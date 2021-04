“Es una persona muy rencorosa”: llega dura biografía de Luis Miguel en la previa del regreso de su serie

Esta semana se estrena en la plataforma Netflix la esperada segunda temporada de Luis Miguel, la serie, contemplada para este domingo 18 de abril. Con un timming preciso, se acaba de estrenar una nueva biografía del cantante llamada Oro de Rey: Luis Miguel. La Biografía, del español Javier León Herrera y el mexicano Juan Manuel Navarro, vía editorial Aguilar.

A través de sus 342 páginas, la biografía da cuenta de una mirada más humana del hombre de Culpable o no.

En declaraciones recogidas por el diario mexicano Excelsior, los autores señalan: “Se han acumulado acontecimientos que afectan a su vida personal y repercuten en la profesional, que si los separan y proyectan en escenarios sensacionalistas no le hacen ningún favor”.

León Herrera, en diálogo con El Comercio de Perú, afirma: “Trabajamos con la idea de publicar el libro en el cumpleaños 50 del cantante, pero cuando estábamos en plena tarea, apareció el señor COVID-19 y todo cambió. El libro finalmente acaba empatando con los 51 años de Luis Miguel, pero a efectos de contenido, es casi lo mismo”.

“Nosotros queríamos hacer énfasis en una época de su vida que teníamos absolutamente desierta en los anteriores trabajos, y que merecía ser contada para que el público pueda entender y poner en contexto todo por lo que él ha pasado. Además de cómo esto ha terminado repercutiendo en su carrera para bien o para mal”, añade Herrera.

Y entre esos acontecimientos de su vida personal, los autores destacan: desde el misterio de la desaparición de su madre, Marcela Basteri; sus relaciones amorosas “tóxicas”, sobre todo la que tuvo con la cantante estadounidense Mariah Carey; e incluso la familia que formó junto a la actriz mexicana Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos, pero que no funcionó.

En Oro de Rey: Luis Miguel. La Biografía, Mariah Carey queda bastante mal parada. Los autores aseguran que durante su relación con el mexicano, era una chica muy caprichosa, que le hacía berrinches y escándalos constantes. Incluso, en una ocasión le exigió que le consiguiera un joyero en plena noche de Año Nuevo solo para arreglar una pulsera Cartier. O también, que redecoraba sus casas sin consultarte. O también llegar de improviso a una grabación del cantante e interrumpir la sesión.

Pero no todo fueron malos ratos en sus lazos afectivos. Con la colombiana Sofía Vergara, los autores señalan que fue una relación muy “pasional”. Aseguran: “Se escuchaban a la distancia los gritos durante los encuentros sexuales de la pareja”. Una vez terminado el enlace, ambos siguen siendo amigos.

“Ellos eran libres de expresarse como quisieran, pero lejos de eso prevalece una relación amistosa hasta la fecha. Aportamos datos que no eran públicos y que es importante que se conozcan para entender el contexto, tal es el caso de Mariah Carey, que poco se sabía. Más allá del chisme, son las repercusiones que todo eso tiene en la vida de Luis Miguel”, dice Herrera en la entrevista con Excelsior.

Por lo demás, el segundo ciclo de la producción en torno al cantante pondrá acento precisamente en eso: sus años de mayor fama y exposición a partir de los 90, donde su carrera musical se mezcla con las conjeturas de su mundo privado.

La familia y amigos

Un punto sensible es la desaparición de su madre, Marcela Basteri, por eso mismo, los autores señalan que el hombre de No se tú nunca perdonó a sus primos, porque los acusa de haber generado el misterio sobre la desaparición de su madre. Para los autores, se trata de un rasgo normal en el mexicano: “Es una persona muy rencorosa y que no perdona”, dicen en declaraciones recogidas por Clarín.

Víctimas de ese rencor son su fallecido padre, Luisito Rey, a quien acusó por malversar parte de su fortuna; y su exmánager, Alejandro Asensi, quien sostuvo una relación amorosa nada menos que con la hija del cantante, Michelle Salas.

Sobre el bullado tema de la progenitora, los autores del libro no tienen duda: Marcela Basteri murió.

También mencionan la pelea que el “El Sol” tuvo con su hermano Alex, quienes hasta la fecha no se dirigen la palabra, aunque sin entrar en detalles del por qué sucedió.

Miguel Alemán.

Pero los cercanos también le han dado una mano. En un minuto de su carrera, Luis Miguel estaba con serios problemas económicos, de los cuales logró salir con la ayuda de un grupo de empresarios amigos, quienes invirtieron en un fideicomiso de 18 millones de dólares, claro que con la obligación de regresar el dinero prestado con un 5 % de intereses. El nombre clave ahí fue el de Miguel Alemán, un viejo amigo del hombre de Suave.

“Quien realmente está muy pegado a él y en el que confía porque lo ha ayudado en este rescate financiero reciente es Miguel Alemán Magnani. Es el único que yo te puedo decir que es de su confianza. Tiene otro amigo que está en Acapulco y lo quiere como es, pero realmente tendrá 1 o 2 amigos no más”, dice Navarro en declaraciones con El Comercio.

¿Luis Miguel habrá leído la biografía? “No sabemos si ya lo leyó, pero entendemos que el libro ya fue recibido en su oficina”, señaló Herrera a Excelsior. Por su parte, Navarro agrega: “Debemos hacer hincapié en que Luis Miguel, si bien es un hombre que no gusta de dar entrevistas y esperemos volver a lograrlo, está enterado de nuestra investigación y la relación laboral. Cuando lo encuentro, es muy cordial y de respeto”.

Oro de Rey: Luis Miguel. La Biografía, ya se encuentra disponible en nuestro país, a un precio referencial de $9.800 (Buscalibre).