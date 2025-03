Eventual desafuero de Catalina Pérez enreda aspiración del Frente Amplio para presidir la Cámara

Hasta mediados del 15 de abril se prolongaría la tregua política, que tácitamente se ha instalado en la Cámara de Diputados, a propósito de la licencia maternal de la actual presidenta de la corporación, Karol Cariola (PC), cuyo bebé nació anoche.

Sin embargo, esa tregua solo implica congelar los intentos para derribar a la actual mesa encabezada por Cariola, ya que igualmente en los próximos días se abrirá una nueva carrera para definir a la troika de diputados que conducirá a la Cámara en el último año del presente período parlamentario (2022-2026). Precisamente la actual directiva, integrada, además, por los vicepresidentes Eric Aedo (DC) y Gaspar Rivas (independiente), presentará su renuncia el 15 de abril para permitir la elección de las nuevas autoridades.

En esta nueva etapa, la bancada del Frente Amplio pretende asumir la presidencia con el diputado Gonzalo Winter (FA).

En manos de la Suprema

El problema del frenteamplismo -hoy el grupo más numeroso de la Cámara con 23 integrantes- es que no tiene una mayoría para volver a tomar el control de la corporación.

Ese escenario, incluso, solo podría empeorar en las próximas semanas si es que la Corte Suprema ratifica el desafuero de la diputada Catalina Pérez (exmilitante del FA), a raíz de su participación en los traspasos irregulares de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva en la Región de Antofagasta.

La defensa de la legisladora, que renunció al Frente Amplio, pero sigue ligada a su bancada, apeló la semana pasada a la Suprema ante el desafuero acordado por unanimidad por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Por lo general, el máximo tribunal del país se demora entre uno a tres meses en resolver este tipo de casos. Por lo tanto, el veredicto podría darse justo en los días en que los diputados elegirán a la nueva mesa de la Cámara. Ello le restaría al oficialismo un voto decisivo.

Reñida votación

Actualmente, los sectores aliados al gobierno y los de oposición están prácticamente empatados. De hecho, la elección de Cariola -el 15 de abril del año pasado- se dio en una reñida votación que se dirimió en su favor por un solo voto y algunas sorpresivas ausencias.

La diputada comunista alcanzó 76 respaldos, mientras que su contrincante, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), logró 75 apoyos.

Entonces, fue clave la ausencia del diputado Francisco Pulgar (independiente), quien, según Joanna Pérez estaba comprometido a apoyarla, pero salió de la sala justo antes de la votación.

Ese cuadro, sin embargo, ya no podrá repetirse, porque hoy Pulgar está desaforado, al igual que Mauricio Ojeda, exmiembro de la bancada republicana. Lo curioso es que, por una situación aparentemente fortuita, Ojeda, que entonces aún estaba habilitado, tampoco votó, ya que perdió su vuelo desde Temuco y llegó casi al final de la sesión.

Además, en esa jornada del 15 de abril de 2024, se ausentaron por razones de salud dos diputados independientes, Pamela Jiles y Enrique Lee, quienes son declarados detractores del gobierno y que en ningún caso habrían votado por la carta del oficialismo.

Por lo tanto, el escenario de votos en favor de una nueva candidatura del oficialismo para presidir la Cámara es mucho más adverso que el año pasado. Incluso, los 76 respaldos que logró Cariola partirían de un piso menor si se ratifica el desafuero de Catalina Pérez.

Los ex-PDG

El panorama para el Frente Amplio se complica aún más, porque algunos diputados que militaban en el Partido de la Gente (PDG), están exigiendo presidir la mesa, en base a una interpretación del acuerdo administrativo que se logró en marzo de 2022 y que le concedía un período en la testera a ese grupo. El problema es que la bancada del PDG se dividió y se disolvió, por lo tanto, el mencionado acuerdo fue desahuciado.

De hecho, en la elección de Cariola, Gaspar Rivas fue el único de ese grupo que votó por ella, a cambio de que se le concediera la primera vicepresidencia.

Si bien el voto de Rivas también fue clave el año pasado, ahora no sería suficiente y el oficialismo necesitaría sumar nuevos apoyos, que podrían venir de otros ex-PDG. No obstante, ese apoyo no sería a cambio de nada y el oficialismo tendría que hacer concesiones importantes, por ejemplo, la misma presidencia de la Cámara.

Por esta razón, hay varios diputados de la alianza de gobierno que sostienen que lo mejor es entrar a negociar con Chile Vamos para conformar una mesa de unidad que represente a las fuerzas mayoritarias de la Cámara y no quedar expuestos al chantaje de grupos minoritarios.

Al menos la actual tregua política ayuda en ese sentido.

En ausencia de Cariola, la mayoría de las bancadas aceptaron un diseño de transición que considera que el diputado y segundo vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, asuma la presidencia inicial de la sala y las reuniones de comités. En esta última instancia participan los representantes de todas las fuerzas políticas para tomar acuerdos en materia de agenda legislativa.

La segunda parte de las sesiones, en tanto, será asumida por el primer vicepresidente, Gaspar Rivas, quien conducirá las votaciones y la hora de incidentes.