Fiscalía evalúa pedir que se adelante formalización de alcalde Jadue tras su fallida salida del país rumbo a Venezuela

Las alertas de la fiscal Giovanna Herrera se encendieron la noche de este miércoles 17 de abril. Esto, dado que a eso de las 22.30 horas recibió un poco habitual llamado de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que se desempeñan en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

En ese momento, los detectives le transmitieron que el alcalde Daniel Jadue (PC) -contra quien la persecutora formalizará investigación por diversos delitos el próximo 29 de mayo- estaba intentando dejar el país rumbo a Venezuela.

La comunicación era fruto de una alerta preventiva que Herrera había solicitado se aplicara al jefe comunal. Aquello, de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía Regional Centro Norte, con miras a “procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada”.

Pero aunque finalmente Jadue desistió de tomar el vuelo de Copa Airlines que lo llevaría hasta Caracas, luego de que su abogado se comunicara personalmente con la fiscal, en el Ministerio Público no descartan que la maniobra pueda tener efectos concretos en la tramitación de la causa.

Y es que de hecho, según pudo recabar La Tercera, en la Fiscalía Centro Norte se evalúa solicitar al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago que pueda adelantar la fecha de formalización del jefe comunal.

Lo anterior, porque en el ente persecutor se calificó como una mala señal que el alcalde Jadue no comunicara a la fiscal que tenía planes de salir del país. Porque a pesar de que actualmente no se encuentra con ninguna medida cautelar que le impida hacerlo, este viaje generó sospechas por su oportunidad y destino.

La reclamación de Jadue

El primero en referirse al caso y comunicar lo ocurrido fue precisamente el alcalde Daniel Jadue, quien por medio de su cuenta en X, calificó la situación como un “atentado a la democracia”.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”, escribió el jefe comunal durante la mañana.

Desde el Ministerio Público, en todo caso, descartaron la existencia de amenazas y por medio de un comunicado explicaron lo ocurrido.

“Debido a que dicho imputado, entre otras personas, está citado a una audiencia de formalización de investigación para el 29 de mayo próximo, la Fiscalía informó al abogado defensor del imputado que dentro de sus facultades legales se encuentra la de procurar y asegurar la realización de la audiencia indicada, por lo que era posible, en este contexto, solicitar judicialmente una medida cautelar personal para cumplir con el objetivo. Ante ello, el abogado del imputado informó que su representado se desistió voluntariamente de viajar”, comunicaron desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Con todo, como transmitieron fuentes cercanas al alcalde, se espera que durante la tarde de este jueves presente acciones en contra del accionar de la fiscal Herrera.