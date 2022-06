La cita paralela de la canciller Urrejola en EE.UU. con opositores al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

A las 19.00 de este miércoles -22.00 de Chile- está previsto que la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, llegue hasta las dependencias del Millennium Biltmore Hotel, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. ¿La razón? Sostener un encuentro con representantes de la oposición al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

El encuentro se da en el contexto de la gira del Mandatario a EE.UU., donde participará de la IX Cumbre de las Américas y se reunirá con el Presidente de ese país, Joe Biden.

La cumbre ha estado marcada por la polémica en torno a la exclusión -por parte del anfitrión, Estados Unidos- de Nicaragua, Cuba y Venezuela, por considerar que sus regímenes no respetan la democracia y los derechos humanos.

En los días previos a la cita internacional, Boric cuestionó la marginación de esos países, asegurando que era un “error”.

“Vamos a la Cumbre de las Américas con la convicción de que son los espacios de diálogo multilaterales aquellos que nos van a permitir construir mejores relaciones entre nuestros países, donde nadie se va a salvar por sí mismo, sino que tenemos que unirnos para tener mejores desarrollos en nuestras naciones (...) La exclusión no es el camino y no ha dado resultado históricamente, y cuando Estados Unidos pretende excluir a determinados países, finalmente lo que hace es reforzar la posición que estos tienen en sus mismos lugares. Y eso nosotros creemos que es un error”, dijo esta semana.

Con todo, el Presidente Boric en más de una oportunidad ha cuestionado la “represión” del gobernante de Nicaragua a sus opositores, calificándola de “inaceptable”, lo que se condice con la cita que sostendrá la canciller este miércoles con los disidentes a Ortega.

La postura del Mandatario al respecto lo ha enfrentado en el pasado al Partido Comunista, colectividad que forma parte del gobierno.

En noviembre de 2021, cuando era abanderado presidencial, se desmarcó de una declaración del PC sobre Nicaragua -en que los comunistas habían dado su apoyo a Ortega y calificado de “fraudulentas” las elecciones en dicho país- y pidió incluso al partido que se retractara.

“Yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua. Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad, están bastante sorprendidos, porque esta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido”, sostuvo en ese entonces Boric, agregando que “Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores”.

El timonel de la colectividad, Guillermo Teillier, en un marco de elecciones también en Chile, terminó asegurando que “la política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric. El PC acatará, aunque se expresen diferencias. Pero en esta materia nuestro propósito es llegar al máximo de acuerdos, con disposición a discutir todos sus aspectos”.

Daniel Ortega. Foto: Alfredo Zúñiga.

Más recientemente, a inicios de este mes, y en el marco de la conmemoración de los 110 años del Partido Comunista chileno, el medio El Siglo -vinculado al PC- publicó un saludo enviado por Ortega y Rosario Murillo al partido.

“Desde Nicaragua Revolucionaria, Bendita, Evolucionaria y Siempre Digna y Libre, saludamos a ese histórico Partido Comunista de los admirables Luis Emilio Recabarren y Teresa Flores, un partido y una memoria que hoy cumplen 110 años, en multitud y en lucha sencilla y abnegada por los derechos del pueblo (...) Nos congratulamos de haber conocido y vivido la experiencia honrosa y gloriosa de los comunistas chilenos que han sacrificado tanto, que en esa lógica de entrega por la justicia y la equidad lucharon, y luchan, junto al pueblo nicaragüense, en una revolución que camina, enfrentando todos los desafíos con esperanzas y certezas invictas”, sostenía la publicación.