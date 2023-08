Embajadora Herrera en la cuerda floja: la cita clave que sostendrá hoy en Cancillería en medio de presiones por su salida

Si bien su nombre causaba ruido al interior de la Cancillería desde su nombramiento, en octubre del año pasado, no fue hasta este domingo que todos los ojos del oficialismo se pusieron sobre la embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera. Esto luego de que La Tercera revelara que ella presentó al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, una propuesta que incluía la construcción de un mercado de maderas, que necesitaría de un financiamiento de $ 5 millones de dólares.

El primer golpe a su gestión -que, pese a las soterradas críticas, no había levantado mayores cuestionamientos- lo recibió justo en días en que anda de visita en Chile. De hecho, se espera que la delegada llegue hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel) a las 17.00 horas de esta tarde, para sostener una reunión con la subsecretaria la cartera, Gloria de la Fuente.

Desde la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido que postuló a Herrera al cargo que actualmente ostenta, aseguran que el encuentro entre ambas autoridades estaba fijado desde antes de la publicación del reportaje. Flavia Torrealba, presidenta de la colectividad, explicó que “ella tenía planeada una reunión previamente con la subsecretaria. Lo llamativo es que el canciller (Alberto van Klaveren) no quiere recibirla, no está disponible en su agenda para recibir a la embajadora. Espero que después de este revuelo lo haya reconsiderado”.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

Pese que a que el encuentro se agendó con anterioridad, el tema ya está sobre la mesa y se espera que en esa instancia pueda abordarse. Desde la Cancillería, ayer anunciaron que “se están recabando todos los antecedentes necesarios”.

Si bien desde el oficialismo y la oposición ha habido voces críticas de la gestión de Herrera, dentro del partido que la postuló están decididos a defenderla. En esa línea, y consultada por La Tercera, Torrealba sostuvo que “yo descarto absolutamente cualquier irregularidad o cualquier beneficio personal, directo o indirecto que la embajadora haya tratado de perseguir. Aquí había un objetivo muy noble: instalar una opción de desarrollo ecosustentable en una comuna que fue arrasada por los incendios (Santa Juana). Lamentablemente, eso no se va a llevar a cabo por la cantidad de sospechas que se instalaron”.

Lo cierto es que el estilo de Herrera, y su falta de experiencia en relaciones exteriores, han sido cuestionados a lo largo de su gestión. Por ejemplo, dentro de la Cancillería llamaron la atención algunos posteos que ella hizo en redes sociales, como una foto que compartió junto a su marido, el ingeniero Kassian Obkircher, en una actividad de la embajada sobre la Antártica. O una selfie que publicó junto a los funcionarios de la delegación.

Fuentes cercanas a la Cancillería afirman que están sorprendidas de que Herrera haya enviado esa carta sin preguntar previamente, puesto que, según cuentan, era usual en ella consultar al ministerio sobre este tipo de asuntos. Y es que, de acuerdo a las mismas fuentes, ella era consciente de que carecía de experiencia en política exterior, por lo que aceptaba que desde la cartera estuvieran “encima de ella”.

Más allá de eso, la presión para que salga del cargo escaló durante esta jornada. Se sumaron nuevas voces críticas sobre su gestión, dentro del propio oficialismo. Por ejemplo, la senadora Paulina Vodanovic, quien además es presidenta del Partido Socialista, dijo a Radio Universo que “aquí hay algo que se llama ética y las personas que cometen actos que son reñidos con la ética tienen que dar un paso al costado desde ya, sin esperar sumario, sin esperar que los echen (…). Yo creo que ella tiene que renunciar”.

En esa línea, el diputado socialista Tomás de Rementería, presidente de la comisión de Relación Exteriores de la Cámara, sostuvo que “tuve la posibilidad de hablar con la subsecretaria de la Fuente ayer. Sabemos una seria de antecedentes que se han hecho públicos sobre esta carta que escribió al gobernador del Biobío (...). Si una persona se ve involucrada en actos que son reñidos con la ética (...), yo creo que la embajadora debiese dar un paso al costado y no afectar al gobierno que está representando”.

Ante esto, Torrealba reveló que “hablé con la senadora Vodanovic por WhatsApp, le hice presente que me hubiese gustado mucho que me hubiera llamado primero, como corresponde en las relaciones de fraternidad dentro de la alianza. Me señaló que estaba disponible a retractarse si se aclaraba el tema que estaba siendo puesto en la opinión pública”.

Con todo, dentro del ministerio ya se barajan algunos nombres que podrían ser la sucesión de Herrera. En círculos diplomáticos, por ejemplo, mencionan al excanciller Heraldo Muñoz o a la exsubsecretaria Ximena Fuentes.

¿Cómo llegó Herrera a la embajada?

Desde la FRVS, la timonel Flavia Torrealba afirmó que “Susana Herrera es una independiente que fue de candidata a diputada por nuestro partido en las últimas elecciones. Si bien no es militante, fue propuesta para algunos cargos en el Estado. La elección de su perfil fue del gobierno (...). Cuando se instaló el gobierno, se les pidió a los partidos perfiles profesionales para todas las regiones. Nosotros cumplimos con ese requisito. Mandamos aproximadamente 140 currículum y perfiles profesionales, desde los cuales el gobierno podía elegir a sus colaboradores”.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Sobre por qué el gobierno se decidió por la embajadora, Torrealba respondió que “estimo que es por su currículum. Ella tiene una formación profesional en el extranjero, tiene mucha experiencia en materias que a nosotros nos interesaban mucho, y al gobierno por cierto, como avanzar en aprendizajes e intercambios en temas ecológicos, estrategias de restauración de suelos, cuestiones de ciudades sustentables, materias de protección de los océanos. Ella tenía experiencia como activista y era una microempresaria conocida en su zona”.

De acuerdo a información publicada en el sitio web del Minrel, Herrera es “arquitecta titulada en Estados Unidos y con estudios de postgrado en Europa” y fue candidata a Doctora de la Universidad Politécnica de Cataluña, España. También señalan que “cuenta con una experiencia laboral de 22 años en los sectores público y privado en Chile, coordinando y liderando proyectos de impacto social, vinculados a la gestión del territorio e identidad en el ámbito de la arquitectura rural y urbana (...)”.

Y en relación a materia internacional, se afirma que Herrera “ha representado a Chile internacionalmente en varias giras comerciales (ProChile)”.