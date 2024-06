¿Endurecer el tono o ser dialogantes? Derecha se divide tras anuncio de agenda valórica del gobierno

“RN seguirá conversando, es oposición constructiva”, con esas palabras este lunes el presidente de RN, Rodrigo Galilea, salió a marcar un contraste con su par de la UDI, el timonel gremialista Javier Macaya, quien acusó al gobierno de riesgo los entendimientos con la oposición tras anunciar la decisión de enviar un proyecto de aborto legal a fin de año y de empujar la ley de eutanasia.

“Hablarle a su tribu afecta a lo mismo que ellos están llamando, que es el diálogo y avanzar en los temas que le importan a los chilenos”, partió diciendo Macaya en Mesa Central de Canal 13, para luego enfatizar que “el gobierno pone en riesgo cualquier acuerdo”.

Previo a ello, Macaya había sostenido en La Tercera que el proyecto del aborto “hace que sea mucho más difícil proyectar acuerdos”. Pero ésta no era la única voz en la oposición que se mostró partidaria de endurecer el tono tras la cuenta pública, en contraste con otros referentes que creen que se debe seguir apelando a ser una “oposición constructiva” y dialogante.

En definitiva, la derecha aun no encuentra un tono único para enfrentar a La Moneda que este sábado reabrió sorpresivamente el tema valórico.

Los más duros marcaron el mismo día su postura cuando se pararon y se marcharon del Salón de Honor del Congreso Nacional cuando el Presidente Boric anunció el proyecto de aborto libre. Sergio Bodadilla, Henry Leal y Miguel Becker se contaron entre los gremialistas más indignados que no quisieron seguir escuchando la cuenta presidencial.

Los más críticos advirtieron de inmediato que se ponía en riesgo la construcción de acuerdos en pacto fiscal y reforma previsional. Otros -como el Partido Republicano- fueron incluso más duros y afirmaron que iban a cortar las relaciones con La Moneda, lo que se iba a traducir en algunas medidas como no permitir el ingreso o la palabra de subsecretarios a instancias formales del Parlamento. Una amenaza que ahora ahora no han cumplido.

El análisis en la UDI es que el Ejecutivo le habla solamente a su electorado, y entra en un discurso de cara a las elecciones. El diputado Guillermo Ramírez se cuenta entre los más críticos.: “Con este discurso el Presidente Boric renuncia a los acuerdos y pone fin a su gobierno en materia legislativa. Él eligió polarizar, alejando de su gobierno incluso a la exConcertación. Que no se diga después que es culpa de la oposición. Este gobierno se dispara solito en los pies”, dijo en su red social X.

Chile Vamos. Foto: Andres Perez

Otro duro, el RN Miguel Mellado sostiene que “haber tirado una bomba de racimo lo único que hace es crear un mal clima político que se irá dando en las distintas comisiones”.

Sin embargo, otros sostenían que no había que “pisar el palito” de La Moneda, pues la oposición sospecha que justamente el Ejecutivo buscaba dividir a la oposición con este anuncio, ya que siempre hay diferencias de opinión en los temas valóricos y también es habitual que existan debates de si endurecer el tono o no. En esa línea estaba el diputado RN Diego Schalper.

Por lo mismo, es que en RN comenzaron a promover la postura de que no se debía dejar de ser una oposición constructiva y dialogante, y que el trabajo ahora era presionar para que se sacaran adelante los temas que consideran más relevantes para la ciudadanía, como la seguridad y el manejo económico. En esa línea, en la oposición admitían que no tenía sentido por ejemplo negarse a legislar materias de la agenda de seguridad, solo por la molestia del aborto.

La jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, recalcó que “cortar relaciones es una utopía que al final nunca se termina dando. La oposición tiene roles claros que son sacar las propuestas que necesita la ciudadanía con proyectos técnicamente razonables y que sean capaces de permanecer en el tiempo. A veces nos toca colaborar y otras atajar”.

Este lunes durante su punto de prensa habitual de los lunes, a Macaya se le consultó por este contraste con RN. El senador respondió que “tenemos una mirada bastante afín con RN, no hacemos polémicas artificiales respecto cuáles son los matices en esa materia. En algunos tenemos tenemos diferencias, otros no, ahí hay una polémica artificial, no tenemos un punto de desacuerdo”, añadiendo que “yo espero sinceramente que esta vocación de acuerdos que nosotro desde la UDI hemos expresado siempre (...) esperamos lo mismo en las materias que están pendientes: pensiones, aumento de recaudación fiscal, de buena forma”.

En la UDI recalcaban que lo que se buscó es marcar un punto intermedio entre RN que se ha mostrado menos duro, y los republicanos que se han ido más al extremo. Pero reconocían que obviamente tensionaba la relación con RN el contraste que se intentó hacer en ese partido.

Con todo, algunos sabían que además los temas valóricos podían dividir debido a que en la derecha hay voces liberales -como en RN o Evópoli- que están a favor de temas más progresistas.

Los diálogos con el gobierno

Actualmente la oposición está en conversaciones con La Moneda por algunos temas puntuales. Por ejemplo existen mesas de seguridad con respecto a temas como la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, infraestructura crítica, fronteras, entre otras. Adicionalmente, es que la oposición estaba en una mesa con el gobierno por la reforma previsional.

La Moneda espera sacar adelante este tema durante esta administración. De hecho, ante el endurecimiento de la derecha la ministra del Trabajo, Jeannete Jara (PC), sostuvo que “lo que pasa con pensiones es que cualquier cosa, incluso uno suspira y puede impactar. Entonces, en realidad, no veo que tenga que ver con el anuncio en particular. Tiene que ver con la complejidad de pensiones. Pero yo veo que hay ánimo, a pesar de todo”.

A eso se suma que en otra materia, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esperaba sacar adelante el pacto fiscal.