Hacinamiento y tomas ilegales: los ingredientes que desataron el infierno en Coronel

Eran las 7 de la tarde del lunes y un incendio afectaba a dos viviendas del campamento Los Pirquenes, en el sector de Cerro Obligado de Coronel (Biobío). Dos horas más tarde, el alcalde (s) de la comuna daba cuenta de la tragedia: al menos 14 personas habían fallecido calcinadas víctimas del fuego en la construcción irregular en un terreno registrado a nombre del holding eléctrico Enel Chile S.A..

Las víctimas -seis menores de edad y ocho adultos, todos de nacionalidad venezolana- vivían hace menos de dos meses en el campamento donde residen al menos 286 familias en condiciones de hacinamiento, según datos de la Seremi de Vivienda. En este caso, el fuego se habría propagado por el recalentamiento de una estufa en las dos viviendas afectadas y las condiciones y materiales de construcción permitieron que la velocidad y extensión de las llamas terminaran siendo incontrolables para Bomberos, toda vez que sólo después de las 21:00 el incendio pudo ser controlado.

“Nos parece preocupante considerando que ya viene una temporada de verano, de calor, de altas temperaturas, y donde vamos a enfrentar incendios tanto forestales o rurales, como también de carácter urbano. Cuando se construye de manera muy voluntariosa en estos espacios es un tema que queremos poner en alerta”, señalaba el alcalde (s) Javier Valencia posterior al dramático suceso.

Tal fue la magnitud de la tragedia que la ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que una comitiva gubernamental se trasladará hasta la zona afectada “para conocer en terreno lo ocurrido y coordinar las medidas y ayuda necesarias”. Asimismo, la secretaria de Estado manifestó que “con gran consternación recibimos la tragedia en Coronel, en que producto de un incendio fallecieron menores de edad y adultos. Nuestros pensamientos están con las familias y amigos de las víctimas, así como con los vecinos en general de esa ciudad”.

Casi medio día después de lo ocurrido, Julio Araya, presidente del Campamento los Pirquenes, aún denota impacto en sus palabras. Él reside y lidera a la comunidad desde el 13 de enero de 2020 y explica a La Tercera el contexto en que llegaron estas personas al territorio y las condiciones en que vivian. Como dato inicial, de hecho, asegura que hay un gran porcentaje de personas que no estan catastradas ni por él ni por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

“Estas familias vivián desde fines de septiembre en el campamento, pero no había registro de ellas porque llegan constantemente al sector, porque entre venezolanos se ayudan”, asegura. Y añade que actualmente “entre un 40 y 45 porciento de los residentes de todo campamento son extranjeros”. En ese sentido, expone que sólo tenía registro de seis de las 14 víctimas.

Como sea, el dirigente asevera que esto se veía venir: “Aquí estamos propensos a que se sigan quemando las casas porque no tenemos una solución frente a la luz eléctrica”, sentencia, antes de agregar que no es primera vez que ocurre este tipo de suceso. “Este es el cuarto incendio que ocurre en el territorio, ya no sabemos qué hacer. Hemos protestado para buscar una solución frente a este tema”, recalca.

Según Araya, la vivienda de las víctimas estaba compuesta por palets, fierros y planchas OSB, mientras que la estufa que estaba situada al lado izquierdo de la puerta era “de latón o fierro, a leña y artesanal”. En ese sentido, detalla que no había una puerta de escape para que las personas pudieran evacuar de la estructura.

Por su parte, José Gregoría Menguel, uno de los habitantes extranjeros que vivían en el sector, relató a Radio Biobío su testimonio sobre sus compatriotas fallecidos y señaló que estaban recién llegados, “incluso uno de los chiquillos que se quemó ahí lamentablemente estudiaba con mi hija. Ahorita mi señora está muy mal, pero bueno, son cosas que pasan… así es la realidad de lo que uno vive aquí”. Además, señaló que los menores de edad tenían entre seis a nueve años”. Hasta ahora, eso sí, las edades e identidades de todos los fallecidos no han sido confirmadas, lo que ocurrirá con el paso de los días por el Servicio Médico Legal.

A raíz de lo sucedido, la seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Toledo, indicó que son 287 familias las que viven en este territorio y que “es necesario ver las condiciones de suelo para tener una solución habitacional definitiva, dependiendo de los resultados que entregue el Sernageomin en cuanto al terreno”. Según detalló Toledo, “son cerca de 156 campamentos en la región hasta 2022″.

A su vez, el fiscal adjunto de la región del Biobío, Hugo Cuevas, quien asumió la investigación de los hechos, explicó el contexto en que se habría dado el incendio: “Las causas están siendo investigadas (pero) de manera preliminar y según dijo el cuerpo de Bomberos, habría tenido su origen en una estufa que habría provocado una ignición mayor, generando un incendio en la entrada de la casa, provocando que las personas que estaban dentro quedaran atrapadas”.

Posteriormente al incendio, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien se encontraba en Santiago al momento del incendio, aseguró que las tomas ilegales en el territorio afectado van en aumento: “Actualmente tenemos una gran cantidad de inmigrantes en los 13 campamentos de la ciudad” señalaba, además de anunciar dos días de duelo comunal.