El reclamo del director de Magnicidio a la DC por el rol de Genaro Arriagada en el CNTV

En agosto de 2018 el productor y actor Pablo Díaz del Río dio a conocer públicamente el proyecto Magnicidio. Desde las oficinas de su productora en Recoleta, contó a La Tercera sus planes de realizar una serie basada en la investigación que emprendió Carmen Frei sobre la muerte de su padre, Eduardo Frei Montalva, en 1982. Además de contar con el apoyo de la exsenadora de la DC, quien le cedió los derechos de su libro homónimo, Díaz señalaba que en la historia “más que el tema político me interesa lo policial, lo humano”.

Dos años después el productor se enfrenta directamente con la política, luego de que por segundo año consecutivo el proyecto no se adjudicara el fondo CNTV en la edición que anunció sus ganadores hace dos semanas (con el monto más alto de su historia, $4.585 millones, y 299 proyectos en competencia). En 2019, Magnidicio terminó entre los cinco finalistas de la línea Series Históricas o Documentales Históricos Ficcionados y en ambas ocasiones se ubicó tercera dentro de un concurso que galardona solo a las dos primeras.

De acuerdo a una carta que el realizador envió anoche al presidente de la DC, Fuad Chahín, a integrantes de su directiva y senadores y diputados de la colectividad, uno de los factores que redundó en que el proyecto no haya obtenido el fondo fue la votación de Genaro Arriagada, militante del partido y consejero de la entidad.

“Nos parece incomprensible que el Sr. Genaro Arriagada, como miembro del Consejo Nacional de Televisión, no haya apoyado con sus votos para que Magnicidio pudiese contar con el reconocimiento del CNTV”, señala la misiva, destacando un “exhaustivo trabajo investigativo”, la obtención de un Corfo, la selección en el mercado internacional Filmarket Hub como una de las cuatro series latinoamericanas elegidas y que tanto en 2019 como este año los evaluadores del CNTV le han dado “la más alta calificación, dejándola en la quina finalista del concurso”.

“Independiente del criterio que haya definido personalmente el Sr. Arriagada para no apoyar Magnicidio, creemos que este hecho compromete públicamente la credibilidad consecuencia del Partido Demócrata Cristiano en su constante lucha contra la violencia política y la represión. ¿Cómo se explica ante la opinión pública que el consejero PDC haya negado el apoyo a un proyecto que releva la figura de Frei Montalva y a la vez condena el atropello de los Derecho Humanos?”, se pregunta la carta.

En la votación que tuvo lugar en la sesión del Consejo del 27 de agosto, Arriagada le entregó el menor puntaje posible al proyecto de Díaz. De tres preferencias que los consejeros pueden entregar (de 3 a 1), el exministro le asignó un 3 a una serie situada en el Chile rural de inicios del siglo XX (Poemas malditos), un 2 a la producción basada en la vida de Roberto Parra, y un 1 a Magnicidio. El resto de los votos que logró la serie –que le dieron un total de 13, uno menos que Poemas malditos– correspondieron al puntaje máximo, entregados por Marcelo Segura, Mabel Iturrieta, María Constanza Tobar y Esperanza Silva.

La acción de Pablo Díaz se apoya en que en 2019 ocurrió un escenario muy similar. Magnicidio tuvo tres puntuaciones máximas, y otro par correspondientes a 2: uno de Mabel Iturrieta y otro de Arriagada. En esa oportunidad, eso sí, quedó algo más lejos del siguiente proyecto que sí ganó el fondo: obtuvo un total de 13 versus los 16 de Raza brava, la segunda serie que se adjudicó la línea histórica del CNTV.

“Les hago llegar esta información, con el objetivo de que el Partido Demócrata Cristian pueda restablecer una postura consecuente con sus principios dentro del mundo de la cultura y dentro del Consejo nacional de televisión”, concluye el realizador en su carta.

Según ha detallado previamente Díaz, Magnicidio toma como base la investigación que realizó Carmen Frei. Entremedio de su desarrollo, la serie se encontró con que en enero de 2019 se dictaron seis condenas en primera instancia por su muerte, calificada de homicidio simple.

Ante ese hecho, Arriagada escribió una carta a El Mercurio en marzo de 2019 en que analizó detenidamente el caso Frei Montalva. En ella planteó que “la irregularidad asombra” sobre la autopsia, y que esta se hizo en un lugar “que no estaba habilitado para ello”, ciñéndose, según dijo, a “lo que consta en la sentencia y no he utilizado otras fuentes”.

Tanto Genaro Arriagada como Pablo Díaz declinaron responder a La Tercera PM al cierre de esta edición.