Karol Cariola desconocía que le había arrendado su departamento a otro empresario chino y pone fin a contrato en medio de caso por tráfico de influencias

Tras el rechazo de la moción de censura a la mesa de la Cámara de Diputados que preside Karol Cariola (PC), la tarde de ayer martes 11 de marzo, hubo un tema obligado en los pasillo del Congreso. Y es que conforme avanza la investigación del fiscal Patricio Cooper a su respecto, por presunto tráfico de influencias -y donde también es indagada la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC)-, se conoció que hay otro empresario chino vinculado al caso.

Producto del allanamiento en el domicilio de la congresista en Providencia, quedó al descubierto que se le investigaba por haber realizado gestiones en favor del empresa Emilio Yang (Bo Yang), aunque La Tercera reveló que él no era el único comerciante de origen asiático con el que se vinculaba la parlamentaria. De hecho, justamente el departamento que arrienda y que fue registrado por personal de la Brigada Anticorrupción de la PDI la mañana del 3 de marzo, es de propiedad de un sujeto de otro integrante de dicha comunidad.

Se trata de Hong Chen, un empresario que ha constituido o ha sido parte de tres sociedades comerciales en nuestro país, que también mantiene desplegados sus negocios en Barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, y quien el 9 de diciembre de 2017 adquirió el departamento donde vive Cariola por $317 millones y se lo arrienda.

Sin embargo, tras conocerse esta información y luego de que surgieran nuevos reproches en su contra, desde el entorno de la militante comunista manifestaron a este medio que el contacto para arrendar dicho inmueble fue siempre vía una corredora de propiedades, que ella no sabía que el propietario era un empresario chino y que esta situación nada tenía que ver con los antecedentes que pesquisa el Ministerio Público.

O sea, una simple casualidad.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

Pero pese a esas explicaciones, con el correr de las horas el abogado de la diputada, Juan Carlos Manríquez, confirmó que Cariola había decido poner término a dicho contrato de arriendo para radicarse en la Región de Valparaíso junto a su hijo y pareja, el también diputado Tomás de Rementería.

Eso ocurrirá, según el mismo penalista, a fines de este mes.

“El departamento en el cual estaba viviendo la diputada Cariola es un departamento arrendado a valor de mercado que ella paga con sus propios ingresos mes por mes. Lo usaba ocasionalmente en Santiago porque su vida y trabajo está en Valparaíso y evidentemente ha terminado ese arriendo. Por su situación de maternidad actual y su trabajo parlamentario, se va a trasladar completamente a la Quinta Región”, confirmó a La Tercera Manríquez.

Esperadas explicaciones

Si bien en el Congreso la mayoría de los parlamentarios empatizaron con Karol Cariola en cuanto al momento en que tuvo lugar el allanamiento en su domicilio -dado que se materializó cuando daba a luz a su hijo Borja-, no son pocos los que insisten en que debe dar las explicaciones pertinentes. Consideran que no puede ser casualidad que se le investigue por realizar gestiones en favor de empresarios chinos y que justamente arrendara un departamento que es de un comerciante de origen asiático.

“La diputada debe dar muchas explicaciones sobre sus vínculos con los chinos. Acá no sabemos si hay pago de favores o tráfico de influencias. Lo único que sabemos es que cuando tenga que explicar estos hechos frente a la justicia, en caso de ser formalizada, no podrá hacerlo con una puesta en escena como la del martes y no podrá ocupar a su hijo para hacer un punto político”, sostuvo al respecto el diputado RN Eduardo Durán.

Desde el mismo sector, el abogado Luis Cantellano, quien representa al diputado Raúl Celis (RN), manifestó que los antecedentes respecto del departamento “constituyen un nuevo indicios que reafirman nuestra teoría de responsabilidad, lo que sustentaremos en la querella que presentará el diputado“

Karol Cariola termina contrato de arriendo de departamento con empresario chino.s

“Ello permite aclarar la relación permanente que tiene la Sra. Cariola con empresarios chinos, la que, sin lugar a duda, permite concluir, al menos preliminarmente, una conducta poco cuidadosa de la parlamentaria, considerando el alto cargo que ostenta y los deberes que les impone, por de pronto, la ley orgánica del congreso nacional en materia de probidad y transparencia”, complementó.

El diputado Felipe Donoso (UDI), en tanto, planteó: “Cada día van surgiendo antecedentes más preocupantes en relación con el vínculo que mantendría la diputada Cariola con empresarios o representantes de origen asiático. Es importante que la Fiscalía no se deje influenciar por las presiones absolutamente indebidas e irresponsables que ha ejercido el gobierno y el Partido Comunista. Aquí se tiene que investigar todo lo que pueda ser constitutivo de delito y llegar hasta las últimas consecuencias. Y al mismo tiempo, sería muy importante conocer detalles sobre la propiedad que la diputada le arrienda a un empresario chino, saber si existe o no un contrato firmado por ambas partes, si el valor que se cobra es acorde al mercado y a las características del inmueble, entre otros antecedentes que le permitan a la ciudadanía no seguir levantando más sospechas de las que ya tienen”.

Jornada clave

Hasta ahora la diputada Karol Cariola ha publicado una serie de comunicados sobre la situación que enfrenta y su defensa se ha desplegado comunicacionalmente. Este jueves 13 de marzo, eso sí, tendrá lugar la primera audiencia en que el caso será puesto en conocimiento del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

Y es que si bien dicha instancia ya pudo revisar algunos antecedentes en el marco de la solicitud de allanamiento presentada por el fiscal Patricio Cooper -el pasado 28 de febrero-, en esta oportunidad se escuchará tanto al ente persecutor como al abogado Manríquez a raíz del requerimiento de nulidad que presentó el profesional para dejar sin efecto la orden que dio origen a la incautación de bienes de la congresista.

El penalista insiste en que el persecutor presentó prueba inexacta para sostener la solicitud, que los hechos presentados no se condicen con la realidad y que al leer las conversaciones íntegras de su representada con Irací Hassler se despejaría que no cometió irregularidades.

Por lo mismo, existe amplia expectación en torno a la jornada, ya que a su turno el Ministerio Público también expondrá una serie de antecedentes para reafirmar la tesis bajo la cual obraron.