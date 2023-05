“Estamos en una involución total”: Daniel Jadue arremete otra vez y dice que anteproyecto constitucional parece un “trabajo de 4° medio”

A pocos días de arribar a Chile desde Palestina, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), llegó esta mañana al panel de La Voz de los que Sobran, espacio en que, además de compartir detalles de su periplo, se refirió en duros términos al trabajo de la Comisión Experta que, por estos días, está en su etapa final y vota en el pleno algunas de sus normas clave.

Al ser consultado sobre el proceso constituyente, el alcalde dejó en claro que a él “no le gusta mucho”, pues considera que es “demasiado acotado” y que tiene una “altísima probabilidad de fracaso por los bordes”, en referencia a los 12 principios que los partidos con representación parlamentaria -incluido el PC- acordaron en diciembre del año pasado.

Jadue sostuvo que, a su parecer, hay cosas “vergonzosas” en el borrador que trabaja la comisión de expertos, dentro de la que hay un representante de su partido, el sociólogo Alexis Cortés. En concreto, hizo sus comentarios sobre el artículo que se votará hoy en el pleno, referido a los deberes constitucionales, el que establece que “todas las personas deben respetarse y comportarse fraternal y solidariamente (...)”.

“Esto de que portarse mal pueda llegar a ser inconstitucional la verdad es que es un mal chiste. Pareciera ser que todos los que se rieron de los chascarros de la primera Convención todavía no han empezado a enterarse de los chascarros que este proceso está teniendo. Bien brutales, bien ridículos, además, bien de 4° medio. Ni siquiera, yo diría de 8° básico”, sentenció.

“Parece un trabajo de niños de 4° medio”, volvió a decir luego de que uno de los panelistas leyera el artículo en voz alta.

Además de esa norma, Jadue manifestó preocupación por aquella que busca subir las barreras de entrada para que los partidos entren al Congreso. “Hay una tentación muy grande de cerrar el sistema político, de no permitir que ingresen los independientes. Es decir, estamos en un minuto de una involución total, que yo espero el pueblo termine de entender, el pueblo de Chile, que es el verdadero soberano”, sostuvo.

Cabe recordar que Cortés recientemente defendió el trabajo de la Comisión Experta. En entrevista con la Radio Nuevo Mundo -ligada a la PC-, el sociólogo planteó que “este no es el texto que ninguno de los 24 expertos hubiera soñado, (...) pero es el texto que permite que sea aceptable para todos ellos. Todos, de alguna manera, logramos dejar nuestra huella en este texto constitucional, sin que eso supusiera la exclusión de alguna visión dentro del país. Ese es un ejercicio que nunca había ocurrido en el país”.

Pese a sus críticas, el jefe comunal reconoció dos “buena noticias” con respecto al proceso constituyente. Una es que al PC “le fue estupendamente bien en la votación”. Y es que, más allá de que solo hayan obtenido dos consejeros, el partido recibió casi 800 mil votos y se posicionó como la tercera colectividad con un mejor resultado, por detrás de republicanos y la UDI.

La otra “buena noticia”, según señaló, es que el avance del Partido Republicano “los deja a ellos con toda la responsabilidad del proceso”. Según explicó, “en solo seis meses vamos a saber todo aquello de lo que son capaces y de lo que no son capaces los republicanos (...). Esto de que ellos tengan la total y completa responsabilidad del proceso a mí me parece muy bien. Me parece que va a quedar en evidencia, de aquí a muy pocas semanas, que no están por una nueva Constitución, que son pinochetistas recalcitrantes, o sea, que ellos están dispuestos a matar a los que piensan distinto (...)”.

“Es la derecha y la extrema derecha la que tienen toda la responsabilidad de que esta nueva propuesta constitucional dé verdaderamente respuesta a los dolores, las necesidad, las angustias, las expectativas de nuestro pueblo. Si no, esto va a fracasar y vamos a tener que levantarnos pacíficamente en todo Chile para exigir una nueva Constitución, y que esta vez sea efectivamente a través de una asamblea constituyente”, advirtió.

Aunque el Consejo aún no se constituye formalmente, Jadue ya tiene algunos reparos sobre el trabajo de republicanos. “Hemos visto que después del triunfo, con esta borrachera de poder, trataron de detener el aumento del sueldo mínimo (...), la reforma tributaria (...). Han atornillado al revés en todo y hoy día nadie duda de que a los republicanos solo les interesa que esté todo ordenadito, que nada se mueva, y que efectivamente establezcamos un Estado policial (...)”.

La tensa relación con el gobierno

Por otra parte, en el espacio el edil enfatizó que “he apoyado a este gobierno en todo lo que hemos considerado que era apoyable: nos hemos alegrado por el acuerdo con la CUT, por el aumento del salario mínimo, independientemente de que sigue siendo insuficiente, nos hemos alegrado del copago cero, del plan habitacional de emergencia (...). Pero desde un comienzo también hemos sido capaces de poner sobre la mesa todas las abdicaciones (...): no estuvimos nunca de acuerdo con lo que pasó con el TPP11 (...), con las cosas que no solo no están en el programa, sino que van en otra dirección”.

En esta línea, planteó que “si el gobierno no cambia la forma en cómo se está relacionando con las demandas de la ciudadanía, es probable que sigamos teniendo problemas”.

Por último, Jadue también tuvo palabras para la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, quien ha sido cuestionada transversalmente desde el oficialismo por tratar de “monos peludos” al electorado del gobierno. “Es lamentable que alguien que ostenta el cargo de presidente de un partido político se refiera así a la gente que los elige. Ni siquiera una disculpa alcanza”, dijo.