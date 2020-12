Izkia Siches, reelecta en el Colmed: “Si la curva sigue en ascenso, somos partidarios de una medida de confinamiento precoz, estricta y breve”

A dos días de su triunfo en las elecciones del gremio, la presidenta reelecta por un segundo período en el Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, comenta que vivió “una campaña difícil”.

Con una participación histórica, de casi el 70% del padrón electoral, la lista de Siches obtuvo 9.827 votos (51,7%), versus los 8.993 sufragios (47,3%) para “Más Médicos”, liderada por el pediatra de Renato Acuña. La doctora explica que “sabíamos que iba a ser una campaña difícil, en parte por quienes se oponían a nosotros e intentaron caricaturizar que esto era solo un trampolín político, que era la utilización del Colmed”.

Y es que la pandemia ha posicionado al gremio médico como una de las voces principales ante las medidas sanitarias, y a Siches como una de las figuras mejor evaluadas del espectro político. Aunque ella comenta en esta entrevista que no tiene ese tipo de aspiraciones, en la última encuesta Cadem la jefa del Colmed aparece con un 62% de evaluación positiva.

Hoy se configura una situación similar a la de comienzos de año, con un alza en los casos, pero con la experiencia de la primera ola. A propósito del retroceso a fase de Transición, ¿qué medidas adoptaría?

Si la curva sigue en ascenso, somos partidarios de medidas de confinamiento que sean precoces, estrictas y breves. Y sería lo mismo que estableceríamos en este momento. Si se toma esta decisión muy avanzada la pandemia, cuando haya un aumento mayor de casos, factores como la flexibilidad que se ha ido dando para distintas acciones, como actividades no esenciales, mas una movilidad que se mantiene, podrían limitar el efecto de la medida.

¿Cree que tendremos que enfrentarnos a una nueva cuarentena?

Si las cifras son malas, (la cuarentena) es una buena alternativa y nosotros respaldaríamos al Gobierno de todas maneras en tomar medidas precoces para intentar frenar el aumento de casos, pensando en un peak de casos a mediados de enero. Eso lo han dicho los modeladores de datos que trabajan con nosotros en el Colmed, que plantean que, si es que todo se mantiene con esta curva de ascenso, sería en esa fecha.

¿Cómo evalúa, hasta ahora, la gestión de la pandemia por parte del Gobierno?

El balance es que ha ido mejorando el manejo de la pandemia a medida que se fue comprendiendo la relevancia de las estrategias de control de la enfermedad y mejorando parcialmente la comunicación de riesgo. Sin embargo, el proceso de la vacuna crea una especie de distorsión en el ambiente, y quizás ahí no han sido tan enfáticos ni claros en los tiempos que nos vamos a demorar en lograr una inmunidad de más del 80% de la población, considerando la cantidad de dosis que se requieren para eso y los períodos de tiempo para producir su inoculación. Nuestra evaluación es que la gestión en pandemia ha tenido distintos momentos, que ha ido perfeccionándose en el tiempo, pero que aún queda trabajo.

¿Y a nivel de relación con el gremio médico?

Hemos tenido discusiones y diálogos en torno a las demandas gremiales que tenemos todavía en espera de resolución. Tenemos acuerdos incumplidos que esperamos se puedan materializar en las próximas semanas, pero evidentemente en la medida que el Gobierno se abra a recibir nuestras recomendaciones, se allane a trabajar de forma colaborativa con el Colmed, vamos a ir mejorando esa relación. Algunas diferencias han sido erróneas por parte del Gobierno, particularmente ataques directos al gremio, y sin duda esto requiere que el Ejecutivo tenga la voluntad de tener una relación mucho más cordial.

El Colmed es una de las instituciones mejor evaluadas y usted tiene una aprobación del 62%. ¿Ha evaluado algún desafío político?

Estamos concentrados en la gestión sanitaria y en el trabajo del Colmed, no tenemos más aspiraciones personales y no vislumbro a futuro ningún desafío en la actualidad. Tenemos un equipo muy consolidado de voceros, con el doctor Patricio Meza y el doctor José Miguel Bernucci, y esperamos seguir desarrollando propuestas y a la vez ir viendo frutos en las modificaciones que se realizan al sistema sanitario. Esperamos que eso ocurra en las propuestas de reforma, en la misma discusión constitucional, que haya un espacio para incidir. Pero personalmente no voy a ser candidata a constituyente, tampoco voy a ser candidata presidencial.

Durante la campaña para la reelección, la lista contraria acusó cierto desdén con los temas gremiales versus la incidencia en las políticas sanitarias. ¿Cuál es su visión?

Esa dicotomía es inexistente. Tenemos que desarrollar un manejo gremial potente, y es por eso que esperamos que el ministerio de Salud cumpla sus compromisos, tiene acuerdos firmados con nosotros que no ha materializado y hemos tenido mucha paciencia con el Gobierno. Sin duda nosotros no podemos dejar atrás a nuestros colegiados, pero eso no es excluyente de un trabajo muy incidente en las políticas públicas.

Hablaba de incidir en la nueva Constitución...

Sí, estoy hablando de la nueva Constitución, donde nosotros esperamos participar abiertamente en cómo consolidar el derecho a la salud, hablando de forma transversal con todos los convencionales que nos representen en esa instancia, Eso sí, no podemos esperar dos años para empezar a hablar de la reforma sanitaria. Ya tenemos una propuesta de seguro único y vemos con críticas la propuesta que ha encabezado el gobierno en materia de reforma Fonasa e isapres. Y en base a estas propuestas, queremos ir llegando a los distintos poderes, al mismo poder Ejecutivo e intentar sembrar estas ideas en las próximas candidaturas presidenciales que van a estar en disputa.

Con una carrera presidencial ya en marcha y con distintos precandidatos de lado y lado, ¿hablaría con los sectores de izquierda y de derecha?

Creemos que la agenda sanitaria supera absolutamente el eje de derecha o izquierda. Es esa falta de claridad la que ha hecho tan difícil avanzar en derechos sociales que son fundamentales, que esperábamos fueran un punto de encuentro en los distintos sectores políticos. Nosotros esperamos que parte de las propuestas programáticas que levante el Colmed sean parte de las distintas alternativas que vayan a competir a la Presidencia de la República, y ojalá pudiese ser transversal e impactar desde la derecha hasta la izquierda.