La dependencia extrema que tiene temblando al fútbol chileno: “Todos los clubes mueren sin el dinero del CDF”

El coronavirus golpea las arcas de los clubes chilenos. Mientras Colo Colo pierde auspiciadores frente a la pandemia, otros elencos han tenido que reducir el salario de sus futbolistas para intentar hacer frente a un escenario que solo genera incertidumbre. Ayer, por la tarde, Ñublense se transformó en el primer club chileno en congelar las relaciones con sus jugadores para apegarse a la ley de seguridad del empleo.

Los clubes sacan cuentas en sus oficinas comerciales. Intentar reducir los costos al mínimo, considerando que solo les quedan los ingresos por el CDF ($190 millones en Primera, $86 en Primera B). El dinero, según dicen los elencos, está asegurado por los próximos meses. Entre mañana y el jueves debiesen recibir el depósito. Intentan no mirar para el resto de Sudamérica, pues en Brasil la cadena O’Globo ya le avisó a los elencos del Torneo Paulista que no seguirá pagando las cuotas mensuales mientras siga la suspensión del certamen. La preocupación está y los clubes lo hacen evidente. Asumen que estos ingresos son clave para subsistir. “Para nosotros es clave la plata del CDF. Es súper importante, diría que representa la supervivencia del club. Si CDF no paga estaremos en problemas. Los sponsor que son otra vía de ingreso, ya no están pagando. Son contratos anuales, pero pagan mensual y está corriendo las cuotas”, dice Luis Baquedano, gerente de Unión Española, club que cubre el 39% de sus ingresos con los dineros que reparte Turner. También reciben los pagos por contratos comerciales, pero ya no cuentan con ingresos por venta de tickets. De ventas millonarias de futbolistas, mejor ni hablar.

Lo cierto es que la ANFP, hace menos de seis meses, publicó el anuario financiero correspondiente a la temporada 2018 con el desglose en porcentaje de los ingresos que registra elenco. El de la temporada pasada saldrá a fines de diciembre, aseguran desde Qulín.

En el resumen de los números publicados por la entidad queda reflejado la dependencia que tienen los elencos a los flujos generados por el CDF. Mientras los equipos de Primera división marcan sus ingresos en un 37%, en Primera B se anotan con un 67%. Los acuerdos comerciales generan en Primera División el 29% de las entradas económicas, en la B el 11%. En la venta de entradas la ganancia es mínima: en Primera 16%, con 1.716.462 espectadores durante la temporada 2018, y en la B 11%, con 640.169 fanáticos en los duelos disputados. En otros ítems, en lo que destaca las transferencias, los equipos de la máxima categoría cubren con estos el 16% de sus planillas, mientras que en la B apenas el 6%.

La dependencia de los equipos chilenos al CDF es evidente. La Calera, por ejemplo, basa el 53% de sus ingresos en los $190 millones que recibe cada 30 días por la transmisión de sus duelos. Apenas se anota con un 3% en acuerdos comerciales y un 9% en venta de tickets. Su gran fuerte son las transferencias: 36%. Iquique, por su parte, marca sus ingresos con un 67% de acuerdo por CDF, 10% por acuerdos comerciales y 7% en la venta de tickets. “Todos los clubes mueren sin el dinero del CDF, nadie sobrevive. El que diga lo contrario no está diciendo la verdad”, dice Cesare Rossi, presidente de Iquique.

Palestino es otro de los equipos que está pendiente de la situación con el CDF. El cuadro de La Cisterna registra un 48% de ingresos por la señal televisiva, 8% por acuerdos comerciales y la misma cantidad por venta de entradas. “En 2018, el 37% de los ingresos de los clubes provino del CDF. Es muy importante para el día a día de nuestra institución pues representa una gran porcentaje de nuestros ingresos mensuales. Para la gran mayoría de los clubes este porcentaje es mucho más alto, llegando a algunos casos sobre el 70%. Sin las platas del CDF el fútbol entra en la UTI", dice Jorge Uauy, timonel de Palestino. Universidad de Concepción también tiene una visión similar: “Los recursos del CDF son prioritarios para nosotros, es clave para el funcionamiento de la institución. ¿Si estoy preocupado porque corten el pago? Son relaciones comerciales a largo plazo y acá hay un contrato que se debe respetar", dice Mario Parada, máxima autoridad del Campanil, que registra un 49% de su caja con plata de Turner.

En la B prácticamente se sostienen con lo que paga la empresa Turner. Ñublense anotó durante la temporada 2018 que la estación televisiva le generó el 71% de sus ingresos, mientras que los acuerdos comerciales un 17% y la venta de entradas apenas el 10%. Santiago Morning registra que sus ingresos corresponden al 85% de acuerdo a lo que reparte la televisión, 10% las negociaciones publicitarias y solo el 2% en la venta de tickets.

La realidad de los tres grandes es opuesta. Colo Colo, por ejemplo, goza de una menor dependencia a los flujos del Canal del Fútbol por los millonarios acuerdos comerciales que firma cada 12 meses. Una situación similar vive Universidad de Chile y Universidad Católica. Sin embargo, los costos de sus planillas son mucho más altos.

En el caso del Cacique, el club liderado por Aníbal Mosa anota apenas el 16% de sus ingresos con los cerca de $300 millones que reciben mensualmente del CDF. Este ítem, incluso, está por debajo de la venta de tickets (19%). Los acuerdos comerciales registran el gran fuerte de Blanco y Negro pues soportan el 52% de los aportes a la caja. Las transferencias se quedan con el 12% de los ingresos.

En la U, por su parte, los ingresos por derecho de televisión corresponden al 22%, por debajo de la venta de tickets (33%). Los acuerdos comerciales generan un 34% mientras que la venta de jugadores anota apenas un 6%. En la UC dependen en un 30% del CDF, 45% en los acuerdos comerciales y un 17% en la venta de entradas.