La defensa a Tohá, críticas al PC y un diputado pidiendo su viático: el enredo en la Cámara para agendar la tramitación de los proyectos de seguridad

“Háganse responsables. Han utilizado el tema de la delincuencia para buscar réditos políticos”. Eran las 16:28 de ayer domingo cuando un mensaje del jefe de bancada de los diputados PS, Daniel Manouchehri, daba cuenta del tenso ambiente al interior del grupo de WhatsApp denominado como “Reunión de comités”, el que congrega a los jefes de bancada de todos los partidos con representación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

A esas alturas ya llevaban varias horas discutiendo para ponerse de acuerdo en una tabla para tramitar proyectos de ley en materia de seguridad, luego de que el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic (PL), planteara alternativas suspendiendo de esa manera la semana distrital para legislar iniciativas. Esto, tras el asesinato de la sargento segundo Rita Olivares, quien falleció en el marco de un operativo policial en Quilpué.

En ese contexto, el socialista emplazó directamente a la derecha, que en ese momento estaba presionando y condicionando por un proyecto en particular -la denominada ley Retamal, que aumenta sanciones a quienes agredan a las policías- para dar el acuerdo de unanimidad para tramitar las normativas.

Fue ello lo que generó un duro intercambio de mensajes entre el oficialismo y la oposición.

Las declaraciones del jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, en el chat fue lo que despertó la molestia de los partidos de gobierno. “Esa fue la condición para que RN diera la unanimidad para el funcionamiento en semana distrital como se lo dije”, manifestó.

“O sea si no se hace exactamente como ustedes dicen, ¿no darán el acuerdo para que se sesione ni un solo día? Y en este contexto”, le refutó, por su parte, la diputada de Comunes Camila Rojas.

Minutos más tarde, fue Manouchehri quien replicó molesto acusando a la derecha de buscar los réditos políticos: “Hoy salieron responsabilizando a la ministra del Interior (Carolina Tohá) del asesinato de la carabinero. No están dando el acuerdo por temas absolutamente inauditos. Entonces el presidente ha realizado dos propuestas que incluyen todo lo solicitado. ¿Y así no dan el acuerdo?”.

El diputado PS Daniel Manouchehri. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

Pero Sauerbaum no se quedó callado y lo rebatió: “Repito, nosotros solicitamos interrumpir la semana distrital. Mi única pregunta era referido a si la ley Retamal era la más significativa, debería verse el martes”. Esto en alusión a que, en la propuesta de Mirosovic, el proyecto quedaba para ser tramitado a partir del miércoles.

Así, el diputado RN agregó: “Murió una carabinera, por eso nos convocamos. Ley Retamal va directo a enfrentar la violencia contra nuestras policías. Entiendo que no a todos les gusta el proyecto y votaron en contra en la comisión, pero denle a la sala la oportunidad de conocerlo y votarlo a la brevedad”.

Su petición fue respaldada por el integrante de la Comisión de Seguridad Andrés Longton, quien previamente había escrito que RN daría el acuerdo para sesionar en la semana distrital, siempre y cuando se votara la ley Retamal en general y en particular. “Lo que no puede pasar es que no se despache al Senado”, escribió.

En la misma línea, el jefe de comité, Guillermo Ramírez, sostuvo que “nosotros entendíamos que la suspensión de la semana distrital era para ver en primer lugar la ley Retamal (...) Si eso no ocurre, no vemos el sentido de sesionar”.

Fue la mención a esta ley y la petición de la derecha la que generó la molestia de Apruebo Dignidad. “Entonces, pregunto genuinamente, ¿la UDI y RN no dan el acuerdo para esta propuesta, porque quieren, legítimamente, otro orden de los proyectos?”, insistió Camila Rojas.

Sauerbaum después emplazó al Partido Comunista: “Ok, el PC no quiere la Ley Retamal, por eso pone en tabla el día miércoles para no terminar su trámite. Nos queda claro”.

Y fue el propio jefe de bancada del PC, Boris Barrera, quien salió a cuestionarlo de vuelta debido a que ya había acuerdo para discutir la iniciativa el día miércoles y la derecha insistía en que debía ser antes. “Queremos una ley de verdad, por eso los esperamos en la mesa que no han querido formar parte”, agregando que “me parece impresentable esta petición. Nosotros estamos pensando seriamente en dar el acuerdo siempre y cuando saquen el requerimiento del TC sobre ley antinarcos y crimen organizado para que pueda ser ley ya y que se sumen la mesa de reglas de uso de la fuerza para mejorar ley Retamal. Que sea una ley fuerte y no blufeo”, sostuvo.

Luego el intercambio de diálogos se siguió dando, y desde la derecha continuó pidiendo que la discusión de la ley Retamal se diera este martes, dado que de hacerlo más tarde, a juicio de la oposición, no podría llegar al Senado ni despacharse. También el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, criticó a Manouchehri, acusándolo de ventilar la discusión en su Twitter con un mensaje en que decía que RN quería dilatar la suspensión de la semana distrital.

Plata para viajar

En medio de la acalorada discusión surgieron peticiones “curiosas”, según comentaban en privado los parlamentarios.

La diputada del PDG Karen Medina criticó que no se diera el acuerdo para sesionar los lunes y martes. “Algunos ya compramos pasajes”, reclamó, mientras que el diputado Víctor Pino (ex-PDG) pidió que se le pagaran los viáticos.

“Por respeto a los que van a llegar el lunes solicito se le consideren los viáticos de ese día”, dijo, lo que fue respondido por el secretario de la corporación, Miguel Landeros: “Eso no se puede. No depende de nosotros. Eso lo resuelve el consejo”.

La petición de Pino fue cuestionada internamente por los diputados, por estar preocupado de los viáticos en momentos en que la contingencia gira en torno a la discusión legislativa.

El tema, en todo caso, se zanjó y se consiguió un acuerdo. El propio Mirosevic, cerca de las 22.00, escribió que sobre la ley Retamal “se dará cuenta en la sesión el martes. Aún no se ha dado cuenta porque se aprobó recién el miércoles en comisión y se vota el miércoles. No puede estar primero en la tabla, porque aún no se da cuenta”.

Así, hoy funcionará la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja y habrá sesiones de sala el martes y miércoles, mientras que el Senado legislará este el jueves.

Durante esta mañana en la oposición siguieron arremetiendo para que se le pusiera urgencia a la ley Retamal. Un grupo de diputados de RN -entre ellos Longton, Diego Schalper y José Miguel Castro- llegaron hasta La Moneda para solicitar la medida.

En la oposición también se debatía sobre qué otros pasos seguir, algunos republicanos -en privado- comentaban que todavía se podía acusar constitucionalmente al Presidente Gabriel Boric por el tema de los indultos, mientras que otros evaluaban la posibilidad de una interpelación a la ministra Tohá.