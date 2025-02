“Hay una preocupación sobre el estado del PS”: el inesperado regreso de Mahmud Aleuy

A las 10.50 horas de este lunes, Mahmud Aleuy entró de forma discreta a la sede del Partido Socialista (PS) en calle París, Santiago. Pero no logró pasar inadvertido. Rápidamente varios dirigentes, atareados por el proceso de inscripción de listas del comité central socialista, se acercaron a saludarlo afectuosamente.

El exsubsecretario del Interior de Michelle Bachelet llegó a la sede del PS para participar, como apoderado, de la inscripción de la lista Retomemos la Senda de Salvador Allende, de cara a la elección de integrantes del comité central de la colectividad, la máxima instancia de decisión partidaria, que se llevará a cabo el 16 de marzo.

Para quienes entienden los códigos socialistas, la presencia de Aleuy hoy en el PS es una señal potente. El exsubsecretario del Interior se transformó en el hombre fuerte de Bachelet en su segundo mandato, era el bombero llamado a controlar las crisis. Antes fue el artífice histórico de las negociaciones electorales del PS en los días en que jugaba de memoria con Camilo Escalona desde la Nueva Izquierda. Pero ese lazo se rompió cuando el actual secretario general del partido se alió con Álvaro Elizalde y Aleuy pasó a ser una voz de la disidencia a la mesa.

Promovió sin éxito la candidatura de Maya Fernández a la presidencia del PS y luego se retiró de la primera línea partidaria. “El PS pasó de la irrelevancia a la insignificancia”, decía en 2019.

FOTO PABLO VÁSQUEZ R.

Esta lista que ahora apadrina Aleuy, que desafía la que integraron los cinco principales lotes del PS, está integrada por los actuales miembros del comité central Claudia Barahona y Alberto Barrera. También por el expresidente de la Juventud Socialista Juan Pablo Pallamar, el exalcalde de Pudahuel Jonny Carrasco, la concejala Camila Henríquez, la exdiputada Denise Pascal Allende, el exdirigente estudiantil Víctor Díaz, Ismael Valdés y por Héctor Peña Veliz, cuya militancia fue suspendida por un año en 2016 luego de que la Corte Suprema lo condenó por “cómplice de fraude al Fisco” en el caso MOP-Gate.

En conversación con La Tercera, Aleuy dice que su participación como apoderado en la lista no constituye en ningún caso un regreso a la primera línea política.

“En ningún caso. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es inscribir una lista para contribuir a pluralizar el partido. Ese es el esfuerzo que queremos hacer”, dijo.

Consultado respecto a por qué decidió respaldar esta lista en particular, que es considerada como “la disidencia” al interior del partido, Aleuy argumentó que “en la medida que los partidos tengan más pluralidad, creo yo, es posible contribuir a la política nacional de una manera más constructiva”.

FOTO PABLO VÁSQUEZ R.

Su motivación, agregó, también responde a su preocupación porque “no se han reinscrito 79 mil militantes del PS. De los 42 mil que quedan, en la última elección solo votaron 11 mil. O sea, hay 29 mil militantes, o algo así, que no votaron”. En ese sentido, afirmó que “es bueno para la democracia interna del partido contribuir”.

Aleuy sinceró que también le resultan alarmantes los últimos resultados electorales de los socialistas, en octubre del año pasado. “A pesar de que esto no se dice, el PS tiene 90 y tantos años de existencia, y en la última elección de concejales sacó del orden de 670 mil. El Partido Republicano, que tiene cinco años de existencia, sacó más del doble”, lamentó.

Pese a que es crítico del estado actual del PS, el exsubsecretario evitó referirse a la conducción de la actual timonel, Paulina Vodanovic, y si es partidario o no de su reelección como presidente de los socialistas. “Eso tendrá que decidirlo el PS. No me corresponde a mí decir quiénes serán los dirigentes del partido”, respondió.

El histórico militante socialista también se refirió a la indefinición de Bachelet, quien ha guardado silencio durante las últimas semanas mientras más y más voces se suman al coro que le pide que asuma una tercera candidatura presidencial.

Aleuy, quien fue parte de sus dos administraciones, se limitó a decir que ese escenario “tendrá que decidirlo la presidenta”. Eso sí, enfatizó que “no creo que sea pertinente que distintas personas anden diciendo que ‘tiene que hacer esto’, ‘tiene que hacer lo otro’. Yo entiendo que ella va a informar su decisión en marzo, así que hay esperar hasta esa fecha”.

Además, en referencia a quienes critican que una tercera candidatura de Bachelet daría cuenta de un problema de renovación al interior del socialismo, aseveró que “aquellos que plantean eso debieran preguntarse por qué suceden las cosas. En general, no es bueno mirar solo la salida del túnel, sino también la entrada. Hoy eso no es el interés, parte del esfuerzo que hacen muchos actores que están más interesados en posar que en pensar”.