alemania, en tanto, las lesiones también tuvieron un incremento en su regreso a la actividad.

El médico de la Roja también hace un llamado a no considerar a los juveniles, a no involucrarlos con los futbolistas profesionales. ¿El motivo? El poco control que existe que los elencos tienen respecto a sus hogares.

De paso, el galeno advierte que la comisión retorno determinó que los protocolos serán incluidos en las bases del campeonato para poder tener claro los pasos a seguir en caso que ocurra un caso positivo. Además, los infectados que se presenten en cada elenco se deberán informar al doctor Matías Morán, sin mencionar el nombre del miembro del plantel. Solo se debe especificar si es futbolista, cuerpo médico, área médica o parte del club.