A pesar de que las estimaciones de anoche le daban una leve ventaja al oficialismo (de uno o dos votos), de cara a lo que será la crucial elección en la Cámara de Diputadas y Diputados, el riesgo de algunas ausencias y las definiciones de última hora han alargado el suspenso.

Por ejemplo, esta mañana la diputada Ericka Ñanco (Frente Amplio) presentó una licencia médica hasta el 22 de abril. Sin embargo, ante riesgo de que su ausencia pudiera perjudicar las aspiraciones del oficialismo, desde el Frente Amplio salieron a despejar temores y aseguraron que la parlamentaria de La Araucanía igualmente llegará a votar.

A ello se sumó el retraso que está enfrentando un avión de pasajeros que viene desde el Biobío, en el que viajan tres diputados opositores (Marlén Pérez, Sergio Bobadilla y Roberto Arroyo) y una legisladora oficialista (Clara Sagardía).

La base hipotética de apoyos de la alianza gubernamental, que probablemente levantará como abanderada a la diputada Karol Cariola (PC), está compuesta por 12 legisladores comunistas, 22 del Frente Amplio, 13 socialistas, 8 del grupo PPD-independientes, 5 liberales, 3 radicales, 5 DC, 1 FREVS, 2 Acción Humanista y un ex-Humanista. Todos ellos suman 72 votos.

Elección de infarto en la Cámara: licencias médicas y negociaciones de último minuto añaden más suspenso

A ese piso de votos podrían sumarse los apoyos de Mónica Arce (Humanista), René Alinco (independiente), Carlos Bianchi (independiente) y Gaspar Rivas (PDG). Con ellos se llegaría a 76.

La oposición, que hoy postulará a la diputada Joanna Pérez (Demócratas), tendría una base de 74 votos para llegar a la presidencia de la Cámara: seis legisladores de Demócratas, un ex-PDG (Rubén Oyarzo), un Amarillos (Andrés Jouannet), 22 UDI, 22 RN, cuatro Evópoli, 13 republicanos y cinco de los siete integrantes del comité socialcristianos-independientes.

Sin embargo, este cuadro podría variar debido a ausencias sorpresivas, desmarques inesperados y definiciones de última hora. De hecho, las negociaciones particulares con diputados no alineados continuarán hasta la votación que está convocada para las 17 horas.

Pasado este mediodía también se confirmó que la diputada independiente Pamela Jiles no estará en la votación, debido a que presentó una licencia médica hasta el 25 de abril. En elecciones pasadas, Jiles también se había restado.

Por razones de salud tampoco llegaría a la sesión de hoy Enrique Lee (independiente). El legislador por Arica había dicho no tener reparos personales para votar por un PC o por la diputada Pérez, pero prefería no adelantar su voto. Aunque Lee integra el comité socialcristiano-independiente, él pidió no ser incluido en las tratativas de su bancada, hoy comprometida con Pérez.

La oposición al menos tuvo un respiro con la confirmación de que asistirá el diputado Jorge Durán (RN), quien recientemente fue operado de peritonitis. En su bancada aseguraron que él ya se comprometió a concurrir a votar, a pesar de convalecencia.

No obstante, hoy el principal problema de la derecha es el posible desmarque del independiente Gonzalo de la Carrera, cuyo voto dan por perdido. El legislador, exmilitante de Evópoli y del Partido Republicano, había pedido integrar la Comisión de Hacienda, pero los negociadores de Chile Vamos (la RN Ximena Ossandón y el UDI Juan Antonio Coloma) le dieron una respuesta negativa.

Elección de infarto en la Cámara: licencias médicas y negociaciones de último minuto añaden más suspenso

Otra incógnita para el sector es el diputado Cristóbal Urruticoechea (exmilitante republicano), quien públicamente había expresado su disconformidad con la postulación de Pérez. Si bien la bancada del Partido Republicano salió a refrendar el apoyo a la legisladora de Demócratas, dada la renuncia de Urruticoechea a la colectividad -debido al caso de uso irregular de una tarjeta de combustible asignada por la Cámara-, su voto pasó a depender de una decisión personal.

Francisco Pulgar (independiente) es otra de las incógnitas. Él ha señalado que ambos bloques en disputa lo han decepcionado con compromisos que no han cumplido en materia de trabajo legislativo. Sin embargo, informó que hoy espera reunirse con el jefe de los diputados PPD-independientes, Jaime Araya, y con la misma diputada Pérez antes de decidir.

Elección de infarto en la Cámara: licencias médicas y negociaciones de último minuto añaden más suspenso

Si bien Pulgar dijo que su decisión no dependía de cupos en el Congreso, sí manifestó que tenía reparos con el discurso del PC y explicó que votará estratégicamente en función de su interés de llegar al Senado en las próximas elecciones parlamentarias. “En mérito de los antecedentes en el tablero van a ver mi votación. Más allá de Joanna Pérez, quiero ver qué es lo que hay detrás de Joanna Pérez, quiénes son las personas y su conglomerado. El día de mañana me puede jugar a favor o en contra. Soy el diputado más votado de la Región del Maule y el próximo año quiero llegar al Senado. Por lo tanto, no me quiero ver en un escenario estratégico que el día de mañana Demócratas ponga una competencia sobre mi candidatura”, dijo Pulgar.

Otra situación difícil es el caso de la otra legisladora del PDG, Karen Medina, quien exigía que se le entregara la presidencia de la Cámara a su bancada, según el calendario original que establecía el acuerdo administrativo, suscrito en marzo de 2022. En vista de la negativa del oficialismo, la diputada podría abstenerse en segunda vuelta.

Aunque la mayoría absoluta son 78 de 155 diputados, en caso de que ninguna candidatura logre ese umbral los nombres más votados se miden inmediatamente en una segunda vuelta, donde gana simplemente quien saque más apoyos.

En caso de empate (escenario no descartable dada la estrecha competencia), todo se resuelve con un sorteo. En ese caso, por acuerdo de los comités, se decidió usar balotas en vez de la moneda al aire, que era la fórmula inicial.