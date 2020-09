Genaro Arriagada y la polémica de Magnicidio: “Dudo de la pertinencia, para la memoria de Frei Montalva, de ser tratada su muerte como ‘thriller’”

Dos semanas después de entregar el monto más alto de su historia ($4.585 millones), el fondo CNTV vive días controversiales. La instancia que anualmente premia con financiamiento a series de televisión –desde El reemplazante a Héroes invisibles, la última en emitirse– se vio agitada este martes, por el caso del proyecto Magnicidio, una historia de seis episodios basada en la investigación de la muerte de Eduardo Frei Montalva, que por segundo año consecutivo postuló y no se adjudicó el premio.

En una carta a la que tuvo acceso La Tercera PM, enviada al presidente de la DC, Fuad Chahín, a integrantes de su directiva y senadores y diputados de la colectividad, el productor y actor Pablo Díaz del Río –creador del proyecto– manifestó su “profunda extrañeza y preocupación, por las señales equívocas e inconsecuentes con la historia del Partido Demócrata Cristiano, que hemos visto durante los dos últimos años por parte del Consejero del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) el Sr. Genaro Arriagada Herrera, militante de vuestro Partido”.

Una acción sostenida en la determinación que tomó el exministro –y consejero de la entidad desde noviembre de 2013– en la última instancia que definió a las producciones ganadoras. En esta, realizada el 27 de agosto, y encabezada por la presidenta del CNTV, Catalina Parot, la vicepresidenta, Mabel Iturrieta, y compuesta por los nueve consejeros, Arriagada le asignó la votación más baja al proyecto inspirado en el expresidente, que cuenta el aval de Carmen Frei, quien cedió los derechos de su libro.

Genaro Arriagada.

De tres valoraciones que cada miembro puede entregar (1 a 3, asignables solo una vez, por lo que deben elegir entre cuáles de los cinco proyectos finalistas destinan sus preferencias), el militante DC le concedió un 1, siendo la suya la valoración más baja que recibió Magnicidio. El año pasado, cuando el proyecto también terminó tercero en la línea Series Históricas o Documentales Históricos Ficcionado –donde sólo son galardonadas las dos primeras–, le dio un 2. Otra diferencia reside en que en la edición 2020 del concurso Magnicidio quedó a sólo un voto del segundo puesto, frente a los tres que la distanciaron de ese lugar en 2019.

“Independiente del criterio que haya definido personalmente el Sr. Arriagada para no apoyar Magnicidio, creemos que este hecho compromete públicamente la credibilidad y consecuencia del Partido Demócrata Cristiano en su constante lucha contra la violencia política y la represión. ¿Cómo se explica ante la opinión pública que el consejero PDC haya negado el apoyo a un proyecto que releva la figura de Frei Montalva y a la vez condena el atropello de los Derecho Humanos?”, interroga la misiva elaborada por Díaz, donde también resalta el apoyo que recibió la serie de parte de Corfo e instancias internacionales como la feria Filmarket Hub.

En una declaración compartida a este medio, Genaro Arriagada detalla las razones detrás su votación, apoyándose en el análisis previo que realizan evaluadores externos, quienes entregan un informe de la calidad técnica y artística de cada proyecto y definen a los finalistas que luego son sometidos a las preferencias de los consejeros. En ese proceso, según indica, la serie sobre el exmandatario terminó cuarta.

“El proyecto Magnicidio no es un reportaje sobre la muerte del presidente Eduardo Frei sino que clasifica en la categoría de ‘Documental Histórico Ficcionado’, esto es uno donde coexisten hechos históricos con personajes y situaciones de ficción y como muy bien lo dice el informe de los evaluadores es ‘un thriller….’”, relata. “Concretamente en distintas partes los evaluadores indican que es una ‘serie de ficción histórica en clave thriller/policial, basada en la investigación del asesinato del expresidente Eduardo Frei….’, ‘la temática y la propuesta audiovisual… trata un tema histórico de gran relevancia desde el thriller’, ‘…puede ser un proyecto exportable’".

“En general, por respeto a los creadores del área audiovisual y para evitar sesgos político-partidista en la asignación de esos fondos, tiendo a respaldar las calificaciones que hace ese Comité de Evaluadores, votando por los primeros proyectos que ellos presentan. En este caso, como lo había hecho el año anterior, hice una excepción ubicándolo en el tercer lugar (y no en el cuarto), no obstante que tengo dudas de la pertinencia, para la propia memoria del presidente Frei Montalva, de ser tratada su muerte como un ‘thriller’”, explica.

En última instancia, Arriagada señala: “Finalmente quiero rechazar del modo más enfático que en la calificación de la obra de centenares de artistas y creadores que participan en estos fondos concursables, alineaciones político-partidistas puedan tener una influencia por sobre la creatividad. Por lo menos en eso no he estado ni estaré jamás”.

Marcelo Alonso en el teaser de la serie. Foto: DDRio Estudios

En agosto de este año, previo a que se revelaran los ganadores del CNTV, Pablo Díaz del Río daba la última actualización del proyecto a La Tercera. “He tratado de hacer un contenido lo más universal posible, o sea que no porque es un presidente de Chile sea una serie chilena. He tratado de construir un policial con mucha intriga de comienzo a fin, similar a The killing o a las series danesas y suecas que les está yendo bien en las distintas plataformas”, señalaba, especificando que la protagonista sería un personaje inspirado en Carmen Frei e interpretado por Amparo Noguera.

Incluso proyectaba la historia fuera del caso Frei Montalva, planteando la idea de nuevos ciclos, indicando “si uno se pone a investigar, hay varios casos más de magnicidio en América Latina, entonces si es que a la serie le va bien en la primera temporada, esto perfectamente podría crecer”.