Magnicidio: Serie sobre Frei Montalva avanza y suma personaje basado en Mónica González

Pablo Díaz saca la cuenta y hace cerca de cuatro años comenzó a impulsar un proyecto inspirado en la muerte de Eduardo Frei Montalva, contando en el camino con la colaboración y apoyo de Carmen Frei, exsenadora e hija del expresidente que le cedió los derechos del libro en el que cuenta su empuje y los obstáculos que enfrentó para reabrir el caso de su padre en la justicia.

“El proyecto empecé a investigarlo cuando había algunos procesados, pero ya ha pasado mucha agua bajo el puente y se va demostrando que fue un crimen perfecto”, dice el productor y actor sobre Magnicidio, la miniserie de seis episodios que alista sobre el caso Frei Montalva.

“He tratado de hacer un contenido lo más universal posible, o sea que no porque es un presidente de Chile sea una serie chilena. He tratado de construir un policial con mucha intriga de comienzo a fin, similar a The killing o a las series danesas y suecas que les está yendo bien en las distintas plataformas”, añade sobre la historia escrita por los guionistas Paula del Fierro y Enrique Videla (La jauría).

La producción fue seleccionada en Filmarket Hub, como parte de un listado de cuatro series latinoamericanas que tendrán la oportunidad de mostrarse ante las principales compañías de la actualidad, como Amazon Prime Video, Sony Pictures International Productions, Movistar, Buena Vista Original Productions, Cinépolis, Turner y Televisa.

Luego de ser elegido entre más de 200 proyectos que se recibieron, Díaz en ese evento mostrará un teaser y las cartas de la miniserie, una historia que comienza en el año 2000 con una senadora que persigue aclarar el crimen de su padre en extrañas circunstancias. Esa mujer está basada en Carmen Frei (interpretada por Amparo Noguera), mientras también se añaden otras fuentes de inspiración en la realidad.

A través del personaje ficticio de un expolicía argentino, de nombre Nicanor, la trama incluye la Operación Cóndor en su armado, en específico en su vínculo con Eugenio Berríos (Marcelo Alonso), químico jefe de la CNI. Por otro lado, una periodista de la bancada de la protagonista está inspirada en la periodista Mónica González, quien colaboró con Díaz en el inicio del proyecto.

“De las cosas que me contó Mónica en su momento, hay muchos elementos que están plasmados en el personaje de Consuelo. Ella jamás fue amiga de Carmen ni periodista de la bancada, pero es un personaje de ficción al cual le agregamos muchas escenas y elementos que aportó Mónica generosamente al proyecto”, agrega sobre una figura que espera sea encarnada por una actriz nueva.

En la instancia que participará en dos semanas, Díaz también pretende detallar la posible expansión del proyecto, a través de la opción de sumar nuevas temporadas enfocadas en otros crímenes similares en el continente.

“El caso del fiscal Nisman en Argentina me parece que es un magnicidio de frentón, y es súper interesante. Y también está el caso de Gervasio. No necesariamente tiene que ser un presidente quien es asesinado para que se tilde de magnicidio, también puede ser una figura artística, política o judicial. Si uno se pone a investigar, hay varios casos más de magnicidio en América Latina, entonces si es que a la serie le va bien en la primera temporada, esto perfectamente podría crecer”, apunta.

Por el momento, la serie está postulando al Fondo CNTV y los plazos que maneja en caso de que el proyecto siga ganando impulso es comenzar a grabarse entre febrero y marzo. Filmaciones que deberán adecuarse a los protocolos sanitarios, tal como la teleserie 100 días para enamorarse, que su productora realiza con Mega y que por ahora no tiene fecha de retorno.

“Lo que estamos pensando hoy para retomar las grabaciones es partir al menos el primer mes cien por ciento en estudio, lo que nos permite tener un ambiente más controlado, donde todos los días sanitizan todas las dependencias”, cuenta sobre la teleserie. “Aunque va a llegar el punto en que hay que salir a grabar y hay escenas nocturnas… Tenemos el tema del queda, no está claro si es que se puede grabar o no de noche. Hay hartos detalles que todavía hay que verlos”.