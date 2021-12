El voto de los candidatos, el conteo de los sufragios y la Plaza Baquedano: Los “códigos rojos” que marcaran la seguridad del balotaje

La quinta -y más trascendental- elección del año afrontará Carabineros a partir de las 00.00 de este domingo. Serán 27 mil los efectivos desplegados a nivel nacional los que estarán abocados a resguardar el orden y seguridad en torno al balotaje presidencial.

Por lo mismo, desde hace más de un año ya cuentan con una plana mayor, donde trabajan 15 funcionarios, que ha ido planificando cada uno de estos servicios y que mañana enfrentarán una jornada clave. “Tendremos el resguardo del exterior de los 2.811 locales de votación que hay a nivel nacional, pues además de garantizar la seguridad de las personas que votan y el proceso en general, habrán determinados momentos o sucesos que tienen un criticidad particular”, explicó el jefe nacional de Orden y Seguridad, el general Marcelo Araya.

Según explicaron, desde la policía uniformada habrá tres focos prioritarios al momento de trazar las prioridades policiales del domingo 19 de diciembre.

El momento del sufragio de Kast y Boric

Una vez que terminó la primera vuelta presidencial, el jefe de la sección Protección de Personas Importantes (PPI) de Carabineros, Marcelo Ramírez, tomó contacto con ambos comandos para informarles la necesidad de reforzar la seguridad en sus desplazamientos y salidas a terreno.

Desde entonces, tanto José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) como Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) tienen asignados once efectivos de civil que los escoltan cuando salen a entrevistas o actividades en público. Y, cómo no, la salida más compleja y multitudinaria que tendrán será el momento que concurran a votar, siendo uno de los momentos catalogados como de más “criticidad” por parte de la policía uniformada, principalmente por la interacción que se genera con la gente.

Para ese momento, tanto para Kast y Boric, se dispusieron anillos de seguridad que contemplan tres controles previos antes de entrar al recinto de votación de los candidatos. En el caso de Apruebo Dignidad no se espera que sea tan “caótico”, dado que lo hará en Punta Arenas, donde los niveles de riesgo no son tan elevados como en Santiago, explicaron fuentes policiales, pero de todos modos habrá una protección muy cercana al candidato, quien en primera vuelta no contaba con escoltas.

Uno de los elementos que se consideró fue que que el 4 de diciembre, en una actividad con público en Talcahuano, Boric se acercó a saludar a sus adherentes y fue objeto de un escupo y agua por parte de una mujer. Esa vez el candidato pidió a su jefa de escoltas, la capitán Carolina Soto, que no se dispusiera la presencia de carabineros de uniforme en la zona, situación que no permitió evitar el ataque ni controlar a la persona que lo agredió. Desde entonces se corrigieron los protocolos y sí se dispone la presencia de efectivos territoriales.

El caso de Kast es distinto. Ya durante la primera vuelta, cuando fue a votar a su lugar de sufragio en Paine, contó un amplio resguardo policial al llegar al establecimiento y, una vez dentro, fue acompañado por personal militar. Su nivel de riesgo es catalogado como “alto” en los análisis que hizo la policía sobre su figura (ya fue agredido en 2017) y además, el lugar donde vota, el Colegio Ana Mogas, está ubicado en un lugar céntrico y que cuenta con muchos entradas.

El general Araya, sin embargo, advierte que en ambos casos habrá personal militar encargado de la seguridad de los recintos, una vez que entren a votar. “Es el momento de mayor criticidad porque se empieza a juntar la gente a su alrededor, desde que llegan hasta que entran. Por lo mismo, habrá una persona que los acompañe dentro del establecimiento y nosotros desde el exterior”, agrega.

El candidato del Partido Republicano a la presidencia de Chile, José Antonio Kast vota en el colegio María Ana Mogas, durante las elecciones que elegirán Presidente y nuevos representantes de la Cámara de Diputados, Senadores y CORE.

El conteo de votos

Según diversos pronósticos, la votación será reñida, dado que se trata de una de las elecciones más importantes de los últimos 30 años. Por lo mismo, el llamado desde ambos comandos fue sumar la mayor cantidad de apoderados de mesa en los centros de votación y así defender cada sufragio emitido. Caso aparte fueron las palabras del activista de ultraderecha Sebastián Izquierdo, quien llamó a “hacer trampa” a los apoderados del Frente Social Cristiano y objetar todos los votos de Boric, lo que valió una querella del Servel por infringir la Ley Electoral.

Por todo aquello, el momento del cierre de las mesas y el conteo de los sufragios se transformó en una preocupación para las autoridades encargadas del resguardo de las elecciones.

Las autoridades creen que se vivirán momentos tensos al momento del conteo de votos y, por lo mismo, el personal de las FF.AA. que estará dentro de los locales deberá estar pendientes de que no hayan agresiones entre los apoderados de cada candidato, y si eso ocurre tendrán que detenerlos y entregarlos a Carabineros.

“Si es que hay algún problema entre apoderados, es el personal de las Fuerzas Armadas quien los retienen y nos traspasan al detenido para nosotros ponerlos a disposición del Ministerio Público”, sostuvo el general Araya.

Otra vez Baquedano

El último momento complejo para la jornada se espera que sea la hora de los festejos. Para cuando ya cerca de las 21.00 se espere que estén los resultados, Carabineros activará un plan de contingencia que contempla el resguardo de Plaza Baquedano y las arterias principales de la cuidad.

Las autoridades creen que podría haber manifestaciones en Plaza Baquedano que terminen con graves alteraciones del orden público, en cualquiera de los dos casos: ya sea con Kast o Boric como vencedor. Por ejemplo, explica una autoridad, en el caso que el vencedor sea Boric podrían originarse celebraciones que deriven, como casi siempre, en desórdenes y desmanes; y de resultar ganar el candidato del Frente Social Cristiano podrían haber protestas desde un inicio en la denominada “Zona Cero”.

El general Araya indica que “esperamos que allí la gente festeje y eso significa que no se produzcan problemas. Que no sea más que eso, y que no haya inconvenientes en materia de orden. Se visualiza lo habitual de caravanas, aglomeraciones en arterias principales, y esperamos que todo ocurra en ese marco. Un festejo no tiene por qué ir a aparejado de un saqueo o daños al inmueble público”.